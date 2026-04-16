Zobacz, co naprawdę spędza sen z powiek pracownikom? Nie tylko pieniądze! Polacy drżą przed technologią, która może ich zastąpić.

16 kwietnia 2026 08:35 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Czy polski pracownik to kłębek nerwów? Nowe badanie ManpowerGroup obala mity, ale jednocześnie ujawnia niepokojący trend. Choć ogólny poziom spokoju zawodowego w Polsce jest zbliżony do średniej europejskiej, to jeden konkretny lęk spędza nam sen z powiek znacznie częściej niż mieszkańcom innych krajów. Chodzi o sztuczną inteligencję. Sprawdź, dlaczego Polacy obawiają się technologii bardziej niż globalna konkurencja i co tak naprawdę buduje nasz lęk o pracę w 2026 roku.

Mężczyzna wykonuje pracę biurową.
Grafika poglądowa (generowana automatycznie – Gemini)

Lęk zawodowy w liczbach, zaskakujące porównanie

Intuicja podpowiada, że Polacy są znacznie bardziej zestresowani niż ich koledzy z zachodu. Dane pokazują jednak inny obraz: w Europie 30 proc. pracowników deklaruje brak jakichkolwiek obaw zawodowych. W Polsce ten wynik jest niemal identyczny i wynosi 28 proc. Fakt, że różnimy się od reszty świata nie w poziomie lęku, ale w jego źródle, jest kluczowym wnioskiem z raportu.

Rodzaj lęku zawodowego Miejsce w Polsce Miejsce na świecie
Niestabilność gospodarcza 1. miejsce (33%) Wysoka pozycja
Zastąpienie przez AI i technologię 2. miejsce 4. miejsce
Brak rozwoju zawodowego Wysokie znaczenie Kluczowy lęk globalny
Utrata pracy (ogólnie) Stabilnie Stabilnie
Dlaczego AI tak nas przeraża?Eksperci ManpowerGroup (międzynarodowej firmy doradztwa personalnego) wskazują na specyfikę polskiego rynku:

  • Szybka adaptacja technologii: Polskie firmy błyskawicznie wdrażają rozwiązania automatyczne, co buduje u pracowników poczucie zagrożenia „tu i teraz”.
  • Struktura zatrudnienia: Wiele miejsc pracy w Polsce to procesy, które najłatwiej zastąpić algorytmem **AI** (Artificial Intelligence, czyli sztuczną inteligencją).
  • Luka kompetencyjna: Czujemy, że technologia rozwija się szybciej niż nasze umiejętności jej obsługi.

Fakty o przyszłości: Gospodarka wciąż na celowniku

Fakt, że co trzeci badany w Polsce wskazuje na niestabilność gospodarczą jako główny powód stresu, nie dziwi w obliczu ostatnich lat. Jednak to właśnie awans „AI” na drugie miejsce podium lęków jest sygnałem dla pracodawców. Statystyka pokazuje, że globalnie strach przed robotami i algorytmami jest dopiero czwarty, świat bardziej boi się np. braku możliwości awansu. Dane rynkowe sugerują, że w Polsce potrzebujemy pilnej edukacji w zakresie współpracy z nowymi technologiami, aby lęk zamienić w narzędzie rozwoju.

W 2026 roku zawodowy spokój w Polsce ma twarz nowoczesnych technologii. Dane są jasne: nie jesteśmy „narodem malkontentów”, ale realnie obawiamy się, że cyfrowa rewolucja nas ominie lub wykluczy. Statystyki ManpowerGroup wskazują, że choć 28 proc. z nas śpi spokojnie, to reszta bacznie obserwuje rozwój algorytmów. Jeśli polskie firmy nie zaczną włączać pracowników w proces wdrażania „AI”, lęk ten może stać się hamulcem dla całej gospodarki. Pamiętaj: strach przed technologią to często strach przed nieznanym, kluczem do spokoju zawodowego w 2026 roku jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu ManpowerGroup oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna