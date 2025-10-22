Znaleźli ją w kościele o świcie. Nie wie, kim jest, ale mówi po polsku. Policja prosi o pomoc
Wczesnym rankiem 10 października 2025 roku, w jednym z warszawskich kościołów, rozegrała się cicha, ale poruszająca scena. Na ławce w świątyni przy ulicy Kobielskiej odnaleziono kobietę, która – jak wszystko wskazuje – spędziła tam noc. Choć biegle mówi po polsku, nie potrafi powiedzieć, kim jest. Jej tożsamość wciąż pozostaje nieznana.
Kim jest kobieta z kościoła? Policja apeluje o pomoc
Kobieta ma około 45 lat, mierzy 168 cm wzrostu, ma szczupłą sylwetkę i jasne blond włosy. Znaleziona została w czarnym, jednoczęściowym stroju i czarnych butach. W momencie odnalezienia była zdezorientowana, ale nie agresywna – komunikowała się płynnie po polsku, jednak nie potrafiła podać żadnych danych dotyczących swojej tożsamości, rodziny ani miejsca zamieszkania.
Obecnie sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie, kim jest kobieta i skąd pochodzi. Mundurowi apelują do mieszkańców Warszawy i całej Polski o pomoc w identyfikacji kobiety.
Znasz ją? Zgłoś się do policji
Policja prosi wszystkich, którzy rozpoznają kobietę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości, o kontakt:
- Osobiście: KRP Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75
- Telefonicznie: 47 723 76 55 lub numer alarmowy 112
- Mailowo: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl
Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa. Policjanci podkreślają, że zależy im na szybkim dotarciu do rodziny kobiety i udzieleniu jej odpowiedniej pomocy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Ten przypadek pokazuje, że dramatyczne historie nie zawsze dzieją się daleko – czasem rozgrywają się tuż za rogiem, po cichu. Może właśnie Ty rozpoznajesz tę kobietę lub widziałeś ją wcześniej? Nie pozostawaj obojętny. Twoja reakcja może pomóc w przywróceniu komuś tożsamości i poczucia bezpieczeństwa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.