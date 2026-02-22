Znamy nowe stawki od lipca! Zobacz wyliczenia, stażysta zarobi 8458 zł brutto?

22 lutego 2026 16:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
To już pewne, od lipca 2026 roku pracownicy medyczni otrzymają znaczące podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Wszystko za sprawą najnowszego komunikatu GUS, który podał kwotę przeciętnego wynagrodzenia za 2025 rok. Wyniosło ono 8903,56 zł i to właśnie ta suma stała się bazą do wyliczenia nowych, rekordowych stawek w ochronie zdrowia.

8903,56 zł jako nowa baza. Jak ZUS i NFZ przeliczą pensje?

System wynagrodzeń w polskiej służbie zdrowia opiera się na tzw. współczynnikach pracy, które mnoży się przez kwotę bazową (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni). Ponieważ GUS ogłosił, że w 2025 roku kwota ta wyniosła 8903,56 zł, od 1 lipca 2026 roku automatycznie rosną dolne granice płac dla wszystkich grup zawodowych w medycynie.

Dla placówek medycznych oznacza to konieczność aktualizacji umów, a dla personelu znaczące wzrosty na kontach. Zmiany obejmują nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale również fizjoterapeutów, farmaceutów oraz stażystów, dla których praca w publicznym systemie staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.

Nowe płace minimalne w medycynie (od lipca 2026). Tabela stawek

Poniżej przedstawiamy konkretne wyliczenia oparte na nowej podstawie 8903,56 zł dla poszczególnych grup zawodowych:

Grupa zawodowa Współczynnik Nowa płaca minimalna (brutto)
Lekarz specjalista 1,45 12 910,16 zł
Lekarz z I stopniem specjalizacji 1,28 11 396,56 zł
Pielęgniarka/Położna z mgr i specjalizacją 1,29 11 485,59 zł
Lekarz stażysta 0,95 8 458,38 zł
Farmaceuta/Fizjoterapeuta (mgr) 1,02 9 081,63 zł

Historyczny wzrost dla stażystów i personelu pomocniczego

Szczególną uwagę zwracają zarobki lekarzy stażystów. Dzięki nowej podstawie ich minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 8458 zł brutto. To istotna zmiana, która ma na celu zatrzymanie młodych kadr w kraju. Podwyżki obejmą również personel niemedyczny oraz osoby z niższym wykształceniem pracujące w podmiotach leczniczych, dla których współczynniki również zostaną przeliczone od kwoty 8903,56 zł.

Co to oznacza dla sektora ochrony zdrowia i Twojego portfela?

Skokowy wzrost płac minimalnych w branży medycznej od lipca 2026 roku wywoła szerokie skutki rynkowe:

  • Wzrost kosztów funkcjonowania szpitali: Dyrektorzy placówek medycznych będą musieli znaleźć dodatkowe miliardy złotych na sfinansowanie ustawowych podwyżek. Oznacza to silną presję na zwiększenie wyceny świadczeń przez NFZ.
  • Presja na płace w sektorze prywatnym: Skoro publiczna służba zdrowia gwarantuje lekarzowi specjaliście niemal 13 tysięcy złotych „podstawy”, kliniki prywatne będą musiały licytować znacznie wyżej, aby utrzymać personel.
  • Dostępność lekarzy: Wyższe zarobki mogą zachęcić medyków do brania mniejszej liczby dyżurów w różnych miejscach (ponieważ „baza” jest satysfakcjonująca), co paradoksalnie może pogłębić braki kadrowe w niektórych poradniach.
  • Jakość usług: Godne wynagrodzenia to fundament stabilnego systemu. Dla pacjenta w 2026 roku oznacza to szansę na kontakt z wypoczętym i lepiej zmotywowanym personelem, choć koszty prywatnych wizyt mogą wzrosnąć w ślad za płacami w sektorze publicznym.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej płac minimalnych w sektorze ochrony zdrowia.

 

