Żółte alerty IMGW. Te regiony są najbardziej zagrożone
IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami na drogach w wielu regionach kraju. Gęste mgły mogą znacznie ograniczyć widzialność, miejscami nawet poniżej 200 metrów, co szczególnie w nocy i nad ranem stwarza zagrożenie dla kierowców.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla znacznej części kraju. W wielu regionach widzialność może spaść poniżej 200 metrów, co stwarza poważne zagrożenie dla kierowców, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia?
Żółte alerty IMGW dotyczą 10 województw. Ostrzeżenia wydano dla obszarów w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. W części tych regionów prognozowane są gęste mgły, miejscami o bardzo ograniczonej widzialności.
Synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą wystąpić mgły marznące, które dodatkowo zwiększają ryzyko śliskiej nawierzchni, zwłaszcza na mostach, wiaduktach i drogach lokalnych.
Jakie są prognozy?
Zjawisko ma charakter przejściowy, jednak najbardziej niebezpieczne warunki spodziewane są w nocy i nad ranem. Według IMGW ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 9 w środę, choć sytuacja może się lokalnie zmieniać w zależności od ukształtowania terenu.
Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?
Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia zjawisk, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz dostosowanie planów podróży do panujących warunków.
W takich sytuacjach należy liczyć się z opóźnieniami na drogach, możliwymi kolizjami oraz pogorszeniem warunków do prowadzenia pojazdów.
Zalecenia dla kierowców
Eksperci apelują o zmniejszenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami oraz korzystanie ze świateł przeciwmgłowych zgodnie z przepisami. Warto także unikać gwałtownych manewrów i zachować szczególną czujność na drogach lokalnych oraz w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie mgła pojawia się najczęściej.
IMGW przypomina, że warunki pogodowe mogą zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne ostrzeżenia i prognozy.
