Zobacz, co naprawdę spędza sen z powiek pracownikom? Nie tylko pieniądze! Polacy drżą przed technologią, która może ich zastąpić.
Czy polski pracownik to kłębek nerwów? Nowe badanie ManpowerGroup obala mity, ale jednocześnie ujawnia niepokojący trend. Choć ogólny poziom spokoju zawodowego w Polsce jest zbliżony do średniej europejskiej, to jeden konkretny lęk spędza nam sen z powiek znacznie częściej niż mieszkańcom innych krajów. Chodzi o sztuczną inteligencję. Sprawdź, dlaczego Polacy obawiają się technologii bardziej niż globalna konkurencja i co tak naprawdę buduje nasz lęk o pracę w 2026 roku.
Lęk zawodowy w liczbach, zaskakujące porównanie
Intuicja podpowiada, że Polacy są znacznie bardziej zestresowani niż ich koledzy z zachodu. Dane pokazują jednak inny obraz: w Europie 30 proc. pracowników deklaruje brak jakichkolwiek obaw zawodowych. W Polsce ten wynik jest niemal identyczny i wynosi 28 proc. Fakt, że różnimy się od reszty świata nie w poziomie lęku, ale w jego źródle, jest kluczowym wnioskiem z raportu.
|Rodzaj lęku zawodowego
|Miejsce w Polsce
|Miejsce na świecie
|Niestabilność gospodarcza
|1. miejsce (33%)
|Wysoka pozycja
|Zastąpienie przez AI i technologię
|2. miejsce
|4. miejsce
|Brak rozwoju zawodowego
|Wysokie znaczenie
|Kluczowy lęk globalny
|Utrata pracy (ogólnie)
|Stabilnie
|Stabilnie
- Szybka adaptacja technologii: Polskie firmy błyskawicznie wdrażają rozwiązania automatyczne, co buduje u pracowników poczucie zagrożenia „tu i teraz”.
- Struktura zatrudnienia: Wiele miejsc pracy w Polsce to procesy, które najłatwiej zastąpić algorytmem **AI** (Artificial Intelligence, czyli sztuczną inteligencją).
- Luka kompetencyjna: Czujemy, że technologia rozwija się szybciej niż nasze umiejętności jej obsługi.
Fakty o przyszłości: Gospodarka wciąż na celowniku
Fakt, że co trzeci badany w Polsce wskazuje na niestabilność gospodarczą jako główny powód stresu, nie dziwi w obliczu ostatnich lat. Jednak to właśnie awans „AI” na drugie miejsce podium lęków jest sygnałem dla pracodawców. Statystyka pokazuje, że globalnie strach przed robotami i algorytmami jest dopiero czwarty, świat bardziej boi się np. braku możliwości awansu. Dane rynkowe sugerują, że w Polsce potrzebujemy pilnej edukacji w zakresie współpracy z nowymi technologiami, aby lęk zamienić w narzędzie rozwoju.
W 2026 roku zawodowy spokój w Polsce ma twarz nowoczesnych technologii. Dane są jasne: nie jesteśmy „narodem malkontentów”, ale realnie obawiamy się, że cyfrowa rewolucja nas ominie lub wykluczy. Statystyki ManpowerGroup wskazują, że choć 28 proc. z nas śpi spokojnie, to reszta bacznie obserwuje rozwój algorytmów. Jeśli polskie firmy nie zaczną włączać pracowników w proces wdrażania „AI”, lęk ten może stać się hamulcem dla całej gospodarki. Pamiętaj: strach przed technologią to często strach przed nieznanym, kluczem do spokoju zawodowego w 2026 roku jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.