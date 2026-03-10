Zobacz, jak odebrać 35 groszy rabatu na każdym litrze paliwa! Wielka promocja na stacjach. Benzyna i diesel tanieją w oczach, znamy limity.

10 marca 2026 13:22 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W odpowiedzi na nagły spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego, Orlen ogłosił specjalną akcję rabatową. Od dziś kierowcy korzystający z programu lojalnościowego mogą liczyć na znaczące zniżki przy dystrybutorach. To oddech ulgi po fali podwyżek wywołanych kryzysem w Iranie.

Fot. Pixabay

Szczegóły promocji „Wiosenne Tankowanie 2026”

Koncern zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu rabatowego, który ma zachęcić Polaków do tankowania po okresie dużej niepewności. Zniżka jest naliczana automatycznie przy użyciu aplikacji lub karty lojalnościowej. Promocja obejmuje zarówno benzynę Pb95, Pb98, jak i olej napędowy (ON).

Zasady i limity rabatowe. Tabela marzec 2026

Oto jak wyglądają nowe stawki zniżek dostępne dla klientów indywidualnych:

Rodzaj rabatu Wysokość zniżki Warunki dodatkowe
Rabat podstawowy -30 gr/l Z aplikacją Vitay (limit 50l na tankowanie)
Karta Dużej Rodziny -35 gr/l Dla posiadaczy aktywnej karty
Liczba tankowań 4 w miesiącu Łącznie do 200 litrów paliwa z rabatem

Dlaczego obniżka nastąpiła tak szybko?

Eksperci rynkowi zauważają, że Orlen wykorzystuje optymizm po deklaracjach Donalda Trumpa o możliwym pokoju z Iranem. Gwałtowny spadek cen ropy Brent (powrót w okolice 100-110 USD) oraz jednoczesne umocnienie złotego pozwoliły na szybką korektę cen hurtowych. Promocja ma na celu „wyprzedzenie” konkurencji i ustabilizowanie nastrojów konsumenckich w Polsce.

Wpływ na rynek: Czy inne stacje pójdą tym śladem?

Zazwyczaj ruchy cenowe Orlenu wymuszają podobne działania u konkurencji (BP, Shell, Circle K). Można się spodziewać, że w najbliższych dniach również inne sieci wprowadzą własne programy rabatowe lub obniżą ceny bazowe na pylonach. Dla kierowców oznacza to realną szansę na powrót cen Pb95 w okolice 6,50–6,60 zł w najtańszych regionach.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu biura prasowego Orlen oraz artykułu Business Insider Polska (10 marca 2026 r.).

 

