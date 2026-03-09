Zobacz szczegółowe wyliczenie! ile w litrze jest ropy, a ile podatku. Stacje paliw tną marże do minimum.
Anatomia litra benzyny, gdzie płyną Twoje pieniądze?
Cena paliwa jest wypadkową czynników globalnych oraz lokalnych regulacji podatkowych. W 2026 roku, przy rosnących notowaniach baryłki ropy, struktura ta stała się wyjątkowo napięta. Na ostateczny koszt składają się cztery główne filary: koszt surowca, podatki, koszty rafinacji oraz marża detaliczna.
Składniki ceny paliwa w Polsce – Tabela procentowa
Poniższe zestawienie pokazuje przybliżony podział kosztów dla litra benzyny Pb95 przy średniej cenie rynkowej:
|Składnik ceny
|Udział procentowy (%)
|Opis
|Podatki (VAT, Akcyza, Opłata paliwowa)
|ok. 45-48%
|Stałe i zmienne daniny trafiające do budżetu państwa.
|Koszt zakupu ropy naftowej
|ok. 35-40%
|Zależny od kursu dolara i notowań na światowych giełdach.
|Koszty rafinacji i logistyki
|ok. 10-12%
|Przetworzenie surowca, dodatki bio oraz transport do baz.
|Marża stacji (detaliczna)
|ok. 3-5%
|Zysk właściciela stacji, z którego opłaca media i pracowników.
Podatkowy „koktajl” w każdym litrze
Polska, podobnie jak inne kraje UE, nakłada na paliwa szereg obciążeń. Według danych PAP, najważniejsze z nich to:
- Podatek VAT (23%): Naliczany od sumy wszystkich pozostałych kosztów, co sprawia, że przy wzroście cen ropy wpływy z VAT rosną automatycznie.
- Podatek akcyzowy: Kwota stała ustalana ustawowo, stanowiąca jeden z filarów dochodów budżetowych.
- Opłata paliwowa: Środki z niej płyną m.in. na Fundusz Kolejowy oraz Krajowy Fundusz Drogowy.
- Opłata emisyjna: Wprowadzona w celu finansowania projektów związanych z elektromobilnością i czystym powietrzem.
Marża stacji, mit o wielkich zyskach?
Wbrew obiegowej opinii, właściciele stacji paliw zarabiają na samym paliwie stosunkowo niewiele. Marża detaliczna często oscyluje w granicach kilkunastu groszy na litrze. W okresach gwałtownych wzrostów cen ropy na giełdach, stacje często tną marże do minimum, by utrzymać konkurencyjność, zarabiając głównie na produktach pozapaliwowych (kawa, hot-dogi, sklep).
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Polskiej Agencji Prasowej (marzec 2026) dotyczących struktury cen paliw w Polsce.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.