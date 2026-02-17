ZUS od marca wypłaci 2704 zł miesięcznie! To nowy dodatek dla konkretnej grupy osób.

Dla kogo 2704 zł? Warunki przyznawania świadczenia

Dodatek dopełniający nie jest świadczeniem powszechnym – został zaprojektowany z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej. Aby otrzymać te pieniądze w marcu 2026 roku, należy spełnić dwa warunki ustawowe:

Posiadać prawo do renty socjalnej .

. Posiadać aktualne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warto podkreślić, że osoby pobierające zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy (z FUS) obecnie nie są uprawnione do tego konkretnego dodatku, co pozostaje przedmiotem bieżących analiz prawnych i postulatów organizacji społecznych.

Łączna kwota wsparcia od 1 marca 2026

Dodatek dopełniający jest wypłacany jako oddzielny składnik, obok samej renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik 105,3%), łączne wsparcie dla uprawnionych osób wzrośnie do poziomu zbliżonego do płacy minimalnej.

Składnik świadczenia Kwota od 1 marca 2026 (brutto) Renta socjalna (po waloryzacji) ok. 1 978,49 PLN Dodatek dopełniający 2 704,71 PLN Łączna wypłata (suma) ok. 4 683,20 PLN

Formalności w ZUS: Kto musi złożyć wniosek?

ZUS automatyzuje proces wypłat dla części beneficjentów, jednak w niektórych przypadkach konieczna jest wizyta w urzędzie lub zalogowanie do platformy eZUS (PUE ZUS):

Wypłata z urzędu: Dotyczy osób, które pobierały rentę socjalną i posiadały ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji przed wejściem w życie nowych przepisów (1 stycznia 2025 r.). Wypłata na wniosek (druk EDD-SOC): Muszą go złożyć osoby, które dopiero ubiegają się o rentę socjalną lub ich orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane po 1 stycznia 2025 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9).

„Wprowadzenie i waloryzacja dodatku dopełniającego to przełom w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Kwota 2704,71 zł ma w założeniu pokryć realne koszty opieki i rehabilitacji, które w 2026 roku znacząco obciążają budżety domowe” – wskazują eksperci finansowi.

Kluczowe informacje na luty 2026

Harmonogram: Pierwsze wypłaty w nowej wysokości (2704,71 zł) trafią do odbiorców w standardowych terminach płatności ZUS w marcu.

Pierwsze wypłaty w nowej wysokości (2704,71 zł) trafią do odbiorców w standardowych terminach płatności ZUS w marcu. Ważność orzeczenia: Świadczenie jest wypłacane tylko w okresie ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie jest wypłacane tylko w okresie ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wsparcie dla opiekunów: Dodatek ten trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co pozwala na większą elastyczność w finansowaniu niezbędnych usług opiekuńczych.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji Forsal.pl