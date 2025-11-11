ZUS dopłaci nawet 400 zł miesięcznie. Wystarczy jedno proste oświadczenie. Sprawdź, o co chodzi
Wielu polskich emerytów nie zdaje sobie sprawy, że mogą natychmiast zwiększyć swoje świadczenie nawet o 400 zł miesięcznie – bez dodatkowych warunków, czekania na waloryzację czy nowych ustaw. Wystarczy złożyć jeden dokument – wniosek EPD-21 – który pozwala uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. To rozwiązanie skierowane głównie do osób z niższymi świadczeniami, ale jego efekty finansowe są odczuwalne już od następnej wypłaty.
Prosty dokument, realna podwyżka
Formularz EPD-21 to nic innego jak oświadczenie, że roczny dochód danej osoby nie przekroczy 30 tysięcy złotych – czyli obowiązującej w Polsce kwoty wolnej od podatku. Po złożeniu tego wniosku ZUS przestaje potrącać miesięczną zaliczkę na PIT, co od razu przekłada się na wyższe świadczenie netto. W praktyce oznacza to nawet 400 zł więcej każdego miesiąca, w zależności od wysokości pobieranej emerytury.
Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy o niskich dochodach mogą wykorzystać przysługującą im ulgę podatkową od razu, zamiast czekać na jej zwrot w rozliczeniu rocznym. Co ważne, brak potrąceń dotyczy również dodatkowych świadczeń – takich jak trzynasta i czternasta emerytura.
Kto może złożyć wniosek?
Oświadczenie EPD-21 jest przeznaczone dla osób, których całkowity roczny przychód nie przekroczy 30 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że skorzystają głównie emeryci pobierający świadczenia minimalne lub nieznacznie wyższe. Trzeba jednak zachować ostrożność – jeśli w trakcie roku dochody wzrosną i przekroczą ten limit, przy rozliczeniu rocznym konieczne będzie uregulowanie należnego podatku.
Jak złożyć wniosek krok po kroku
Formularz EPD-21 można pobrać ze strony internetowej ZUS lub otrzymać w każdej placówce. Wystarczy wpisać dane osobowe, zaznaczyć odpowiednie oświadczenie i dostarczyć dokument do ZUS w jeden z trzech sposobów:
– elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
– osobiście, w dowolnym oddziale Zakładu,
– lub wysyłając wniosek pocztą.
Złożenie dokumentu nie wymaga dodatkowych zaświadczeń, a decyzja wchodzi w życie natychmiast – już przy kolejnej wypłacie senior może zobaczyć wyższą kwotę na swoim koncie.
Dlaczego warto działać od razu
ZUS przypomina, że złożenie wniosku EPD-21 to w pełni legalna forma optymalizacji podatkowej, z której warto skorzystać, zanim ruszy nowy rok podatkowy. Dzięki niej emeryci mogą realnie zwiększyć swój miesięczny budżet, nie czekając na waloryzację. To szybki sposób, by zyskać nawet 400 zł miesięcznie i mieć pewność, że każda złotówka zostaje w portfelu.
