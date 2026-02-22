Znamy nowe stawki od lipca! Zobacz wyliczenia, stażysta zarobi 8458 zł brutto?

8903,56 zł jako nowa baza. Jak ZUS i NFZ przeliczą pensje?

System wynagrodzeń w polskiej służbie zdrowia opiera się na tzw. współczynnikach pracy, które mnoży się przez kwotę bazową (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni). Ponieważ GUS ogłosił, że w 2025 roku kwota ta wyniosła 8903,56 zł, od 1 lipca 2026 roku automatycznie rosną dolne granice płac dla wszystkich grup zawodowych w medycynie.

Dla placówek medycznych oznacza to konieczność aktualizacji umów, a dla personelu znaczące wzrosty na kontach. Zmiany obejmują nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale również fizjoterapeutów, farmaceutów oraz stażystów, dla których praca w publicznym systemie staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.