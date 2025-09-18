ZUS dobije firmy? Rekordowe podwyżki już od stycznia 2026 roku
W 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą rekordowo wysokie składki ZUS. Podwyżka wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które posłuży do obliczenia nowych stawek. Sam pełny ZUS bez składki zdrowotnej przekroczy 1900 zł miesięcznie, a wraz z obowiązkową składką zdrowotną obciążenia sięgną ponad 2300 zł.
Składki ZUS w 2026 roku znacznie wzrosną. Ile zapłacą przedsiębiorcy?
Rok 2026 przyniesie kolejną falę podwyżek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to bezpośrednio z założeń projektu ustawy budżetowej, w którym przewidziano wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To właśnie od tej wartości wyliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Im wyższa średnia krajowa, tym większe obciążenia dla przedsiębiorców.
Prognoza dla składek ZUS w 2026 roku
Według prognoz przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku wyniesie 9420 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem obecnym. Na tej podstawie wyliczana jest tzw. podstawa wymiaru składek, która dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. średniej pensji. W przyszłym roku wyniesie ona 5652 zł.
To oznacza, że pełny ZUS bez składki zdrowotnej wzrośnie do 1926,76 zł miesięcznie. To aż o 152,80 zł więcej niż w 2025 roku.
Rozbicie poszczególnych składek w 2026 roku
Zgodnie z wyliczeniami, składki społeczne w 2026 roku będą wyglądać następująco:
- składka emerytalna – 1103,27 zł,
- składka rentowa – 452,16 zł,
- składka chorobowa – 138,47 zł,
- składka wypadkowa – 94,39 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 138,47 zł.
Łącznie daje to kwotę 1926,76 zł miesięcznie – i to bez uwzględnienia składki zdrowotnej, której wysokość zależy od formy opodatkowania.
Składka zdrowotna także w górę
Na przedsiębiorców czeka również dodatkowy cios. W 2025 roku obowiązuje jeszcze ulga, pozwalająca obliczać podstawę składki zdrowotnej od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku ulga wygaśnie, bo Ministerstwo Zdrowia nie przygotowuje prac nad jej przedłużeniem.
W efekcie podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie pełne minimalne wynagrodzenie, które w 2026 roku ma wynieść 4806 zł brutto. To oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł, czyli aż o 117,58 zł miesięcznie.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
Łączne obciążenie przedsiębiorcy opłacającego pełny ZUS i minimalną składkę zdrowotną sięgnie w 2026 roku nawet 2359,30 zł miesięcznie. W skali roku daje to wzrost kosztów prowadzenia działalności o ponad 3200 zł.
Eksperci podkreślają, że składki ZUS z roku na rok rosną nie tylko nominalnie, ale też realnie obciążają coraz bardziej mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.