Znamy nowe stawki od lipca! Zobacz wyliczenia, stażysta zarobi 8458 zł brutto?
8903,56 zł jako nowa baza. Jak ZUS i NFZ przeliczą pensje?
System wynagrodzeń w polskiej służbie zdrowia opiera się na tzw. współczynnikach pracy, które mnoży się przez kwotę bazową (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni). Ponieważ GUS ogłosił, że w 2025 roku kwota ta wyniosła 8903,56 zł, od 1 lipca 2026 roku automatycznie rosną dolne granice płac dla wszystkich grup zawodowych w medycynie.
Dla placówek medycznych oznacza to konieczność aktualizacji umów, a dla personelu znaczące wzrosty na kontach. Zmiany obejmują nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale również fizjoterapeutów, farmaceutów oraz stażystów, dla których praca w publicznym systemie staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.
Nowe płace minimalne w medycynie (od lipca 2026). Tabela stawek
Poniżej przedstawiamy konkretne wyliczenia oparte na nowej podstawie 8903,56 zł dla poszczególnych grup zawodowych:
|Grupa zawodowa
|Współczynnik
|Nowa płaca minimalna (brutto)
|Lekarz specjalista
|1,45
|12 910,16 zł
|Lekarz z I stopniem specjalizacji
|1,28
|11 396,56 zł
|Pielęgniarka/Położna z mgr i specjalizacją
|1,29
|11 485,59 zł
|Lekarz stażysta
|0,95
|8 458,38 zł
|Farmaceuta/Fizjoterapeuta (mgr)
|1,02
|9 081,63 zł
Historyczny wzrost dla stażystów i personelu pomocniczego
Szczególną uwagę zwracają zarobki lekarzy stażystów. Dzięki nowej podstawie ich minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 8458 zł brutto. To istotna zmiana, która ma na celu zatrzymanie młodych kadr w kraju. Podwyżki obejmą również personel niemedyczny oraz osoby z niższym wykształceniem pracujące w podmiotach leczniczych, dla których współczynniki również zostaną przeliczone od kwoty 8903,56 zł.
Co to oznacza dla sektora ochrony zdrowia i Twojego portfela?
Skokowy wzrost płac minimalnych w branży medycznej od lipca 2026 roku wywoła szerokie skutki rynkowe:
- Wzrost kosztów funkcjonowania szpitali: Dyrektorzy placówek medycznych będą musieli znaleźć dodatkowe miliardy złotych na sfinansowanie ustawowych podwyżek. Oznacza to silną presję na zwiększenie wyceny świadczeń przez NFZ.
- Presja na płace w sektorze prywatnym: Skoro publiczna służba zdrowia gwarantuje lekarzowi specjaliście niemal 13 tysięcy złotych „podstawy”, kliniki prywatne będą musiały licytować znacznie wyżej, aby utrzymać personel.
- Dostępność lekarzy: Wyższe zarobki mogą zachęcić medyków do brania mniejszej liczby dyżurów w różnych miejscach (ponieważ „baza” jest satysfakcjonująca), co paradoksalnie może pogłębić braki kadrowe w niektórych poradniach.
- Jakość usług: Godne wynagrodzenia to fundament stabilnego systemu. Dla pacjenta w 2026 roku oznacza to szansę na kontakt z wypoczętym i lepiej zmotywowanym personelem, choć koszty prywatnych wizyt mogą wzrosnąć w ślad za płacami w sektorze publicznym.
Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej płac minimalnych w sektorze ochrony zdrowia.
