Żółte alerty IMGW. Te regiony są najbardziej zagrożone

16 grudnia 2025 23:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności, Pogoda | Brak komentarzy

IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami na drogach w wielu regionach kraju. Gęste mgły mogą znacznie ograniczyć widzialność, miejscami nawet poniżej 200 metrów, co szczególnie w nocy i nad ranem stwarza zagrożenie dla kierowców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla znacznej części kraju. W wielu regionach widzialność może spaść poniżej 200 metrów, co stwarza poważne zagrożenie dla kierowców, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Żółte alerty IMGW dotyczą 10 województw. Ostrzeżenia wydano dla obszarów w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. W części tych regionów prognozowane są gęste mgły, miejscami o bardzo ograniczonej widzialności.

Synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą wystąpić mgły marznące, które dodatkowo zwiększają ryzyko śliskiej nawierzchni, zwłaszcza na mostach, wiaduktach i drogach lokalnych.

Jakie są prognozy?

Zjawisko ma charakter przejściowy, jednak najbardziej niebezpieczne warunki spodziewane są w nocy i nad ranem. Według IMGW ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 9 w środę, choć sytuacja może się lokalnie zmieniać w zależności od ukształtowania terenu.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia zjawisk, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz dostosowanie planów podróży do panujących warunków.

W takich sytuacjach należy liczyć się z opóźnieniami na drogach, możliwymi kolizjami oraz pogorszeniem warunków do prowadzenia pojazdów.

Zalecenia dla kierowców

Eksperci apelują o zmniejszenie prędkości, zwiększenie odstępu między pojazdami oraz korzystanie ze świateł przeciwmgłowych zgodnie z przepisami. Warto także unikać gwałtownych manewrów i zachować szczególną czujność na drogach lokalnych oraz w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie mgła pojawia się najczęściej.

IMGW przypomina, że warunki pogodowe mogą zmieniać się dynamicznie, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne ostrzeżenia i prognozy.

