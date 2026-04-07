Znamy datę! Wiemy, kiedy Kraków pójdzie do urn odwołać prezydenta. Czy będzie zmiana władzy?
To już oficjalne. Komisarz Wyborczy podał termin, w którym krakowianie zdecydują o przyszłości swojego miasta. Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego przed upływem kadencji stało się faktem. Sprawdź kalendarz wyborczy, zasady głosowania i dowiedz się, co musi się stać, aby wynik był wiążący.
Najważniejsze informacje dla mieszkańców
Po weryfikacji ponad 60 tysięcy podpisów, procedura referendalna ruszyła pełną parą. Mieszkańcy odpowiedzą na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji?”. Aby głosowanie było ważne, musi zostać spełniony surowy wymóg frekwencyjny.
|Parametr
|Szczegóły
|Dzień głosowania
|Niedziela, 24 maja 2026
|Wymagana frekwencja
|ok. 135 000 osób (3/5 biorących udział w wyborze prezydenta)
|Karta do głosowania
|Jedno pytanie, dwie opcje: TAK / NIE
|Kto może głosować?
|Osoby stale zamieszkałe i wpisane do rejestru wyborców w Krakowie
Kraków przed wielką próbą, to nie są zwykłe wybory
Majowe referendum to sytuacja bez precedensu w najnowszej historii miasta. O ile kampanie wyborcze przyzwyczaiły nas do festiwalu obietnic, o tyle nadchodzące głosowanie jest czystą weryfikacją „tu i teraz”. Emocje na linii magistrat komitet referendalny sięgają zenitu, a stawką jest nie tylko fotel prezydenta, ale i kierunek, w którym Kraków będzie zmierzał przez najbliższe lata.
Dla mieszkańców to moment decyzyjny: albo potwierdzenie mandatu Aleksandra Miszalskiego, albo całkowity reset władzy w stolicy Małopolski. Największym wyzwaniem dla obu stron nie będzie jednak sama treść pytania, a frekwencja. W referendum mobilizacja przeciwników jest zazwyczaj ogromna, podczas gdy zwolennicy status quo często zostają w domach, licząc na nieważność głosowania. 24 maja dowiemy się, czy Kraków faktycznie domaga się zmiany, czy obecne zamieszanie to jedynie głośny protest mniejszości.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.