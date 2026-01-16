Zniknęły Ci pieniądze z konta? Bank tłumaczy problem techniczny i odsyła należności klientom

16 stycznia 2026 10:57 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci ING Banku Śląskiego mogli przeżyć niemały szok, sprawdzając stan swojego konta. Z powodu poważnego błędu technologicznego, niektóre płatności dokonane kartami Visa zostały zaksięgowane podwójnie. Bank oficjalnie przyznał się do usterki i zapewnia, że nadprogramowo pobrane środki wracają już do właścicieli

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się stało z Twoimi pieniędzmi?

Problem polega na tym, że system bankowy dwukrotnie pobrał kwotę za tę samą transakcję. W historii konta możesz widzieć dwa identyczne obciążenia zamiast jednego. ING uspokaja jednak, że:

Czy musisz dzwonić na infolinię?

Bank apeluje o cierpliwość i prosi, aby nie obciążać linii telefonicznych. Proces naprawczy jest zautomatyzowany.

„Robimy wszystko, co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć. Nie ma potrzeby do nas dzwonić – wkrótce wszystko zostanie skorygowane” – czytamy w oficjalnym komunikacie ING.

