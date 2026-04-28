Zostało kilka dni i możesz stracić pieniądze. Ten termin w 800 plus decyduje o wszystkim
Rodzice w całej Polsce mają coraz mniej czasu na dopełnienie formalności, które decydują o dalszych wypłatach 800 plus. Jeden błąd albo spóźnienie może oznaczać przerwę w przelewach, a w praktyce – realne problemy dla domowego budżetu.
Kluczowa data, której nie można przegapić
30 kwietnia to ostateczny termin na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Tylko osoby, które zdążą przed tą datą, mogą liczyć na zachowanie ciągłości wypłat od czerwca 2026 roku.
W praktyce oznacza to jedno – jeśli wniosek nie trafi do systemu na czas, pieniądze nie pojawią się wtedy, kiedy powinny.
Spóźnienie ma konkretne konsekwencje
Złożenie dokumentów po terminie nie oznacza utraty świadczenia, ale powoduje opóźnienie wypłat. ZUS ma wtedy nawet 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i przekazanie środków.
To może oznaczać brak przelewu w czerwcu, a czasem nawet dłuższe oczekiwanie. Dla wielu rodzin to poważny problem, bo 800 plus jest stałym elementem miesięcznego budżetu.
Wniosek tylko online
Od kilku lat nie ma już możliwości składania wniosków w tradycyjnej formie. Wszystko odbywa się elektronicznie.
Rodzice mogą skorzystać z kilku kanałów – platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości internetowej albo portalu rządowego. Bez dostępu do internetu nie da się załatwić tej sprawy.
Zmiany już są i kolejne nadchodzą
W 2026 roku wprowadzono nowe zasady dotyczące części beneficjentów. Dotyczą one głównie obcokrajowców, którzy muszą spełnić dodatkowe warunki, takie jak aktywność zawodowa i edukacja dziecka w Polsce.
Równocześnie rząd pracuje nad większą zmianą, która w przyszłości może zlikwidować obowiązek corocznego składania wniosków. System miałby sam odnawiać świadczenie, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni.
Co to oznacza dla Ciebie?
Na dziś zasada jest prosta – jeśli nie złożysz wniosku do końca kwietnia, musisz liczyć się z opóźnieniem pieniędzy.
Dlatego lepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Kilka minut przy komputerze może zdecydować o tym, czy przelew pojawi się na koncie na czas.
