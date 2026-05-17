Znana polska firma daje pracownikom wolne piątki. Ruszył nowy program
Coraz więcej firm w Polsce testuje krótszy tydzień pracy, a do tego grona dołączył właśnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów słodyczy. Lotte Wedel uruchomił pilotaż programu, dzięki któremu pracownicy zyskają dodatkowe wolne piątki bez obniżania wynagrodzeń. Firma chce sprawdzić, czy większa elastyczność przełoży się na lepszą efektywność i komfort pracy.
Nowy benefit ma poprawić komfort pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Wolne piątki dla pracowników Wedla
Lotte Wedel ogłosił rozpoczęcie programu „Wedlowski Wolny Piątek”.
W ramach pilotażu zatrudnieni mają otrzymać jeden dodatkowy wolny piątek w każdym miesiącu. Oznacza to nawet 12 dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.
Program ma obowiązywać testowo do końca 2026 roku.
Firma podkreśla, że rozwiązanie ma pomóc pracownikom w odpoczynku i lepszym organizowaniu czasu.
Firmy coraz częściej testują krótszy tydzień pracy
Jeszcze kilka lat temu czterodniowy tydzień pracy wydawał się trudny do wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Dziś coraz więcej firm sprawdza takie rozwiązania w praktyce.
W Polsce podobne programy wcześniej uruchomiły m.in. firmy technologiczne oraz część przedsiębiorstw produkcyjnych.
Jednym z pionierów zmian był Herbapol Poznań, który rozpoczął stopniowe skracanie tygodnia pracy przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń.
Pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień
Pierwsze obserwacje z pilotaży prowadzonych w różnych firmach wskazują, że krótszy tydzień pracy może poprawiać organizację pracy oraz samopoczucie pracowników.
Najczęściej wskazywane korzyści to:
- lepszy work-life balance,
- większa efektywność,
- mniejsza liczba zwolnień lekarskich,
- więcej czasu dla rodziny i odpoczynku.
Eksperci podkreślają jednak, że takie rozwiązania nie zawsze sprawdzają się w każdej branży.
Nie wszędzie da się skrócić tydzień pracy
Największe trudności pojawiają się w firmach działających całodobowo oraz tam, gdzie konieczne jest utrzymanie ciągłości produkcji.
W części przedsiębiorstw skrócenie czasu pracy wymaga reorganizacji grafików oraz zmian w podziale obowiązków.
Niektórzy pracownicy zwracają także uwagę na większą presję wykonywania tych samych zadań w krótszym czasie.
Wedel chce sprawdzić efekty pilotażu
Firma podkreśla, że obecny program ma charakter testowy.
Po zakończeniu pilotażu zarząd ma przeanalizować wpływ dodatkowych dni wolnych na efektywność pracy, organizację oraz wyniki biznesowe.
Jeżeli projekt okaże się skuteczny, możliwe będą kolejne zmiany dotyczące czasu pracy.
Co to oznacza dla pracowników?
- Pracownicy Wedla dostaną dodatkowe wolne piątki.
- Program potrwa testowo do końca 2026 roku.
- Firmy coraz częściej sprawdzają model krótszego tygodnia pracy.
- Celem zmian jest poprawa komfortu pracy i efektywności.
- Nie wszystkie branże mogą łatwo wdrożyć podobne rozwiązania.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.