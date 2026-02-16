Zobacz, za ile mieszkanie sprzedał sąsiad. Rządowa mapa cen nieruchomości już działa.
Poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, przejdzie do historii polskiego rynku nieruchomości jako dzień wielkiego prześwietlenia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii właśnie udostępniło długo wyczekiwany Portal Cen Mieszkań (PCM). To koniec ery, w której kupujący błądzili w gąszczu zawyżonych cen ofertowych. Od dziś każdy Polak może sprawdzić, za ile naprawdę sprzedało się mieszkanie u sąsiada.
Ceny transakcyjne na widelcu, jak działa Portal Cen Mieszkań?
Do tej pory, przeglądając portale ogłoszeniowe, widzieliśmy jedynie życzenia sprzedających (ceny ofertowe). Od rzeczywistości dzieliło je często 10, 15, a nawet 20 proc. różnicy. Nowy portal rządu, uruchomiony właśnie dziś, czerpie dane bezpośrednio z aktów notarialnych, oraz ewidencji skarbowej (podatki PCC).
Co możesz sprawdzić w systemie?
Dokładną cenę za m² w konkretnej dzielnicy, a nawet na danej ulicy.
Typ rynku: czy transakcja dotyczyła rynku pierwotnego (od dewelopera), czy wtórnego.
Metraż i rok budowy: system pozwala filtrować dane, by porównywać „jabłka do jabłek”.
Trendy historyczne: jak realne ceny zmieniały się w Twojej okolicy na przestrzeni ostatnich miesięcy 2025 i początku 2026 roku.
Ofertowa fantazja vs. rynkowa twarda waluta
Zestawienie danych z nowego portalu z popularnymi serwisami ogłoszeniowymi już w pierwszym dniu działania obnażyło brutalną prawdę o „bańce oczekiwań”.
| Miasto (Luty 2026) | Średnia cena ofertowa (ogłoszenia) | Średnia cena transakcyjna (Portal rządu) | Różnica („Pole do negocjacji”) |
|Warszawa| 18 500 PLN/m² | 16 200 PLN/m² |-12,4%|
|Kraków| 16 900 PLN/m² | 14 800 PLN/m² |-12,4%|
|Wrocław| 14 200 PLN/m² | 12 900 PLN/m² |-9,1%|
|Gdańsk| 15 600 PLN/m² | 13 400 PLN/m² |-14,1%|
Dane te pokazują, że w lutym 2026 roku kupujący zyskali potężny argument w negocjacjach: „Panie deweloperze/sprzedawco, portal rządu pokazuje, że w tym bloku trzy identyczne mieszkania sprzedały się o 2 tysiące taniej”.
Koniec „ukrytych” rabatów i sztuczek deweloperów
Uruchomienie portalu to cios w popularną praktykę deweloperską polegającą na utrzymywaniu wysokiej ceny ofertowej przy jednoczesnym dawaniu ogromnych, nieoficjalnych rabatów (np. darmowe miejsce postojowe czy komórka lokatorska o wartości 50 tys. zł).
„Przejrzystość to wróg spekulacji. W 2026 roku rynek nieruchomości staje się rynkiem danych, a nie rynkiem emocji. Portal Cen Mieszkań to największy audyt społeczny, jaki przeprowadzono na polskim betonie”, komentują eksperci Forsalu.
System jest na tyle precyzyjny, że odnotowuje realny przepływ gotówki. Jeśli deweloper zaniża cenę mieszkania w akcie, by „ukryć” przecenę przed rynkiem, portal i tak to wyłapie, psując mu narrację o „wiecznie rosnących cenach”.
Czy portal zatrzyma wzrosty cen w 2026 roku?
Choć system sam w sobie nie reguluje cen, jego wpływ na psychologię rynku jest ogromny. 16 lutego 2026 r. kończy się asymetria informacji.
Dla kupujących: To narzędzie do weryfikacji, czy nie przepłacają.
Dla sprzedających: To zimny prysznic, który zmusi wielu do urealnienia oczekiwań, jeśli chcą faktycznie sfinalizować transakcję.
Dla banków: To jeszcze dokładniejsze źródło danych do wyceny zabezpieczeń hipotecznych, co może wpłynąć na politykę kredytową w połowie 2026 roku.
Pamiętajmy, że pod dokumentami powołującymi system do życia podpisał się Prezydent Karol Nawrocki, który w swojej kampanii 2025 r. obiecał „pełną transparentność rynku dla młodych rodzin”. Dzisiejszy start portalu to realizacja tej obietnicy.
Jak sprawdzić cenę mieszkania u siebie (16.02.2026)?
1. Wejdź na oficjalną stronę rządową (adres znajdziesz w komunikatach Ministerstwa Rozwoju).
2. Wybierz interesującą Cię lokalizację na interaktywnej mapie Polski.
3. Zastosuj filtry (liczba pokoi, wiek budynku).
4. Wygeneruj raport dla swojej ulicy – dowiesz się, jakie ceny transakcyjne zanotowano w ostatnich 3 miesiącach.
