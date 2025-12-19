Zmiany w systemie kaucyjnym. Co nowe raportowanie oznacza dla gmin?
Nowe zasady raportowania butelek zwrotnych mają uporządkować dane o ich obiegu w Polsce i lepiej pokazać skalę opakowań wielokrotnego użytku. Zmiany nie wpłyną bezpośrednio na gminne poziomy recyklingu, ale mogą pomóc samorządom w planowaniu systemu gospodarki odpadami.
Nowe zasady raportowania butelek zwrotnych. Co to zmienia dla gmin i systemu recyklingu
Zmiany w zasadach raportowania wielorazowych butelek szklanych mają uporządkować dane dotyczące ich obiegu w Polsce. Nowe regulacje, nad którymi pracują posłowie przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, mogą przynieść realne korzyści samorządom, choć nie wpłyną bezpośrednio na sposób liczenia poziomów recyklingu.
Co się zmienia?
Projekt nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym zakłada utrzymanie producenckich systemów zbiórki butelek zwrotnych co najmniej do 2029 roku. Jednocześnie wprowadza obowiązek szczegółowego raportowania danych o liczbie wprowadzonych na rynek i zebranych butelek do Bazy Danych Odpadowych oraz do urzędów wojewódzkich.
Dla konsumentów oznacza to brak zmian w codziennym funkcjonowaniu systemu. Butelki zwrotne nadal będzie można oddawać bez paragonu, a zasady ich przyjmowania pozostaną takie same.
Fakty i tło sprawy
Nowe obowiązki sprawozdawcze nie zmieniają zasad liczenia poziomów recyklingu przez gminy. Do statystyk samorządowych nadal będzie wliczana wyłącznie stłuczka szklana trafiająca do systemu odpadów komunalnych. Dane o butelkach wielokrotnego użytku raportowane do BDO nie zwiększą formalnie gminnych wskaźników.
Ich znaczenie jest jednak inne. Po raz pierwszy administracja publiczna zyska spójny obraz skali obiegu butelek zwrotnych funkcjonujących poza strumieniem odpadów. Pozwoli to lepiej ocenić efektywność systemów producenckich oraz rzeczywisty udział opakowań wielokrotnego użytku w gospodarce.
Ile razy krąży butelka zwrotna?
Z dotychczasowych szacunków wynika, że butelka zwrotna w Polsce krąży średnio od 8 do 12 razy, choć technicznie mogłaby być używana nawet dwukrotnie częściej. Nowe raportowanie umożliwi dokładniejsze ustalenie, gdzie butelki wypadają z obiegu i dlaczego trafiają do recyklingu szybciej, niż zakładano na etapie projektowania.
To wiedza istotna zarówno dla producentów, jak i dla regulatora. Może stać się podstawą do dalszych zmian w systemie kaucyjnym oraz do lepszego planowania polityk środowiskowych.
Stanowisko resortu klimatu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że opakowania wielokrotnego użytku są ważnym elementem przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie resort wskazuje na rosnące problemy interpretacyjne przepisów. Część producentów uzyskuje bowiem sprzeczne decyzje dotyczące obowiązku uczestnictwa w krajowym systemie kaucyjnym.
Ministerstwo zapowiada doprecyzowanie przepisów, tak aby zasady funkcjonowania systemów zwrotu były jednolite i przewidywalne. W dłuższej perspektywie celem jest sprawne włączenie opakowań wielokrotnego użytku do systemu kaucyjnego i spełnienie unijnych wymogów dotyczących ich udziału na rynku do 2030 roku.
Co to oznacza dla gmin?
Choć nowe zasady nie poprawią statystyk recyklingu wprost, mogą pomóc samorządom w planowaniu systemów gospodarowania odpadami i ocenie realnego obciążenia strumienia szkła. Lepsze dane oznaczają lepsze decyzje i mniejsze ryzyko kosztownych błędów w przyszłości.
Nowe zasady raportowania butelek zwrotnych nie są rewolucją dla mieszkańców, ale stanowią ważny krok porządkujący system. Dają administracji i samorządom dostęp do danych, których dotąd brakowało, i mogą realnie wesprzeć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.
