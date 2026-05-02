ZUS dotrzymał obietnicy! Nowy poradnik dla rodziców już dostępny, sprawdź swoje prawa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował zapowiedź złożoną jeszcze w marcu. Do rąk obywateli trafia kompleksowy poradnik, który ma być mapą drogową po skomplikowanym świecie świadczeń i ubezpieczeń. Publikacja jest skierowana do bardzo szerokiej grupy, od kobiet w ciąży, przez pracujących ojców, aż po osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Zobacz, w czym konkretnie pomoże Ci nowy materiał od ZUS.
Jak informuje serwis Forsal, nowa publikacja ZUS liczy aż 42 strony i jest praktyczną odpowiedzią na trudności, z jakimi rodzice mierzą się przy interpretacji przepisów. Poradnik pod tytułem „Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia” ma za zadanie uprościć trudne zagadnienia i dać jasne wskazówki, jak postąpić w konkretnej sytuacji życiowej.
Co znajdziesz w poradniku? Najważniejsze obszary wsparcia:
- Krok po kroku do świadczeń: Materiał wyjaśnia zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, pokazując precyzyjnie, jak skorzystać z przysługujących praw.
- Zasiłki pod lupą: Szczegółowe omówienie zasad przyznawania zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego, co jest kluczowe dla planujących powiększenie rodziny.
- Wsparcie dla aktywnych zawodowo: Informacje dedykowane pracownikom, zleceniobiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które łączą pracę z opieką nad dzieckiem.
- Sytuacje szczególne: Poradnik tłumaczy, co zrobić w przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń oraz jakie zasady obowiązują podczas urlopu wychowawczego.
Warszawa: Eksperci ZUS pomogą w interpretacji
Choć poradnik jest dostępny w formie cyfrowej (plik PDF o wielkości ok. 5 MB), ZUS przypomina mieszkańcom Warszawy i całego kraju, że nie zostają oni sami z lekturą przepisów. Dla osób, które potrzebują dodatkowej pomocy w zrozumieniu zawiłości prawnych, nadal dostępne są tradycyjne formy wsparcia. W warszawskich oddziałach ZUS można skorzystać z wizyty osobistej, umówić się na e-wizytę lub zasięgnąć informacji za pośrednictwem infolinii.
Nowe narzędzie od ZUS ma pomóc rodzicom bezpiecznie przejść przez okres łączenia aktywności zawodowej z ciążą i opieką nad dziećmi. Dzięki zebraniu wszystkich najważniejszych informacji w jednym miejscu, rodzice nie muszą już szukać rozproszonych danych w różnych ustawach, wszystko, co dotyczy składek i zasiłków, znajduje się w tej jednej, bezpłatnej publikacji.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego publikacji poradnika ZUS dla rodziców i opiekunów (29.04.2026).
