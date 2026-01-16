Zniknęły Ci pieniądze z konta? Bank tłumaczy problem techniczny i odsyła należności klientom
Klienci ING Banku Śląskiego mogli przeżyć niemały szok, sprawdzając stan swojego konta. Z powodu poważnego błędu technologicznego, niektóre płatności dokonane kartami Visa zostały zaksięgowane podwójnie. Bank oficjalnie przyznał się do usterki i zapewnia, że nadprogramowo pobrane środki wracają już do właścicieli
Co się stało z Twoimi pieniędzmi?
Problem polega na tym, że system bankowy dwukrotnie pobrał kwotę za tę samą transakcję. W historii konta możesz widzieć dwa identyczne obciążenia zamiast jednego. ING uspokaja jednak, że:
-
To nie jest atak hakerski: Usterka wynika wyłącznie z problemów technologicznych po stronie banku i nie ma żadnego związku z bezpieczeństwem Twoich danych.
-
Pieniądze wracają na konta: Większość nieprawidłowo pobranych kwot została już zwrócona. Pozostałe korekty odbywają się sukcesywnie.
Czy musisz dzwonić na infolinię?
Bank apeluje o cierpliwość i prosi, aby nie obciążać linii telefonicznych. Proces naprawczy jest zautomatyzowany.
„Robimy wszystko, co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć. Nie ma potrzeby do nas dzwonić – wkrótce wszystko zostanie skorygowane” – czytamy w oficjalnym komunikacie ING.
