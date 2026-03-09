Zobacz szczegółowe wyliczenie! ile w litrze jest ropy, a ile podatku. Stacje paliw tną marże do minimum.

9 marca 2026 16:09 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Ceny paliw w marcu 2026 roku biją kolejne rekordy, wywołując frustrację kierowców. Jednak koszt samej ropy naftowej to tylko część rachunku. Jak wynika z najnowszych danych, za niemal co drugi złoty zostawiony na stacji odpowiadają daniny na rzecz państwa. Sprawdzamy, jak rozkłada się struktura ceny benzyny i diesla.

Fot. Pixabay

Anatomia litra benzyny, gdzie płyną Twoje pieniądze?

Cena paliwa jest wypadkową czynników globalnych oraz lokalnych regulacji podatkowych. W 2026 roku, przy rosnących notowaniach baryłki ropy, struktura ta stała się wyjątkowo napięta. Na ostateczny koszt składają się cztery główne filary: koszt surowca, podatki, koszty rafinacji oraz marża detaliczna.

Składniki ceny paliwa w Polsce – Tabela procentowa

Poniższe zestawienie pokazuje przybliżony podział kosztów dla litra benzyny Pb95 przy średniej cenie rynkowej:

Składnik ceny Udział procentowy (%) Opis
Podatki (VAT, Akcyza, Opłata paliwowa) ok. 45-48% Stałe i zmienne daniny trafiające do budżetu państwa.
Koszt zakupu ropy naftowej ok. 35-40% Zależny od kursu dolara i notowań na światowych giełdach.
Koszty rafinacji i logistyki ok. 10-12% Przetworzenie surowca, dodatki bio oraz transport do baz.
Marża stacji (detaliczna) ok. 3-5% Zysk właściciela stacji, z którego opłaca media i pracowników.

Podatkowy „koktajl” w każdym litrze

Polska, podobnie jak inne kraje UE, nakłada na paliwa szereg obciążeń. Według danych PAP, najważniejsze z nich to:

  • Podatek VAT (23%): Naliczany od sumy wszystkich pozostałych kosztów, co sprawia, że przy wzroście cen ropy wpływy z VAT rosną automatycznie.
  • Podatek akcyzowy: Kwota stała ustalana ustawowo, stanowiąca jeden z filarów dochodów budżetowych.
  • Opłata paliwowa: Środki z niej płyną m.in. na Fundusz Kolejowy oraz Krajowy Fundusz Drogowy.
  • Opłata emisyjna: Wprowadzona w celu finansowania projektów związanych z elektromobilnością i czystym powietrzem.

Marża stacji, mit o wielkich zyskach?

Wbrew obiegowej opinii, właściciele stacji paliw zarabiają na samym paliwie stosunkowo niewiele. Marża detaliczna często oscyluje w granicach kilkunastu groszy na litrze. W okresach gwałtownych wzrostów cen ropy na giełdach, stacje często tną marże do minimum, by utrzymać konkurencyjność, zarabiając głównie na produktach pozapaliwowych (kawa, hot-dogi, sklep).

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Polskiej Agencji Prasowej (marzec 2026) dotyczących struktury cen paliw w Polsce.

 

