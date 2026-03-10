Zobacz, jak odebrać 35 groszy rabatu na każdym litrze paliwa! Wielka promocja na stacjach. Benzyna i diesel tanieją w oczach, znamy limity.

W odpowiedzi na nagły spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego, Orlen ogłosił specjalną akcję rabatową. Od dziś kierowcy korzystający z programu lojalnościowego mogą liczyć na znaczące zniżki przy dystrybutorach. To oddech ulgi po fali podwyżek wywołanych kryzysem w Iranie.

Szczegóły promocji „Wiosenne Tankowanie 2026" Koncern zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu rabatowego, który ma zachęcić Polaków do tankowania po okresie dużej niepewności. Zniżka jest naliczana automatycznie przy użyciu aplikacji lub karty lojalnościowej. Promocja obejmuje zarówno benzynę Pb95, Pb98, jak i olej napędowy (ON).

Znana warszawska uczelnia zapłaci Ci ponad 6 tys. miesięcznie, załatwi wyżywienie, mieszkanie i pracę po studiach Zasady i limity rabatowe. Tabela marzec 2026 Oto jak wyglądają nowe stawki zniżek dostępne dla klientów indywidualnych: Rodzaj rabatu Wysokość zniżki Warunki dodatkowe Rabat podstawowy -30 gr/l Z aplikacją Vitay (limit 50l na tankowanie) Karta Dużej Rodziny -35 gr/l Dla posiadaczy aktywnej karty Liczba tankowań 4 w miesiącu Łącznie do 200 litrów paliwa z rabatem

Dlaczego obniżka nastąpiła tak szybko? Eksperci rynkowi zauważają, że Orlen wykorzystuje optymizm po deklaracjach Donalda Trumpa o możliwym pokoju z Iranem. Gwałtowny spadek cen ropy Brent (powrót w okolice 100-110 USD) oraz jednoczesne umocnienie złotego pozwoliły na szybką korektę cen hurtowych. Promocja ma na celu „wyprzedzenie” konkurencji i ustabilizowanie nastrojów konsumenckich w Polsce.