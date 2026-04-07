Zostało Ci jedzenie po Świętach? Lepiej oddać niż wyrzucić. Mapa jadłodzielni w Warszawie
Okres poświąteczny to w polskich domach czas, w którym lodówki często pękają w szwach od nadmiaru potraw. Statystyki są niepokojące: skala marnowania żywności w Polsce sięga 5 000 000 ton rocznie. Zamiast dopuszczać do wyrzucania dobrych produktów, mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z sieci jadłodzielni – ogólnodostępnych punktów wymiany, które pomagają ograniczyć straty i wspierają osoby w potrzebie
Czym są jadłodzielnie i jak działają?
Jadłodzielnie to specjalnie oznakowane szafki i lodówki ustawione w przestrzeni publicznej. Działają na prostej zasadzie: każdy może tam zostawić pełnowartościowe produkty, których nie jest w stanie zagospodarować, oraz każdy może poczęstować się tym, co zostawili inni. To miejsca otwarte dla wszystkich – bez względu na status materialny.
Warszawski Ratusz podkreśla, że korzystanie z tych punktów ma wymiar zarówno ekologiczny, jak i społeczny. Przekazane nadwyżki trafiają do seniorów, rodzin o niższych dochodach czy osób w kryzysie bezdomności, dla których domowy posiłek jest realnym wsparciem.
Zasady dzielenia się: Co można przynieść?
Nie każdy produkt może trafić do wspólnej lodówki. Zgodnie z miejskimi wytycznymi, kluczową zasadą jest bezpieczeństwo spożycia. Do jadłodzielni warto przynosić:
-
Potrawy domowe: Muszą być szczelnie zapakowane, opatrzone dokładnym opisem składu (szczególnie w przypadku zawierania alergenów) oraz datą przygotowania.
-
Produkty po dacie „najlepiej spożyć przed”: Jeśli termin ten minął, ale produkt wciąż mieści się w dacie „należy spożyć do”, można go przekazać.
-
Produkty suche: Kasze, makarony czy ryż, jednak pod warunkiem, że są szczelnie zamknięte.
-
Wszelkie jedzenie, które sami bez obaw byśmy zjedli.
Istnieje jednak lista produktów bezwzględnie zabronionych, których nie wolno zostawiać w punktach wymiany. Są to przede wszystkim produkty nadgniłe, spleśniałe lub zepsute, surowe mięso i surowe ryby, dania zawierające surowe jaja (np. domowy majonez czy kremy, a także produkty wykonane z niepasteryzowanego mleka.
#MyślęNieMarnuję: Szersza inicjatywa stolicy
Działalność jadłodzielni wpisuje się w szerszą kampanię miejską pod hasłem #MyślęNieMarnuję. Urząd miasta zwraca uwagę, że do kosza codziennie trafiają nie tylko tony jedzenia, ale także wciąż sprawne sprzęty czy ubrania.
W ramach tej inicjatywy Warszawa promuje świadome wybory konsumenckie: planowanie zakupów, naprawianie uszkodzonych przedmiotów w „kawiarenkach naprawczych” czy udział w sąsiedzkich wymianach. Organizowane są również zbiórki niesprzedanych owoców i warzyw na lokalnych targowiskach, co pozwala jeszcze skuteczniej ratować żywność przed utylizacją.
Na oficjalnej stronie Warszawa 19115 znajdziemy mapę ze wszystkimi jadłodzielniami oraz godzinami ich otwarcia. Poniżej znajduje się lista wyznaczonych lokalizacji:
Bemowo
- Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, Bemowskie Centrum Kultury, ul. Rozłogi 18, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:45-15:00 na parterze budynku przy szatni i recepcji.
Białołęka
- Ryneczek Poraje, ul. Porajów 1, lodówka i regał, czynne całodobowo.
- Noclegownia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Kupiecka 15, lodówka i regał, czynne całodobowo. Jadłodzielnia powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.
Bielany
- Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, lodówka i regał, czynne całodobowo.
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. J. Conrada 6, lodówka i regał, przed wejściem głównym do pływalni, czynne całodobowo.
- ul. Wolumen 3, przy ogrodzeniu na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa, lodówka i regał, czynne całodobowo.
Mokotów
- Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. J.P. Woronicza 44a, lodówka i regały, czynne codziennie 8:00-20:00.
- Bazar Lotników, pawilon 136, Al. Lotników 1, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 7:00-19:00; sob.: 8:00-14:00.
- Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Czarnomorska 11, stół, czynne całodobowo.
- Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Barcelońska 1, szafka i regał, czynne całodobowo.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w lokalu Pół na Puł, na rogu ul. Puławskiej 20 oraz ul. Narbutta 2, lodówka, szafka i słoikodzielnia. Czynne pon.: 9:00-20:00, wt.-czw.: 9:00-21:00, pt.: 9:00-23:00, sob.: 8:30-23:00, niedz.: 8:30-20:00.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w Dzielnicy Mokotów, ul. Czerniakowska 73/79, lodówka i szafka, czynne wt-sob.: 10:00-16:00
Ochota
- OCH Dzielnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, szafka i lodówka, czynne codziennie: 15:00-19:00.
- ul. Grójecka 97, przy Zieleniaku, lodówka, czynna całodobowo.
- Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2D, wejście od strony CeNT, na parterze, należy kierować się strzałkami. Lodówka i szafka, czynne pon.-sob.: 8:00-20:00.
Praga-Południe
- ul. Zakopiańska 21, szafka w ogrodzeniu, czynna całodobowo.
- Miejsce Akcji PACA 40, ul. M. Paca 40, lodówka i szafka, czynne pon.-śr.:14:00-20:00; czw.-sob.:10:00-16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiatraczna 11, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 8:00-16:00.
- Dzielnia Saska Kępa, ul. Berezyńska 27, lodówka i szafka. Czynne pon.-śr.:10:00-14:00, czw.-pt.:16:00-20:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 12:00-16:00.
- Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31. Na parterze obok biblioteki. Lodówka i szafka, czynne codziennie 6:00-22:00, z wyjątkiem dni świątecznych.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie ul. Osowska 81, lodówka i szafka, czynna całodobowo.
- ul. Siennicka 26, przy skrzyżowaniu z Kobielską, lodówka, czynna: wtorek–sobota:10–16; niedziela, poniedziałek: nieczynna.
Praga-Północ
- ul. Szwedzka 4, przy chodniku od strony Stalowej, lodówka i szafka, czynna całodobowo.
- J. Sierakowskiego 4, lok. nr U13, w kawiarni Spektakulinarna, lodówka, czynna codziennie 8:00–20:00.
Rembertów
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, szafka, czynna całodobowo.
Śródmieście
- Centrum Pomocy Społecznej, ul. Twarda 1, lodówka i regał, czynne pon.-pt.: 8:00 -16:00.
- Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Karowa 18, lodówka i szafka, czynne codziennie 7:00-21:30.
- Jadłodzielnia przy Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wejście od ul. Elektrycznej, ul. Tamka 4a, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Fundacja Rozwoju Kinematografii, w Dzielni Jazdów, Zaczarowany ogród, ul. Jazdów 3/17, lodówka i szafka, czynne wt-sob.: 10:00-16:00.
- Al. Jana Pawła II 36, przy barze VEGA, lodówka, czynna: poniedziałek–piątek: 12:00–18:00, sobota, niedziela: nieczynna.
Targówek
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wincentego 85, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 2, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
Ursynów
- Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Miejsce Aktywności Lokalnej „Kłobucka”, ul. Kłobucka 14, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- ul. Nugat 4, za sklepem Warus, szafka, czynna całodobowo.
Wawer
- Caritas, ul. Izbicka 7, trzy lodówki, jedna wyłączona, czynne całodobowo.
- Targowisko Falenica, ul. Trocinowa 1, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- ul. Korkowa 119/123 (przy aptece DOZ), lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Klub Sportowy ZWAR, ul. Pożaryskiego 10, lodówka, umieszczona w ogrodzeniu, czynna całodobowo.
- Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, na parkingu, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
Wesoła
- Przedszkole Domek Wesoła, na tyłach przedszkola, ul. Orzechowa 1, szafka i lodówka, czynne całodobowo.
Wilanów
- ul. Wiertnicza 33, pętla autobusowa na rogu ul. Przyczółkowej i Al. Wilanowskiej, przy budynku ekspedycji ZTM, lodówka i regał, czynne całodobowo.
Włochy
- Urząd Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 257, lodówka i szafka, czynne całodobowo.
- Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rejonowa 6/8, lodówka i regał, czynne wt.-pt.:12:00-20:00.
Wola
- SOdON, ul. Kolska 2/4, lodówki i regał, czynne codziennie 5:00-22:00.
- Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, wejście przez ogród, lodówka i szafka, czynne pon.-pt.: 9:00-20:00; sob.: 12:00-17:00.
Żoliborz
- Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8, na tyłach budynku, lodówka i regał, czynne całodobowo.
