Znany warszawski adwokat w areszcie. Nowe ustalenia śledczych

Znany warszawski adwokat w areszcie. Śledczy ujawniają nowe szczegóły sprawy
Warszawski adwokat Maciej Z. trafił do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym fałszywych zawiadomień o przestępstwach i alarmów, które przez wiele miesięcy angażowały służby. Jak wynika z ustaleń prokuratury, mężczyzna miał podszywać się pod różne osoby, w tym byłych urzędników państwowych i funkcjonariuszy służb. Śledczy zabezpieczyli również liczne dokumenty oraz przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
Śledztwo trwało od wielu miesięcy
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany przez długi czas miał wysyłać pisemne zawiadomienia dotyczące rzekomych przestępstw i zagrożeń. Według informacji przekazywanych przez media proceder miał trwać od lata ubiegłego roku do wiosny 2026 roku.
Celem takich działań miało być wywoływanie reakcji służb oraz kierowanie ich uwagi na wskazane osoby i miejsca.
Śledczy analizują obecnie skalę całego procederu oraz wszystkie zgromadzone materiały dowodowe.
Miał podszywać się pod różne osoby
Według ustaleń śledztwa Maciej Z. miał wykorzystywać dane innych osób, aby utrudnić identyfikację autora zgłoszeń.
Wśród osób, pod które miał się podszywać, znaleźli się m.in. byli urzędnicy państwowi, prokuratorzy oraz funkcjonariusze służb.
Zdaniem śledczych takie działania miały zwiększać wiarygodność przesyłanych zawiadomień i utrudniać wykrycie sprawcy.
W mieszkaniu znaleziono dokumenty i inne przedmioty
Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli liczne materiały mogące mieć związek ze sprawą.
Wśród nich miały znajdować się dokumenty należące do innych osób, karty identyfikacyjne, odznaki oraz inne przedmioty wymagające szczegółowej analizy.
Prokuratura nie ujawnia na razie wszystkich szczegółów dotyczących zabezpieczonych dowodów.
Usłyszał szereg zarzutów
48-letni prawnik usłyszał już kilka zarzutów związanych z prowadzonym śledztwem.
Dotyczą one m.in. składania fałszywych zawiadomień, posługiwania się cudzymi danymi oraz innych czynów objętych postępowaniem.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne ustalenia.
Sąd zdecydował o areszcie
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.
Decyzja ma zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania oraz umożliwić dalsze czynności śledcze.
Jednocześnie samorząd adwokacki zapowiedział analizę sytuacji oraz rozpatrzenie wniosku dotyczącego zawieszenia prawnika w wykonywaniu zawodu.
Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów
Sprawa wpisuje się w szersze działania służb dotyczące fałszywych zgłoszeń i alarmów, które w ostatnich tygodniach angażowały policję oraz inne formacje.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało wcześniej o kolejnych zatrzymaniach oraz intensywnych działaniach śledczych prowadzonych w całym kraju.
Śledczy zapowiadają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
