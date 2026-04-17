ZUS może oddać nawet 20 tys. zł. Sprawdź, czy Twój rocznik daje Ci prawo do wyrównania

17 kwietnia 2026 18:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wystarczy jeden szczegół w dowodzie osobistym, by okazało się, że możesz odzyskać duże pieniądze z ZUS. W grze są nie tylko jednorazowe przelewy sięgające kilkunastu tysięcy złotych, ale też stałe podwyżki emerytury. Problem w tym, że wielu uprawnionych nadal nie składa wniosku i traci swoje pieniądze.

Co się zmienia i dlaczego ZUS musi oddawać pieniądze

Sprawa dotyczy błędnego sposobu liczenia emerytur przez lata. Chodzi o przepis, który pozwalał pomniejszać zgromadzony kapitał o wcześniej wypłacone świadczenia. W praktyce oznaczało to niższe emerytury dla osób, które najpierw przeszły na wcześniejsze świadczenie, a później na emeryturę powszechną.

Po latach sprawa trafiła do sądów, a następnie do Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnych orzeczeniach uznano, że w wielu przypadkach takie działanie było niezgodne z prawem. Emeryci często nie byli świadomi, że wybór wcześniejszego świadczenia obniży ich przyszłą emeryturę.

Efekt jest konkretny: ZUS musi teraz przeliczać świadczenia i wypłacać wyrównania.

Kto może dostać pieniądze z ZUS

Najczęściej mówi się o kobietach z rocznika 1953, ale lista jest znacznie dłuższa.

Szansę na wyrównanie mają osoby:
– urodzone w latach 1949–1959
– które korzystały z wcześniejszej emerytury
– a następnie przeszły na emeryturę powszechną po 2012 roku

Dotyczy to także:
– części mężczyzn, np. z emerytur branżowych
– osób, którym obniżono kapitał początkowy

Ile możesz zyskać

Kwoty robią duże wrażenie i właśnie dlatego temat wraca w Discover:

– jednorazowe wyrównanie: od około 5 000 do nawet 20 000 zł
– podwyżka emerytury: nawet o 200–600 zł miesięcznie

Dla wielu osób to realna poprawa sytuacji finansowej, szczególnie przy rosnących kosztach życia.

Jak odzyskać pieniądze krok po kroku

Kluczowe jest złożenie odpowiedniego wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Najczęściej chodzi o formularz ERPO.

Co trzeba zrobić:
– sprawdzić swój rocznik i historię świadczeń
– przygotować dokumenty z ZUS
– złożyć wniosek w oddziale lub online przez PUE ZUS

Bez tego ZUS nie zawsze przeliczy świadczenie automatycznie.

Jeśli należysz do tej grupy, możesz mieć do odzyskania konkretne pieniądze – i to bez żadnego „haczyka”. Największym problemem nie jest brak uprawnień, tylko brak wiedzy.

Zadaj sobie jedno pytanie:
czy miałeś wcześniej emeryturę i później przeszedłeś na zwykłą?

