Znamy ceny paliw na wtorek 25 maja. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
Kierowcy w całej Polsce zapłacą od wtorku mniej za tankowanie. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące od 26 maja 2026 roku. Mimo napiętej sytuacji na światowym rynku ropy benzyna i diesel mają lekko potanieć, a największa obniżka dotyczy oleju napędowego.
Tyle zapłacisz za paliwo od wtorku 26 maja. Ministerstwo podało nowe ceny
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące od wtorku 26 maja 2026 roku. Choć napięcia na Bliskim Wschodzie nadal mocno wpływają na światowy rynek ropy, na polskich stacjach pojawią się niewielkie obniżki cen benzyny i diesla.
Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny ropy
Globalny rynek paliw pozostaje bardzo niestabilny. Wszystko przez eskalację konfliktu na linii Izrael–Iran oraz obawy o bezpieczeństwo transportu ropy przez cieśninę Ormuz, która odpowiada za znaczną część światowych dostaw surowca.
W ostatnich tygodniach cena baryłki ropy Brent przekroczyła poziom 100 dolarów, co wywołało ogromne poruszenie na giełdach i przełożyło się na wzrost kosztów paliw w wielu krajach.
Polacy mocno odczuli wzrost cen
Największe podwyżki kierowcy obserwowali w marcu i kwietniu. W niektórych miejscach litr benzyny 95 kosztował ponad 7 zł, a ceny oleju napędowego zbliżały się nawet do 7,30 zł za litr.
Droższe paliwo szczególnie mocno uderzyło w branżę transportową i logistyczną, co przełożyło się również na ceny produktów w sklepach.
Rząd utrzymał limity cen paliw
W odpowiedzi na gwałtowne podwyżki rząd wprowadził specjalny Pakiet CPN, którego celem było ograniczenie wzrostów cen na stacjach paliw. Kluczowym elementem programu była obniżka podatku VAT oraz zmniejszenie akcyzy do minimalnych poziomów dopuszczanych przez przepisy unijne.
Ministerstwo Energii codziennie publikuje maksymalne ceny paliw, których stacje nie mogą przekraczać.
Nowe ceny paliw od 26 maja 2026 roku
Zgodnie z komunikatem resortu energii od wtorku 26 maja kierowcy zapłacą mniej za wszystkie najpopularniejsze paliwa.
Maksymalna cena benzyny 95 została ustalona na poziomie 6,42 zł za litr. To o 4 grosze mniej niż dzień wcześniej.
Benzyna 98 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,96 zł za litr, również po obniżce o 4 grosze.
Największa zmiana dotyczy oleju napędowego. Diesel potanieje aż o 10 groszy, a nowa maksymalna cena wyniesie 6,75 zł za litr.
Stacje nie mogą przekroczyć limitów
Nowe stawki obowiązują wszystkie stacje paliw w kraju. Przekroczenie ustalonych limitów może skutkować wysokimi karami finansowymi dla właścicieli obiektów.
Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja na rynku nadal pozostaje bardzo dynamiczna. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej oraz cen ropy na światowych giełdach.
Co to oznacza dla kierowców?
Choć obniżki nie są duże, dla wielu kierowców oznaczają chwilową ulgę po bardzo trudnym okresie wysokich cen paliw. Szczególnie odczują to osoby regularnie pokonujące długie trasy oraz firmy transportowe.
Eksperci nie wykluczają jednak kolejnych zmian cen w najbliższych tygodniach, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrzy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.