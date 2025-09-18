ZUS dobije firmy? Rekordowe podwyżki już od stycznia 2026 roku

W 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą rekordowo wysokie składki ZUS. Podwyżka wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które posłuży do obliczenia nowych stawek. Sam pełny ZUS bez składki zdrowotnej przekroczy 1900 zł miesięcznie, a wraz z obowiązkową składką zdrowotną obciążenia sięgną ponad 2300 zł.

Składki ZUS w 2026 roku znacznie wzrosną. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Rok 2026 przyniesie kolejną falę podwyżek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to bezpośrednio z założeń projektu ustawy budżetowej, w którym przewidziano wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To właśnie od tej wartości wyliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Im wyższa średnia krajowa, tym większe obciążenia dla przedsiębiorców.

Prognoza dla składek ZUS w 2026 roku

Według prognoz przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku wyniesie 9420 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem obecnym. Na tej podstawie wyliczana jest tzw. podstawa wymiaru składek, która dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. średniej pensji. W przyszłym roku wyniesie ona 5652 zł.

To oznacza, że pełny ZUS bez składki zdrowotnej wzrośnie do 1926,76 zł miesięcznie. To aż o 152,80 zł więcej niż w 2025 roku.

Rozbicie poszczególnych składek w 2026 roku

Zgodnie z wyliczeniami, składki społeczne w 2026 roku będą wyglądać następująco:

  • składka emerytalna – 1103,27 zł,
  • składka rentowa – 452,16 zł,
  • składka chorobowa – 138,47 zł,
  • składka wypadkowa – 94,39 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 138,47 zł.

Łącznie daje to kwotę 1926,76 zł miesięcznie – i to bez uwzględnienia składki zdrowotnej, której wysokość zależy od formy opodatkowania.

Składka zdrowotna także w górę

Na przedsiębiorców czeka również dodatkowy cios. W 2025 roku obowiązuje jeszcze ulga, pozwalająca obliczać podstawę składki zdrowotnej od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku ulga wygaśnie, bo Ministerstwo Zdrowia nie przygotowuje prac nad jej przedłużeniem.

W efekcie podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie pełne minimalne wynagrodzenie, które w 2026 roku ma wynieść 4806 zł brutto. To oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł, czyli aż o 117,58 zł miesięcznie.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Łączne obciążenie przedsiębiorcy opłacającego pełny ZUS i minimalną składkę zdrowotną sięgnie w 2026 roku nawet 2359,30 zł miesięcznie. W skali roku daje to wzrost kosztów prowadzenia działalności o ponad 3200 zł.

Eksperci podkreślają, że składki ZUS z roku na rok rosną nie tylko nominalnie, ale też realnie obciążają coraz bardziej mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

