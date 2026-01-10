Zmiany w rozliczeniach energii. Prezydent podpisał ustawę

10 stycznia 2026 16:21 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która wprowadza istotne zmiany w systemie wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Nowe przepisy wydłużają terminy rozliczeń dla firm z sektora MŚP i mają ułatwić korzystanie z pomocy energetycznej.

Zobacz również:

Fot. Shutterstock

Wsparcie dla odbiorców energii. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która ma usprawnić system wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, którzy zyskają więcej czasu na dopełnienie formalności związanych z rozliczaniem pomocy publicznej.

Dłuższe terminy dla firm z sektora MŚP

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest wydłużenie terminu, w którym przedsiębiorcy muszą przekazać sprzedawcom energii informacje o otrzymanej pomocy. Nowa data graniczna została wyznaczona na 30 czerwca 2026 roku. Wcześniej obowiązujący termin upływał 30 czerwca 2025 roku.

Zobacz również:

Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla około 50 tysięcy firm, które znalazły się w trudnej sytuacji formalnej i mogły być narażone na konieczność zwrotu udzielonego wsparcia.

Możliwość korekty złożonych informacji

Nowelizacja przewiduje również możliwość dokonania korekty wcześniej przekazanych danych. Przedsiębiorcy, którzy złożyli informacje zawierające błędy lub braki formalne, będą mogli je poprawić bez ryzyka utraty prawa do wsparcia. To rozwiązanie ma ograniczyć liczbę sporów oraz uprościć proces rozliczeń.

Zmiany w rozliczeniach środków publicznych

Ustawa przesuwa także termin dla Zarządcy Rozliczeń na przekazanie zbiorczego rozliczenia środków do ministra właściwego do spraw energii. Nowy termin to 31 marca 2027 roku. Do tego dnia mają również zostać przekazane niewykorzystane środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiana ma usprawnić proces rozliczeń i zapewnić większą przejrzystość w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Nowe obowiązki dla samorządów

Nowelizacja nakłada także nowe obowiązki informacyjne na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Samorządy będą zobowiązane do publikowania informacji o braku możliwości spełnienia warunków otrzymania bonu ciepłowniczego, jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy lub gdy jednoskładnikowe ceny netto nie przekraczają poziomu 170 zł za gigadżul.

W takich przypadkach wnioski o bon ciepłowniczy nie będą rozpatrywane, co ma zapobiec składaniu nieuzasadnionych wniosków.

Zmiany ważne dla przedsiębiorstw energetycznych

Nowe przepisy modyfikują również terminy publikacji jednoskładnikowych cen ciepła netto. Jest to istotne dla przedsiębiorstw energetycznych, które będą ubiegać się o bony ciepłownicze za 2026 rok. Zgodnie z nowelizacją, wnioski w tym zakresie będzie można składać od 1 lipca 2026 roku.

Cel nowelizacji

Celem podpisanej ustawy jest uporządkowanie i usprawnienie mechanizmów wsparcia odbiorców energii, ograniczenie ryzyka zwrotu pomocy z powodów formalnych oraz zapewnienie większej przejrzystości systemu. Zmiany mają również odciążyć przedsiębiorców i samorządy w okresie nadal podwyższonych kosztów energii.

Podsumowanie

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza istotne ułatwienia dla firm i instytucji uczestniczących w systemie wsparcia energetycznego. Wydłużone terminy, możliwość korekt oraz nowe obowiązki informacyjne mają ograniczyć chaos formalny i zapewnić stabilniejsze funkcjonowanie mechanizmów pomocy dla odbiorców energii elektrycznej i ciepła.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl