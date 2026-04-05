ZUS nagle odcina pieniądze. Po 12 miesiącach możesz zostać bez dochodu, jeśli nie zareagujesz na czas
Dla wielu osób to moment szoku. Mija 12 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego i przelewy z ZUS po prostu się kończą. System nie działa automatycznie – jeśli nie złożysz odpowiednich dokumentów wcześniej, możesz zostać bez żadnych środków do życia.
360 dni i koniec. Tu nie ma wyjątków
Przepisy są jasne. Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Ani dnia dłużej.
Wiele osób zakłada, że skoro nadal są chore, pomoc będzie przedłużona. To błąd. ZUS nie robi tego z automatu. Jeśli nic nie zrobisz, wypłaty po prostu ustają.
Dlatego kluczowy jest czas. Nowy wniosek trzeba złożyć nawet 2 miesiące przed końcem świadczenia. Inaczej pojawia się luka, która dla wielu rodzin oznacza poważne problemy finansowe.
Renta? To dopiero początek walki
Najczęściej kolejnym krokiem jest wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Tu jednak zaczynają się trudności.
ZUS wymaga twardych dowodów. Nie wystarczy jedno zaświadczenie. Trzeba przedstawić pełną dokumentację leczenia, wyniki badań i opinie specjalistów.
Lekarz orzecznik ocenia, czy niezdolność do pracy jest trwała lub długotrwała. Jeśli uzna inaczej, może odmówić świadczenia.
W takiej sytuacji masz prawo do odwołania. Najpierw do komisji lekarskiej, a potem do sądu. Wiele osób rezygnuje, a to często błąd, bo w sądzie szanse na wygraną są większe.
Alternatywa dla starszych: świadczenie przedemerytalne
Osoby w wieku 55+ (kobiety) lub 60+ (mężczyźni) mogą rozważyć świadczenie przedemerytalne.
W 2026 roku wynosi ono 1993,76 zł brutto. To rozwiązanie dla tych, którzy mają długi staż pracy i spełniają konkretne warunki.
Problem w tym, że nie wystarczy sam wiek. Trzeba wcześniej:
- być zarejestrowanym jako bezrobotny
- pobierać zasiłek przez co najmniej 180 dni
- nadal pozostawać w rejestrze
Bez spełnienia tych wymagań pieniędzy nie będzie.
Pieniądze maleją, a presja rośnie
W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego wysokość wypłat się zmienia. Przez pierwsze 90 dni wynosi 90% podstawy, później spada do 75%.
Dla wielu osób to już wtedy oznacza spadek dochodów. Dlatego planowanie kolejnych kroków powinno zacząć się jeszcze w trakcie pobierania świadczenia.
o czym musisz pamiętać:
Najważniejsze: nie czekaj do ostatniej chwili.
Jeśli kończy Ci się świadczenie:
- sprawdź dokładną datę
- skonsultuj się z lekarzem
- przygotuj dokumentację
- złóż wniosek o rentę odpowiednio wcześniej
Jeśli tego nie zrobisz, ZUS po prostu przestanie płacić. A wtedy nawet jeden miesiąc bez dochodu może być bardzo dotkliwy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.