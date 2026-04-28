Zostały 2 dni. Rodzice, którzy nie złożą wniosku do jutra, mogą stracić 800 plus od czerwca
9 600 zł rocznie na jedno dziecko – tyle wypłaca ZUS w ramach programu 800 plus. Żeby te pieniądze nadal regularnie trafiały na konto od 1 czerwca, trzeba złożyć jeden wniosek. Termin mija 30 kwietnia 2026 roku, czyli jutro. Rodzice, którzy to przeoczą, nie stracą świadczenia bezpowrotnie – ale mogą mieć przerwę w wypłatach i opóźnienie sięgające nawet kilku miesięcy. Co dokładnie grozi spóźnialszczym i jak złożyć wniosek w 5 minut – bez wychodzenia z domu.
Dlaczego co roku trzeba składać wniosek od nowa
Program 800 plus działa w rocznych okresach świadczeniowych, każdy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Obecny okres rozliczeniowy kończy się 31 maja 2026 roku. Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy cykl, który potrwa do 31 maja 2027 roku – i żeby ZUS wypłacał pieniądze od pierwszego dnia nowego okresu, wniosek musi być złożony przed końcem kwietnia.
Ministerstwo Rodziny zapowiedziało co prawda zmianę zasad w przyszłości – wnioski miałyby się odnawiać automatycznie, bez corocznych formalności. To jednak jeszcze nie jest prawo, a jedynie projekt w fazie konsultacji. W 2026 roku obowiązują stare zasady i każdy rodzic lub opiekun musi złożyć wniosek samodzielnie. Kto liczy na automatyczną kontynuację – popełnia błąd, który może kosztować kilka miesięcy przerwy w wypłatach.
Co się stanie, jeśli wniosek wpłynie po 30 kwietnia
Termin 30 kwietnia nie jest granicą, po której świadczenie przepada. Jest to jednak granica, która decyduje o tym, czy wypłata za czerwiec pojawi się na koncie w terminie. Konsekwencje złożenia wniosku w różnych momentach są konkretne i warto je znać:
Wniosek złożony do 30 kwietnia: ZUS wypłaci świadczenie za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku. Ciągłość wypłat zachowana, żadnej przerwy.
Wniosek złożony w maju 2026 roku: Świadczenie za czerwiec i lipiec wypłacone łącznie do 31 lipca 2026 roku – z wyrównaniem, ale z opóźnieniem.
Wniosek złożony w czerwcu 2026 roku: Wyrównanie za czerwiec, lipiec i sierpień trafi na konto do 31 sierpnia 2026 roku.
Wniosek złożony po 30 czerwca 2026 roku: Prawo do świadczenia zostaje przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Pieniądze za czerwiec przepadają bezpowrotnie – bez możliwości wyrównania, bez odwołania.
Jedynym wyjątkiem od tej reguły są rodzice nowonarodzonych dzieci. Na złożenie wniosku mają 3 miesiące od daty urodzenia – i jeśli dotrzymają tego terminu, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin.
Gdzie i jak złożyć wniosek – tylko elektronicznie
Od kilku lat ZUS nie przyjmuje wniosków o 800 plus w formie papierowej. Jedyną dopuszczalną formą jest złożenie dokumentu drogą elektroniczną. Do wyboru jest kilka ścieżek, z których każda prowadzi do tego samego miejsca docelowego:
Aplikacja mZUS na telefon to najwygodniejsza opcja dla rodziców, którzy składali wniosek w poprzednim roku. Jeśli ZUS przyznał świadczenie w poprzednim okresie przez mZUS, aplikacja automatycznie uzupełni wniosek na nowy okres danymi z poprzedniego formularza. Dane dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS pobierane są automatycznie – bez ręcznego wpisywania numerów PESEL czy dat urodzenia.
Platforma PUE ZUS (zus.pl) – logowanie przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Wniosek dostępny w zakładce „Świadczenia”.
Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny – alternatywna platforma, obsługuje ten sam wniosek.
Bankowość elektroniczna – większość dużych banków w Polsce (PKO BP, Pekao, mBank, ING, Santander i inne) zintegrowała obsługę wniosków ZUS ze swoimi aplikacjami. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z aplikacji bankowej, logując się tak jak przy sprawdzaniu salda konta.
Pieniądze z programu 800 plus wypłacane są wyłącznie bezgotówkowo – na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Jeśli konto się zmieniło od czasu poprzedniego wniosku, należy podać nowy numer – ZUS nie zaktualizuje go automatycznie.
Zmiany w 2026 roku – kogo dotyczą nowe wymagania
Dla zdecydowanej większości polskich rodzin zasady nie zmieniły się: 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego, bez progu zarobkowego. Żadna zmiana w przepisach nie dotknęła tej grupy w bieżącym roku rozliczeniowym.
Zmiany objęły natomiast cudzoziemców. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy przebywający w Polsce na podstawie specustawy (status UKR) muszą spełnić dodatkowy warunek: udokumentować aktywność zawodową w Polsce. We wniosku konieczne jest potwierdzenie, że wnioskodawca pracuje na umowę o pracę, zlecenie lub prowadzi działalność – ZUS weryfikuje to automatycznie w bazie składek. Dodatkowo dziecko musi uczęszczać do polskiej szkoły lub przedszkola, a ZUS sprawdza ten warunek automatycznie w Systemie Informacji Oświatowej. Od 1 czerwca 2026 roku analogiczne wymogi dotyczące aktywności zawodowej obejmą pozostałych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiana ta nie dotyczy obywateli polskich ani obywateli państw Unii Europejskiej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź status wniosku dziś wieczór
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia i nie złożyłeś jeszcze wniosku na nowy okres świadczeniowy – masz jeszcze dziś wieczór i jutro do północy. Wejście w aplikację mZUS lub zalogowanie się do bankowości elektronicznej zajmie mniej czasu niż przeczytanie tego artykułu. Wniosek wypełnia się w kilka minut, a system automatycznie podpowiada dane z poprzedniego formularza.
Jeśli masz wątpliwości co do statusu swojego wniosku, możesz to sprawdzić na profilu PUE ZUS – w zakładce „Świadczenia” widać, czy wniosek na nowy okres został już złożony i jaki ma status. Brak informacji o nowym wniosku oznacza, że jeszcze nie wpłynął i trzeba działać. W razie dodatkowych pytań ZUS prowadzi infolinię pod numerem 22 560 16 00, czynną w dni robocze.
Dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem stawka rośnie wielokrotnie: dwoje dzieci to 19 200 zł rocznie, troje – 28 800 zł. Jeden elektroniczny wniosek złożony na czas zabezpiecza wypłatę całej tej kwoty bez przerwy. Brak wniosku do końca czerwca oznacza, że tych pieniędzy – za czerwiec – nikt już nie odda.
