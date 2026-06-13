ZUS może wypłacić Ci drugą emeryturę, ale musisz złożyć te dokumenty. Podwójne świadczenie dla tysięcy emerytów

Praca za granicą otwiera drzwi do pobierania świadczeń emerytalnych z dwóch różnych krajów jednocześnie. Polacy mogą bez przeszkód łączyć krajową emeryturę z zagraniczną, unikając przy tym podwójnego podatku. ZUS wyjaśnia, jak przebrnąć przez formalności bez wychodzenia z domu.

Unijne prawo po stronie seniorów. Jak ZUS sumuje lata pracy? Polski system emerytalny jest w pełni dostosowany do unijnych standardów, co oznacza, że praca w różnych państwach Wspólnoty nie przepada. Aby uzyskać prawo do emerytury w Polsce, należy osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz wykazać odpowiedni staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeżeli komuś brakuje lat pracy wyłącznie w polskim systemie, przepisy unijne pozwalają na doliczenie okresów składkowych z innych krajów UE lub EFTA. Co ważne, każdy kraj, w którym legalnie pracowaliśmy, wypłaci nam niezależną, proporcjonalną część emerytury, o ile spełnimy jego wewnętrzne wymogi. W Niemczech: minimalny okres ubezpieczenia (tzw. Wartezeit ) dający prawo do świadczenia to 5 lat.

minimalny okres ubezpieczenia (tzw. ) dający prawo do świadczenia to 5 lat. W Wielkiej Brytanii: aby ubiegać się o tamtejszą emeryturę, należy przepracować około 10 lat.

aby ubiegać się o tamtejszą emeryturę, należy przepracować około 10 lat. Skandynawia: do Polski co roku płyną setki milionów koron dla tysięcy seniorów, którzy część kariery spędzili na północy Europy.

Co z podatkami? Umowy międzynarodowe chronią emerytów przed pułapką Wielu seniorów obawia się, że pobieranie pieniędzy z dwóch różnych krajów narazi ich na drakońskie podatki w obu państwach. Rzeczywistość prawna jest jednak znacznie bardziej sprzyjająca. Wszystkie emerytury wypłacane i odbierane w Polsce (również te zagraniczne) podlegają standardowemu krajowemu podatkowi dochodowemu oraz składce zdrowotnej. Ochrona przed podwójnym podatkiem: Polska podpisała z większością krajów (w tym z Niemcami) specjalne dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na ich mocy emerytura wypracowana np. za Odrą, a wypłacana osobie na stałe mieszkającej w Polsce, jest opodatkowana wyłącznie nad Wisłą. Ryzyko, że dwa urzędy skarbowe upomną się o te same pieniądze, zostało całkowicie wyeliminowane.

Instrukcja krok po kroku. Jakie formularze musisz złożyć do ZUS? Największym plusem całej procedury jest to, że polski emeryt nie musi kontaktować się z zagranicznymi urzędami. Wszystkie formalności załatwia się bezpośrednio za pośrednictwem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To ZUS pełni rolę pośrednika i samodzielnie przekazuje dokumentację do odpowiednich instytucji w innych państwach. Wniosek można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w placówce ZUS, tradycyjną pocztą lub całkowicie zdalnie przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), logując się Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym. Tabela: Niezbędne dokumenty i formularze do uzyskania drugiej emerytury Nazwa dokumentu / Formularza Czego dotyczy i jaką rolę pełni w procesie? Wniosek główny o emeryturę Standardowy polski wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego. Formularz EMZ Obowiązkowy załącznik przeznaczony specjalnie dla osób ubiegających się o emerytury zagraniczne. Unijny formularz E 207 PL Dokument, w którym wnioskodawca musi szczegółowo wskazać i rozpisać wszystkie państwa, w których wykonywał pracę zarobkową. Krajowe dokumenty stażowe Świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość składek w Polsce. Dodatkowe zaświadczenia Dyplomy ukończenia wyższej uczelni lub oficjalne dokumenty potwierdzające odbycie zasadniczej służby wojskowej. Służby ZUS apelują, aby kompletowanie dokumentów rozpocząć odpowiednio wcześniej. Dokładne rozpatrzenie wniosków międzynarodowych przez zagraniczne instytucje bywa czasochłonne, jednak prawidłowo wypełniony unijny druk E 207 PL znacząco przyspiesza urzędniczą weryfikację i pozwala na bezproblemowe uruchomienie drugiego strumienia pieniędzy na emerytalnym koncie.