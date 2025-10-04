Znany polski dominikanin opuszcza zakon! Zwrócił się do Watykanu. Jest komunikat
Dominikanie poinformowali o ważnej decyzji jednego z najbardziej rozpoznawalnych zakonników w Polsce. Ojciec Wojciech Jędrzejewski OP postanowił wystąpić z zakonu i poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego.
Oficjalny komunikat zakonu
Informacja została przekazana w oficjalnym komunikacie podpisanym przez o. Szymona Popławskiego OP, socjusza prowincjała polskiej prowincji dominikanów. Jak czytamy w dokumencie, prośba o przeniesienie została już przyjęta do dalszego procedowania. Ojciec Jędrzejewski opuścił także klasztor, w którym dotąd mieszkał.
Dominikanie przypomnieli, że od października 2024 roku duchowny nie prowadził już publicznej działalności duszpasterskiej. Jego aktywność została zawieszona w związku z prowadzonymi czynnościami kanonicznymi. Po opuszczeniu zakonu i stanu duchownego wspólnota dominikańska nie będzie już ponosiła odpowiedzialności za jego przyszłe działania.
Kim był ojciec Wojciech Jędrzejewski?
Ojciec Jędrzejewski przez lata był znanym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Prowadził popularne spotkania ewangelizacyjne, rekolekcje internetowe i programy duchowe, które gromadziły tysiące wiernych. Był również autorem licznych publikacji religijnych i cenionym komentatorem życia duchowego.
Decyzja o jego odejściu z zakonu wywołała duże poruszenie w środowiskach katolickich. Dla wielu wiernych był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów dominikańskiej wspólnoty w Polsce.
Co oznacza przeniesienie do stanu świeckiego?
Zgoda na przeniesienie do stanu świeckiego oznacza całkowite odejście z życia zakonnego i duchownego. Oznacza to, że były zakonnik przestaje pełnić funkcje kapłańskie, nie może sprawować sakramentów ani występować jako duchowny w przestrzeni publicznej. Procedura wymaga zgody Stolicy Apostolskiej, a jej zatwierdzenie kończy się oficjalnym dekretem.
Nowy rozdział i konsekwencje decyzji
Dla ojca Jędrzejewskiego to początek nowego etapu życia poza strukturami Kościoła. Dla dominikanów — zakończenie formalnej relacji z jednym z najbardziej znanych członków zakonu.
Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst zmian w polskim Kościele, gdzie coraz częściej duchowni decydują się na odejście z życia zakonnego lub kapłańskiego. Dla wielu wiernych to zaskakująca wiadomość, ale także przypomnienie, że za powołaniem kryją się ludzkie wybory i dramaty.
Kim jest ojciec Wojciech Jędrzejewski?
Wojciech Jędrzejewski urodził się 27 marca 1968 roku w Kamieniu Pomorskim. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1988 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku. Studiował teologię, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy poświęconej teologii pokuty u św. Cypriana z Kartaginy.
Przez wiele lat był związany z edukacją — prowadził zajęcia z katechetyki i teologii pastoralnej w Kolegium Dominikanów. Przez sześć lat pełnił funkcję duszpasterza młodzieży w Warszawie, a później duszpasterza akademickiego w Łodzi. Ostatnio pracował w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim w Łodzi, który zajmuje się formacją kaznodziejów i ewangelizacją.
Znany kaznodzieja i publicysta
Ojciec Jędrzejewski dał się poznać jako rekolekcjonista, autor i popularyzator wiary w nowoczesnych mediach. Był współtwórcą portalu „Mateusz” – jednego z pierwszych katolickich serwisów internetowych w Polsce. Występował w stacji Religia.tv, gdzie współprowadził program „Rozmównica”. Pracował również w Radiu Plus oraz w internetowej telewizji Boska TV, gdzie prowadził program „Boska uczta”.
Jego artykuły ukazywały się w najważniejszych polskich czasopismach i mediach opiniotwórczych, takich jak „Tygodnik Powszechny”, „Więź”, „Znak”, „Gazeta Wyborcza” czy „Życie”. Duchowny był autorem wielu publikacji z pogranicza duchowości i psychologii, a także codziennych komentarzy do Ewangelii w cyklu „Ewangeliarz OP”, który cieszył się dużą popularnością wśród wiernych.
Koniec pewnej epoki
Decyzja ojca Jędrzejewskiego to duże zaskoczenie dla środowisk katolickich. Przez ponad trzy dekady był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów dominikańskich w Polsce, łącząc głęboką teologię z nowoczesnym podejściem do wiary.
Przeniesienie do stanu świeckiego oznacza całkowite odejście od posługi kapłańskiej. Po uzyskaniu zgody Watykanu nie będzie mógł już sprawować sakramentów ani pełnić funkcji duchownych.
Ta decyzja kończy ważny etap w życiu zakonnika i otwiera nowy rozdział – już poza murami klasztoru. Dla dominikanów to także symboliczny moment zamknięcia współpracy z jednym z najbardziej znanych kaznodziejów, którego działalność przez lata przyciągała tysiące wiernych w Polsce i za granicą.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.