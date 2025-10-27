Zostały tylko dni na złożenie dokumentu do ZUS. Można stracić pieniądze za cały październik
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pilny komunikat dla studentów pobierających rentę rodzinną. Do końca października – czyli do 31 października 2025 roku – muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. Kto spóźni się z dokumentami, straci wypłatę świadczenia za październik, a pieniądze przepadną bezpowrotnie.
Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS wyjaśnia, że chodzi o to, żeby nie przepadła studentom wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, otrzyma rentę za ten miesiąc. Gdy spóźni się i dostarczy dokumenty dopiero w listopadzie, świadczenie za październik nie będzie przysługiwać – a szkoda byłoby, gdyby pieniądze mogły trafić na konto.
Kto musi złożyć zaświadczenie, a kto nie?
Nie wszyscy studenci muszą corocznie składać dokumenty w ZUS. Beata Kopczyńska podkreśla, że studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wpisany całkowity okres nauki w szkole wyższej – na przykład trzy lub pięć lat – i w trakcie roku akademickiego jej nie przerwali, nie muszą go ponownie składać.
Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskazała cały okres trwania nauki, na przykład pięcioletnie studia, ZUS będzie wypłacał rentę przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy student faktycznie studiuje i nie przerwał nauki.
Natomiast gdy zaświadczenie nie potwierdza całkowitego czasu nauki – było wydane tylko na rok akademicki – należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przesłać do ZUS dokument z uczelni i wniosek o dalszą wypłatę świadczenia.
Zaświadczenie do ZUS powinny również dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia – świeżo upieczeni studenci, którzy do tej pory pobierali rentę rodzinną jako uczniowie szkół ponadpodstawowych. Maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów musieli do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Teraz, do końca października, muszą donieść zaświadczenie o rozpoczęciu studiów.
Jakie dokumenty trzeba złożyć?
Studenci kontynuujący naukę muszą przygotować komplet dokumentów:
- Aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki
- Wniosek o przedłużenie prawa do renty rodzinnej w związku z kontynuowaniem nauki na formularzu ERR-KN
Dokumenty można dostarczyć do ZUS na kilka sposobów: osobiście w placówce, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Najważniejsze, aby dotarły do Zakładu przed końcem października.
Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, pamiętaj że liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania przesyłki. Dlatego lepiej nie zwlekać do ostatnich dni października – poczta może się spóźnić, a Ty stracisz pieniądze.
Do kiedy można pobierać rentę rodzinną?
Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jednak jeśli nadal się kształcą, mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25. roku życia. Jest tu ważny wyjątek: jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.
Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą więc otrzymywać rentę aż do zakończenia nauki – nawet jeśli w międyczasie przekroczyli ustawową granicę wieku.
Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą też dostawać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy kontynuują edukację.
Co musisz zrobić, jeśli przerywasz studia?
Osoby pobierające rentę rodzinną mają obowiązek poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. To bardzo ważne – jeśli tego nie zrobisz, renta będzie nadal wypłacana, mimo że nie przysługuje Ci już świadczenie.
ZUS może w każdej chwili skontrolować, czy faktycznie kontynuujesz naukę. Jeśli okaże się, że studiów nie kontynuujesz, a pobierałeś rentę – wszystkie nienależnie wypłacone pieniądze trzeba będzie zwrócić razem z odsetkami. To może być naprawdę duża kwota, zwłaszcza jeśli odkrycie nastąpi po kilku miesiącach.
Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, przestrzega wprost: „Sprawdzamy czy ktoś się naprawdę nadal uczy. Jeśli ZUS nie wstrzyma wypłaty, bo nie został poinformowany o przerwaniu nauki, wypłacone pieniądze potraktuje jako nienależne świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami”.
Limity dorabiania do renty rodzinnej
Studenci pobierający rentę rodzinną muszą również pamiętać o limitach przychodu z pracy. Jeśli osiągną przychód między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. Jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie całkowicie zawieszona.
Aktualne kwoty progów dochodowych to:
- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – około 5600 złotych
- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – około 10400 złotych
Jeśli więc pracujesz na etacie lub prowadzisz działalność gospodarczą, uważnie pilnuj swoich zarobków. Przekroczenie progu może oznaczać utratę części lub całości renty rodzinnej na dany miesiąc.
Ile wynosi renta rodzinna w 2025 roku?
Wysokość renty rodzinnej zależy od tego, ile osób jest uprawnionych do świadczenia. Kwota obliczana jest jako procent renty lub emerytury, do której był uprawniony zmarły rodzic:
- Dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc.
- Dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc.
- Dla trzech lub więcej osób – 95 proc.
Kwota podlega corocznej waloryzacji. Jeśli wyliczona renta byłaby niższa niż ustawowe minimum, ZUS ją podnosi. Osoby, które utraciły oboje rodziców, mogą otrzymywać także dodatek dla sieroty zupełnej – obecnie 654,48 złotych brutto miesięcznie (od 1 marca 2025 roku).
Nie zwlekaj – zostało tylko kilka dni
Trwa jeszcze październik, ale dni szybko mijają. To doskonały moment, by udać się do dziekanatu, pobrać zaświadczenie z uczelni i jak najszybciej wraz z wnioskiem ERR-KN złożyć dokumenty do ZUS. Złożone w październiku, przy spełnieniu warunków do renty rodzinnej, dają gwarancję wypłaty świadczenia od października.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej sytuacji lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższą placówką ZUS lub zadzwoń na infolinię Zakładu. Lepiej upewnić się teraz, niż stracić pieniądze za cały miesiąc.
Pamiętaj: spóźnienie się o jeden dzień może kosztować Cię całą październikową wypłatę renty rodzinnej. A to kilkaset, a czasem ponad tysiąc złotych, które przepadną bezpowrotnie.
