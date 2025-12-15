Zmiany w sieciach komórkowych. Te telefony stracą dostęp do internetu. Operatorzy ostrzegają
W Polsce trwa wyłączanie sieci 3G, które dla tysięcy użytkowników oznacza utratę mobilnego internetu w starszych telefonach. Aplikacje, bank, mapy i komunikatory przestaną działać, choć urządzenia wciąż pokażą zasięg. Dla wielu osób jedynym rozwiązaniem będzie wymiana smartfona.
Koniec 3G w Polsce. Starsze telefony stracą internet, aplikacje i dostęp do banku
W Polsce trwa cicha, ale ogromna zmiana technologiczna. Operatorzy komórkowi wygaszają sieć 3G, co dla tysięcy użytkowników oznacza realne odcięcie od mobilnego internetu. Telefony nadal pokażą zasięg i pozwolą zadzwonić, ale aplikacje, mapy, komunikatory czy bank w telefonie przestaną działać. Dla wielu osób jedynym wyjściem będzie wymiana smartfona.
Dlaczego sieć 3G znika
Technologia 3G przez lata była symbolem nowoczesności. To ona umożliwiła pierwsze mobilne maile, przeglądanie internetu w telefonie i korzystanie z map online. Dziś jednak jest przestarzała. Działa wolno, zajmuje cenne pasmo częstotliwości i generuje wysokie koszty utrzymania dla operatorów.
Sieci 4G i 5G są znacznie wydajniejsze, stabilniejsze i pozwalają obsłużyć wielokrotnie większą liczbę użytkowników. Z punktu widzenia operatorów utrzymywanie 3G nie ma już ekonomicznego ani technologicznego sensu. Dlatego zapadła decyzja o jej całkowitym wyłączeniu.
Operatorzy już wyłączają 3G
Proces wygaszania sieci 3G już trwa. T-Mobile zakończył go w połowie 2023 roku. Orange robi to etapami – na Kujawach i Pomorzu 3G już nie działa, a do końca 2025 roku sygnał zniknie w całej Polsce. Play rozpoczął wyłączanie wiosną tego roku, a Plus jest na etapie przygotowań do pełnego przejścia na technologie 4G/LTE.
Harmonogramy są jasne: sieć trzeciej generacji przestaje istnieć, a wraz z nią mobilny internet w starszych urządzeniach.
Kto straci dostęp do internetu
Najbardziej zagrożeni są użytkownicy bardzo starych telefonów – sprzed 2012 roku – oraz części modeli z lat 2013–2015, które nie obsługują LTE. Dotyczy to m.in. pierwszych smartfonów z Androidem, iPhone’a 4, ale też wielu klasycznych telefonów z klapką.
Po wyłączeniu 3G takie urządzenia nadal pozwolą dzwonić i wysyłać SMS-y, ale nie połączą się z internetem mobilnym. Nie zadziałają mapy, komunikatory, aplikacje bankowe, płatności mobilne ani większość nowoczesnych usług.
Nowy telefon albo cyfrowa cisza
Dla wielu osób oznacza to konieczność wymiany sprzętu. Najtańsze smartfony obsługujące 4G to dziś koszt około 400–500 zł. Modele z obsługą 5G to już wydatek rzędu 1000–1500 zł lub więcej.
Co istotne, operatorzy nie przewidują powszechnych dopłat ani rekompensat. W najlepszym przypadku klienci mogą liczyć na symboliczne rabaty przy zakupie nowego telefonu. Koszt przejścia na nowszą technologię spada więc bezpośrednio na użytkowników.
Jak sprawdzić, czy twój telefon będzie działał
Zanim podejmiesz decyzję o zakupie nowego telefonu, warto sprawdzić, czy obecne urządzenie obsługuje LTE (4G).
W telefonach z Androidem należy wejść w ustawienia, a następnie w sekcję dotyczącą sieci komórkowej lub informacji o telefonie. W iPhone’ach odpowiednie dane znajdują się w ustawieniach sieci.
Niektórzy operatorzy oferują też proste narzędzia weryfikacyjne. Przykładowo Orange umożliwia sprawdzenie kompatybilności telefonu i karty SIM poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a.
Zmiana, której nie da się uniknąć
Wyłączenie 3G to element globalnego trendu, który dotyka kolejne kraje. Choć dla wielu użytkowników oznacza to nieplanowany wydatek i problemy organizacyjne, operatorzy nie zamierzają wycofywać się z tej decyzji. Cyfrowa rzeczywistość opiera się dziś na 4G i 5G – a stare telefony po prostu przestają do niej pasować.
Dla części Polaków nadchodzi więc moment wyboru: nowy smartfon albo życie bez mobilnego internetu.
