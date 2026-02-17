Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji 2026! Jest lepiej, niż obiecywał rząd Emerytury w górę od 1 marca.
Wskaźnik 105,3% stał się faktem
Ostateczny odczyt średniorocznej inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń pozwolił na ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 105,3% (wzrost o 5,3%). Choć jest on niższy niż w rekordowych latach ubiegłych, to i tak przewyższa jesienne założenia rządu, które oscylowały wokół 4,8-5,0%. To dobra wiadomość w kontekście stabilizujących się cen żywności i energii w lutym 2026 roku.
Nowa emerytura minimalna 2026
Najważniejszą informacją dla osób pobierających najniższe świadczenia jest nowa kwota emerytury minimalnej. Od 1 marca 2026 r. wzrośnie ona z obecnych 1780,96 zł do poziomu 1875,35 zł brutto. Warto pamiętać, że kwota „na rękę” będzie zależała od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta, jednak dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku, większość seniorów otrzyma niemal pełną sumę.
Tabela waloryzacji: Ile dostaniesz na rękę od 1 marca?
Poniżej prezentujemy symulację wzrostu świadczeń dla najpopularniejszych stawek emerytalnych w 2026 roku. Kwoty netto są wyliczone przy uwzględnieniu składki zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku.
|Emerytura przed waloryzacją (brutto)
|Nowa emerytura (brutto)
|Szacunkowa kwota NA RĘKĘ
|1 780,96 PLN (Min.)
|1 875,35 PLN
|ok. 1 706 PLN
|2 500,00 PLN
|2 632,50 PLN
|ok. 2 395 PLN
|3 500,00 PLN
|3 685,50 PLN
|ok. 3 234 PLN
|5 000,00 PLN
|5 265,00 PLN
|ok. 4 521 PLN
Czy trzeba składać wniosek o waloryzację?
Zasady pozostają niezmienne: waloryzacja odbywa się automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków w ZUS czy KRUS. Zakład sam przeliczy wysokość świadczenia, a każdy uprawniony otrzyma decyzję drogą pocztową (lub na profilu eZUS) w kwietniu lub maju. Pierwsze wyższe wypłaty zostaną zrealizowane w standardowych terminach płatności już w marcu.
„Wskaźnik 5,3% to kompromis między realnymi możliwościami budżetu a potrzebami seniorów w 2026 roku. Choć nie jest to waloryzacja dwucyfrowa, to przy obecnym hamowaniu inflacji, pozwoli na zachowanie siły nabywczej emerytur” – komentują analitycy Forsal.pl.
Najważniejsze daty dla emeryta w 2026 r.:
- 1 marca: Oficjalny start waloryzacji i wypłata pierwszych podwyższonych świadczeń.
- Marzec: Publikacja decyzji ZUS o nowej wysokości emerytury.
- Kwiecień: Wypłata tzw. „trzynastki”, która również zostanie naliczona od nowej kwoty emerytury minimalnej (1875,35 zł brutto).
