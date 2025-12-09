ZUS naprawi błąd sprzed lat. W trzech sytuacjach emerytura może zostać przeliczona i podniesiona
ZUS zapowiada możliwość ponownego przeliczenia emerytur w trzech konkretnych przypadkach, co może znacząco podnieść świadczenia tysięcy seniorów. Chodzi przede wszystkim o brakujące dokumenty sprzed 1999 roku, nowe składki z pracy na emeryturze oraz zmiany w tablicach dalszego trwania życia.
ZUS przypomina, że emeryci wciąż mogą skorzystać z ponownego przeliczenia świadczenia, jeśli ich historia ubezpieczeniowa sprzed 1999 roku jest niepełna lub pojawiły się nowe dokumenty wpływające na wysokość kapitału początkowego. To realna szansa na podwyżkę, z której wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy.
Co się zmienia?
Wielu emerytów błędnie zakłada, że decyzja o przyznaniu świadczenia jest ostateczna. Tymczasem ZUS może ponownie ustalić jego wysokość, jeżeli pojawią się nowe dowody dotyczące stażu pracy lub zarobków sprzed reformy z 1999 roku. W tamtym okresie nie prowadzono centralnych kont ubezpieczeniowych, dlatego w aktach wielu seniorów znajdują się luki, które obniżają wysokość wypłat.
Największe szanse na wzrost świadczenia mają osoby, które były aktywne zawodowo przed 1999 rokiem i mogą dziś odnaleźć brakujące świadectwa pracy lub zaświadczenia Rp-7. Każdy dokument potwierdzający faktyczne zarobki może poprawić kapitał początkowy i zwiększyć obecną emeryturę.
Fakty i tło sprawy
Kapitał początkowy jest kluczowym elementem obliczenia emerytury dla milionów Polaków. Jeśli ZUS nie ma danych o wynagrodzeniach z dawnych lat, przyjmuje wartości minimalne lub zerowe. To obniża końcową kwotę świadczenia. Odnalezienie dokumentacji z archiwów zakładów pracy, nawet tych, które już nie istnieją, pozwala na odtworzenie faktycznych zarobków.
ZUS może też dokonać przeliczenia w przypadku seniorów, którzy po przyznaniu świadczenia nadal pracują i odprowadzają składki. Każdy rok takiej aktywności zwiększa zgromadzony kapitał, a przeliczenie może podnieść miesięczną wypłatę bez żadnego ryzyka obniżki.
Trzeci przypadek dotyczy zmian w tablicach średniego dalszego trwania życia publikowanych przez GUS. Jeśli nowe tablice są dla emeryta korzystniejsze niż te obowiązujące w momencie przejścia na emeryturę, ponowne przeliczenie może podnieść świadczenie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla seniorów to konkretna, realna szansa na wyższe świadczenie. W wielu sytuacjach podwyżka wynosi kilkaset złotych miesięcznie. Wystarczy zebrać brakujące dokumenty i złożyć wniosek ERPO w placówce ZUS lub przez PUE ZUS.
Najbardziej skorzystają osoby, których historia ubezpieczeniowa sprzed reformy jest niepełna, pracujący emeryci oraz ci, którzy przechodzili na emeryturę w okresie niekorzystnych tablic GUS. Wysokie koszty życia sprawiają, że dodatkowe środki mogą znacząco poprawić domowy budżet.
ZUS może ponownie przeliczyć emeryturę w trzech kluczowych przypadkach: po odnalezieniu nowych dokumentów sprzed 1999 roku, po doliczeniu składek z pracy wykonywanej na emeryturze oraz w sytuacji korzystnej zmiany tablic GUS. To narzędzie, które może zwiększyć świadczenie i naprawić błędy sprzed lat. Aby skorzystać, wystarczy złożyć wniosek i przedstawić nowe dowody.
