Żurek ostro po wecie Nawrockiego. „Będzie plan B”
Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zaostrza spór o reformę sądownictwa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie kryje krytyki i zapowiada „plan B”, który ma pozwolić na obejście politycznego impasu i kontynuowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Prezydenckie weto wobec nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wywołało natychmiastową reakcję rządu i środowiska prawniczego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z Onetem nie kryje krytyki wobec decyzji Karola Nawrockiego i zapowiada alternatywne działania, które mają pozwolić na odblokowanie reform w sądownictwie.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił, że nie podpisze ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania KRS. W uzasadnieniu podkreślał, że proponowane przepisy prowadzą do „segregacji sędziów”, naruszają konstytucję i przekazują wymiar sprawiedliwości w ręce wąskiej, politycznej grupy interesów. Jego zdaniem nowe regulacje zamiast porządkować system, pogłębiłyby chaos prawny.
Decyzja ta spotkała się z ostrą reakcją ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek ocenił, że weto jest „bardzo złym rozwiązaniem dla obywateli”, ponieważ oznacza dalsze przedłużanie postępowań sądowych i utrzymywanie niepewności prawnej. Jak podkreślił, zawetowana ustawa miała charakter kompromisowy i usuwała najbardziej kontrowersyjne zapisy z wcześniejszych propozycji reformy.
— Ta ustawa nie skracała kadencji tzw. neo-KRS, dawała równe prawa wyborcze zarówno sędziom, jak i neosędziom oraz pozwalała szybko obsadzić wakaty w sądach — wskazywał minister. Jego zdaniem w Kancelarii Prezydenta zabrakło realnej woli dialogu, mimo wcześniejszych sygnałów ze strony resortu sprawiedliwości.
Żurek odrzucił także argumenty prezydenta dotyczące niekonstytucyjności wymogu odpowiedniego stażu pracy dla kandydatów do KRS. Jak zaznaczył, podobne kryteria funkcjonują w wielu instytucjach w Polsce i w analogicznych organach w innych państwach europejskich. — To standard, a nie wyjątek — podkreślał.
Minister sprawiedliwości zapowiedział jednocześnie wdrożenie tzw. planu B. Ma on polegać na oddolnych wyborach kandydatów do KRS przez środowisko sędziowskie oraz zwróceniu się do większości sejmowej o uszanowanie tego wyboru. — To rozwiązanie zajmie więcej czasu, ale pozwoli iść do przodu mimo prezydenckiego weta — zapowiedział Żurek.
Według ministra, jeśli w przyszłości głowa państwa zakwestionowałaby w ten sposób wyłoniony skład KRS, mogłoby to rodzić poważne konsekwencje konstytucyjne. Spór wokół reformy sądownictwa wchodzi więc w kolejną fazę, a jego finał wciąż pozostaje otwarty.
Źródła: wiadomości.onet.pl
