Znamy rządowe plany płacowe na 2027 rok. Tyle ma wynieść podwyżka dla budżetówki

Z oficjalnego komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że przygotowana przez Ministra Finansów i Gospodarki propozycja zakłada waloryzację pensji w państwowej sferze budżetowej na poziomie 3 procent. Choć dla wielu grup zawodowych wskaźnik ten może wydawać się skromny, urzędnicy kładą nacisk na fakt, że przewyższa on zakładaną na 2027 rok średnioroczną inflację, która według prognoz ma wyhamować do pułapu 2,5 procent. Oznacza to, że pracownicy państwowi mogą liczyć na symboliczny, ale realny wzrost siły nabywczej swoich pensji.

Warto jednak pamiętać, że przedstawione liczby nie są jeszcze ostatecznym dogmatem prawnym. Przed rządem kluczowy etap negocjacyjny: