Zniszczone budynki i połamane drzewa na Mazowszu. IMGW wydało alerty
Pierwsze wiosenne burze, które przeszły nad Mazowszem z 5 na 6 kwietnia 2026 roku, wyrządziły szereg szkód w Warszawie oraz okolicznych powiatach. Silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 85 km/h, łamał drzewa, uszkadzał dachy i zrywał linie energetyczne, zmuszając strażaków do podjęcia kilkudziesięciu natychmiastowych interwencji
Zniszczenia w Warszawie i utrudnienia w komunikacji
W samej stolicy straż pożarna interweniowała blisko 20 razy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w dzielnicy Wawer, gdzie przy ulicy Rzeźbiarskiej 18 oraz ulicy VIII Poprzecznej potężne drzewa runęły bezpośrednio na budynki mieszkalne. Na szczęście, jak potwierdził Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej, w zdarzeniach tych nikt nie odniósł obrażeń.
Poważne utrudnienia napotkali rano kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej:
Białołęka: Przy ulicy Płochocińskiej drzewo zablokowało jezdnię i zerwało przewody energetyczne. Autobusy linii 705, 735 i 736 kierowane były na objazdy.
Wesoła: Upadające drzewo zniszczyło ogrodzenie, które następnie przygniotło zaparkowany samochód.
Konstancin-Jeziorna: Strażacy usuwali konar blokujący przejazd na ulicy Żeromskiego.
Krytyczna sytuacja w powiatach garwolińskim i otwockim
Poza granicami miasta skutki nawałnicy były jeszcze dotkliwsze. W miejscowości Podłęż (powiat garwoliński) wichura całkowicie zerwała dach z obory, a jego fragmenty wylądowały na sąsiednich posesjach. Łącznie w tym powiecie odnotowano 22 zdarzenia, z czego 6 dotyczyło uszkodzeń konstrukcji dachowych i wiat garażowych.
W powiecie otwockim, gdzie od rana odnotowano 35 interwencji, strażacy musieli wspierać placówki medyczne. W Wiązownej oraz Celestynowie doszło do awarii zasilania, która zagroziła działaniu aparatur podtrzymujących tlen. W Wiązownej strażacy podłączyli agregaty prądotwórcze w domu opieki, zapewniając bezpieczeństwo podopiecznym. W Karczewie na osiedlu Ługi przy ulicy Sikorskiego drzewo spadło na zaparkowaną Toyotę.
IMGW wydało alerty dla połowy kraju
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali szereg ostrzeżeń obowiązujących w poniedziałek 6 kwietnia 2026 roku. Sytuacja jest dynamiczna, a alerty obejmują niemal cały kraj.
Ostrzeżenia 2 stopnia (pomarańczowe) – Silny wiatr Dotyczą głównie pasa nadmorskiego, gdzie wiatr wieje z zachodu ze średnią prędkością do 60 km/h, a w porywach osiąga nawet 95 km/h.
Województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński.
Województwo pomorskie: powiaty słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski oraz pucki.
Ostrzeżenia będą obowiązywały dziś do godziny 21:00. Najsilniejsze porywy prognozowane są na godziny popołudniowe.
Ostrzeżenia 1 stopnia (żółte) – Silny wiatr Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach od 70 km/h do 85 km/h. Alerty obowiązują w godzinach 8.00–21.00 w następujących regionach:
Północna i centralna Polska: województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie.
Pozostałe regiony: lubelskie, wielkopolskie (część północna), lubuskie (powiaty północne), łódzkie (z wyłączeniem południowego zachodu), świętokrzyskie i podkarpackie (powiaty północne).
Ostrzeżenia 1 stopnia (żółte) – Roztopy Specjalny alert wydano dla powiatu tatrzańskiego (województwo małopolskie). Gwałtowny wzrost temperatury powoduje tam szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i odwilż. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 18.00 w poniedziałek.
