ZUS co miesiąc wypłaca ponad 300 złotych bez względu na dochód. Potrzebny jednak jest wniosek
ZUS co miesiąc przelewa dodatkowe pieniądze, które mają pomóc w opłaceniu drastycznie rosnących rachunków za ogrzewanie i prąd. Od 1 marca stawka wsparcia znowu wzrosła i wynosi obecnie dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Co najważniejsze, urzędnicy przyznają te pieniądze całkowicie bez względu na wysokość dochodów. Aby jednak dodatkowa gotówka zasiliła konto, konieczne jest dopełnienie jednej ważnej formalności i złożenie odpowiedniego dokumentu
Ryczałt energetyczny w górę. Kwota niemal się podwoiła
Dodatkowe środki, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc dopłaca do zasadniczej emerytury lub renty, to tzw. ryczałt energetyczny. W domyśle ma on stanowić realną pomoc w regulowaniu opłat za energię.
Wysokość tego świadczenia zmienia się co roku w wyniku marcowej waloryzacji. Od 1 marca 2026 roku dodatek wzrósł o niemal 25 zł i wynosi aktualnie 336,16 zł miesięcznie. W skali całego roku daje to potężną sumę aż 4033 zł czystego wsparcia na rachunki. Warto podkreślić, że w ostatnich latach wartość tego ryczałtu uległa niemalże podwojeniu – jeszcze w 2020 roku wynosił on bowiem około 171 zł.
Oto jak drastycznie rosła kwota wsparcia na przełomie ostatnich 6 lat:
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2020 r. – 171,41 zł,
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2021 r. – 179,81 zł,
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2022 r. – 192,58 zł,
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2023 r. – 255,17 zł,
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2024 r. – 299,82 zł,
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2025 r. – 312,71 zł,
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2026 r. – 336,16 zł.
Kto może odebrać gotówkę? Kryterium dochodowe nie istnieje
Wielką zaletą ryczałtu energetycznego jest fakt, że nie podlega on opodatkowaniu oraz jest przyznawany bez względu na comiesięczne zarobki czy stan majątkowy wnioskodawcy. Pieniądze nie są jednak przeznaczone dla wszystkich emerytów. Prawo jasno definiuje zamkniętą grupę beneficjentów, do której należą:
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Kombatanci i inne osoby uprawnione.
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Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz w batalionach budowlanych.
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Wdowy lub wdowcy (będący emerytami lub rencistami) pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych.
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Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają własną emeryturę lub rentę.
Ważne: Prawo pozwala na pełne dziedziczenie tego dodatku! Jeśli beneficjent umrze, ZUS przekazuje pieniądze wdowom i wdowcom po świadczeniobiorcy. Możliwość ta jest jednak ściśle ograniczona wyłącznie do najbliższych osób zmarłego.
Jak złożyć wniosek?
Pieniądze nie trafią na konto automatycznie – kluczem do ich otrzymania jest wcześniejsze złożenie oficjalnego wniosku. Aby ubiegać się o ryczałt, należy wypełnić formularz ZUS-ERK. Odpowiedni druk można bez problemu pobrać i wydrukować z oficjalnej strony internetowej ZUS-u lub pobrać osobiście i wypełnić na miejscu w najbliższej placówce.
Samo pismo jednak nie wystarczy. W zależności od grupy, do której należymy, do urzędu trzeba dostarczyć również odpowiednie załączniki:
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Dla kombatantów i osób represjonowanych (oraz ich wdów/wdowców): Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Dla przymusowo zatrudnianych żołnierzy: Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU), które jednoznacznie potwierdza okres oraz rodzaj wykonywanej pracy.
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Dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych: Zaświadczenie wydane przez właściwy organ wojskowy
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.