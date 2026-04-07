Znamy datę! Wiemy, kiedy Kraków pójdzie do urn odwołać prezydenta. Czy będzie zmiana władzy?

7 kwietnia 2026 11:59 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To już oficjalne. Komisarz Wyborczy podał termin, w którym krakowianie zdecydują o przyszłości swojego miasta. Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego przed upływem kadencji stało się faktem. Sprawdź kalendarz wyborczy, zasady głosowania i dowiedz się, co musi się stać, aby wynik był wiążący.

DATA REFERENDUM: 24 MAJA 2026 ROKULokale wyborcze w całym Krakowie będą otwarte w godzinach 7:00 – 21:00.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców

Po weryfikacji ponad 60 tysięcy podpisów, procedura referendalna ruszyła pełną parą. Mieszkańcy odpowiedzą na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji?”. Aby głosowanie było ważne, musi zostać spełniony surowy wymóg frekwencyjny.

Parametr Szczegóły
Dzień głosowania Niedziela, 24 maja 2026
Wymagana frekwencja ok. 135 000 osób (3/5 biorących udział w wyborze prezydenta)
Karta do głosowania Jedno pytanie, dwie opcje: TAK / NIE
Kto może głosować? Osoby stale zamieszkałe i wpisane do rejestru wyborców w Krakowie
Co jeśli prezydent zostanie odwołany?W przypadku skutecznego referendum, obowiązki prezydenta przejmuje komisarz wyznaczony przez Premiera, a w ciągu 90 dni muszą odbyć się przedterminowe wybory.

Kraków przed wielką próbą, to nie są zwykłe wybory

Majowe referendum to sytuacja bez precedensu w najnowszej historii miasta. O ile kampanie wyborcze przyzwyczaiły nas do festiwalu obietnic, o tyle nadchodzące głosowanie jest czystą weryfikacją „tu i teraz”. Emocje na linii magistrat komitet referendalny sięgają zenitu, a stawką jest nie tylko fotel prezydenta, ale i kierunek, w którym Kraków będzie zmierzał przez najbliższe lata.

Dla mieszkańców to moment decyzyjny: albo potwierdzenie mandatu Aleksandra Miszalskiego, albo całkowity reset władzy w stolicy Małopolski. Największym wyzwaniem dla obu stron nie będzie jednak sama treść pytania, a frekwencja. W referendum mobilizacja przeciwników jest zazwyczaj ogromna, podczas gdy zwolennicy status quo często zostają w domach, licząc na nieważność głosowania. 24 maja dowiemy się, czy Kraków faktycznie domaga się zmiany, czy obecne zamieszanie to jedynie głośny protest mniejszości.

 

 

Źródło: Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie oraz oficjalne depesze Polskiej Agencji Prasowej (kwiecień 2026).

 

