Zostaną czy wrócą? Przełomowy raport ujawnia plany Ukraińców po zakończeniu wojny. Polscy pracodawcy muszą to wiedzieć

Plany osób przebywających w Ukrainie

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy pozostających w ojczyźnie nie planuje jej opuszczać. Aż 88 proc. ankietowanych deklaruje, że po zakończeniu wojny chce zostać na miejscu i brać udział w odbudowie państwa. Chęć wyjazdu z kraju wyraża jedynie niewielki odsetek badanych.

Sytuacja w Polsce: Szansa dla gospodarki?

Inny obraz wyłania się z badań przeprowadzonych wśród Ukraińców pracujących w Polsce. W tej grupie 38 proc. osób planuje zostać w naszym kraju na stałe. Są to najczęściej osoby w wieku 35-44 lat, które zdążyły już zintegrować się z polskim rynkiem pracy i posiadają na nim doświadczenie.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, wskazuje w rozmowie z „Faktem”, że Polska ma przed sobą okres 1-2 lat, aby zawalczyć o zatrzymanie tych pracowników. Podkreśla on, że są to osoby cenne dla gospodarki ze względu na nabyte kompetencje.

Mobilność i przyszłość granic

Ekspert podtrzymuje prognozę dotyczącą otwarcia granic. Według przewidywań, moment ten może spowodować wzrost mobilności, w wyniku którego do Polski do pracy może przyjechać 1 mln osób. Kwestia przyszłości po podpisaniu pokoju budzi emocje zarówno wśród migrantów, jak i polskich pracodawców. Obecnie Polska pozostaje celem dla wielu pracowników, którzy cieszą się na rynku uprzywilejowaną pozycją.