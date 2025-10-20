ZUS ma niespodziankę dla roczników 1949–1969! Specjalna emerytura już dostępna.

20 października 2025 14:07 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Specjalna emerytura dla roczników 1949–1969. ZUS ma wyjątkową propozycję. Osoby urodzone między 1949 a 1969 rokiem mogą skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na specjalną emeryturę.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

To rozwiązanie dotyczy osób, które przez lata pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały zawody o szczególnym charakterze.

Kto może skorzystać

Prawo do wcześniejszego świadczenia mają osoby urodzone w przedziale od 1 stycznia 1949 roku do 1 stycznia 1969 roku. Aby otrzymać emeryturę, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osiągnąć wymagany wiek emerytalny. Po drugie, udokumentować odpowiedni staż pracy — minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jakie zawody się kwalifikują

Najważniejszym kryterium jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to między innymi górników, hutników, pracowników przy przetwórstwie azbestu, energetyków czy osób zatrudnionych w leśnictwie i służbach ratunkowych. Również część nauczycieli, dziennikarzy czy żołnierzy zawodowych może ubiegać się o takie świadczenie.

Jak wygląda procedura

Aby otrzymać specjalną emeryturę, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba to zrobić najpóźniej dzień przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające staż pracy, okresy składkowe i nieskładkowe oraz pracę w warunkach szczególnych.

Nie każdy ma prawo do świadczenia

Choć uprawnienia dotyczą szerokiej grupy roczników, nie każda osoba urodzona między 1949 a 1969 rokiem może z nich skorzystać. Wykluczeni są na przykład ci, którzy pracowali na umowach zlecenia, prowadzili działalność gospodarczą lub byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu, jeśli nie spełniają innych warunków ustawowych.

Szansa dla wybranych

Specjalna emerytura to forma docenienia osób, które przez lata pracowały w trudnych warunkach lub zawodach wymagających szczególnego poświęcenia. Dla wielu może stać się realnym wsparciem finansowym i szansą na wcześniejszy odpoczynek po latach pracy.

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl