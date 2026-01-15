Znikające pieniądze z kont znanego banku. Wiadomo, co było przyczyną
Część klientów ING Banku Śląskiego zauważyła w czwartek nagłe zmniejszenie salda swoich kont. Bank potwierdził awarię techniczną, która doprowadziła do podwójnego zaksięgowania niektórych płatności kartami, i poinformował o rozpoczęciu automatycznych zwrotów środków.
Czwartkowe popołudnie przyniosło niepokój wielu klientom ING Banku Śląskiego. Po zalogowaniu do bankowości internetowej i mobilnej część użytkowników zauważyła znaczące zmniejszenie salda rachunków. Bank potwierdził problem i wyjaśnił, co było przyczyną nieprawidłowości.
Co się wydarzyło?
W ostatnich godzinach do ING zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego salda kont. Klienci informowali, że ich rachunki zostały ponownie obciążone za transakcje wykonane wcześniej, głównie kartami Visa. W wielu przypadkach chodziło o płatności z poprzednich dni, które zostały zaksięgowane po raz drugi.
Równolegle wzrosła liczba zgłoszeń awarii w serwisach monitorujących działanie usług cyfrowych. Informacje o problemach zaczęły pojawiać się również w mediach społecznościowych, gdzie klienci porównywali historię operacji i potwierdzali podobny schemat błędu.
Stanowisko ING Banku Śląskiego
ING Bank Śląski oficjalnie potwierdził wystąpienie awarii technicznej. Jak poinformował bank, doszło do błędu systemowego, który spowodował podwójne zaksięgowanie części płatności kartami Visa, a w konsekwencji ponowne pobranie środków z kont klientów.
W komunikacie bank zapewnił, że problem nie ma związku z bezpieczeństwem środków ani z działaniami osób trzecich. Nie doszło do naruszenia danych ani do ataku zewnętrznego. Przyczyną była wyłącznie usterka techniczna po stronie systemów bankowych.
Zwroty środków już się rozpoczęły
Bank poinformował, że rozpoczął proces zwracania niesłusznie pobranych pieniędzy. Zwroty realizowane są automatycznie i sukcesywnie trafiają na konta klientów. ING zaznaczył, że większość korekt została już wykonana, a pozostałe są w trakcie realizacji.
Jednocześnie bank zaapelował o cierpliwość i poprosił klientów, aby nie kontaktowali się masowo z infolinią. Wszystkie błędne transakcje mają zostać skorygowane bez konieczności składania reklamacji.
Dlaczego takie awarie się zdarzają?
Polski sektor bankowy jest jednym z najbardziej zinformatyzowanych w Europie. Miliony klientów codziennie korzystają z aplikacji mobilnych, płatności kartowych i systemów natychmiastowych. W tak dużej skali nawet pojedynczy błąd techniczny może dotknąć tysięcy użytkowników jednocześnie.
Najczęściej awarie dotyczą niedostępności aplikacji, problemów z logowaniem lub realizacją przelewów. Sytuacje związane z nieprawidłowym saldem należą do najpoważniejszych, ponieważ bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa klientów.
Co powinni zrobić klienci?
ING zapewnia, że klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Salda kont zostaną przywrócone do prawidłowego stanu automatycznie. Bank zaleca jedynie bieżące monitorowanie historii operacji i zachowanie spokoju do momentu pełnego zakończenia korekt.
Jeśli po zakończeniu prac technicznych na koncie nadal będą widoczne nieprawidłowości, bank zapowiada indywidualną analizę takich przypadków.
Co dalej?
Bank nie podał dokładnego terminu zakończenia wszystkich korekt, ale zapewnia, że prace trwają nieprzerwanie. ING podkreśla, że incydent nie wpłynie na dalsze funkcjonowanie usług ani bezpieczeństwo środków klientów.
Czwartkowa awaria pokazuje, jak duże znaczenie ma stabilność systemów cyfrowych w codziennym życiu finansowym oraz jak szybko techniczny błąd może wywołać niepokój wśród użytkowników bankowości elektronicznej.
