ZUS od marca wypłaci 2704 zł miesięcznie! To nowy dodatek dla konkretnej grupy osób.

17 lutego 2026 12:07 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Wtorek, 17 lutego 2026 roku. Zbliżająca się marcowa waloryzacja świadczeń przyniesie istotne zmiany w portfelach osób pobierających rentę socjalną. Jak wynika z najnowszych danych, kwota dodatku dopełniającego wzrośnie od 1 marca do poziomu 2704,71 zł brutto. To znaczące wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami, które wymagają stałej opieki i są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

 

Fot. Warszawa w Pigułce

Dla kogo 2704 zł? Warunki przyznawania świadczenia

Dodatek dopełniający nie jest świadczeniem powszechnym – został zaprojektowany z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej. Aby otrzymać te pieniądze w marcu 2026 roku, należy spełnić dwa warunki ustawowe:

  • Posiadać prawo do renty socjalnej.
  • Posiadać aktualne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warto podkreślić, że osoby pobierające zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy (z FUS) obecnie nie są uprawnione do tego konkretnego dodatku, co pozostaje przedmiotem bieżących analiz prawnych i postulatów organizacji społecznych.

Łączna kwota wsparcia od 1 marca 2026

Dodatek dopełniający jest wypłacany jako oddzielny składnik, obok samej renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik 105,3%), łączne wsparcie dla uprawnionych osób wzrośnie do poziomu zbliżonego do płacy minimalnej.

Składnik świadczenia Kwota od 1 marca 2026 (brutto)
Renta socjalna (po waloryzacji) ok. 1 978,49 PLN
Dodatek dopełniający 2 704,71 PLN
Łączna wypłata (suma) ok. 4 683,20 PLN

Formalności w ZUS: Kto musi złożyć wniosek?

ZUS automatyzuje proces wypłat dla części beneficjentów, jednak w niektórych przypadkach konieczna jest wizyta w urzędzie lub zalogowanie do platformy eZUS (PUE ZUS):

  1. Wypłata z urzędu: Dotyczy osób, które pobierały rentę socjalną i posiadały ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji przed wejściem w życie nowych przepisów (1 stycznia 2025 r.).
  2. Wypłata na wniosek (druk EDD-SOC): Muszą go złożyć osoby, które dopiero ubiegają się o rentę socjalną lub ich orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane po 1 stycznia 2025 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9).

„Wprowadzenie i waloryzacja dodatku dopełniającego to przełom w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Kwota 2704,71 zł ma w założeniu pokryć realne koszty opieki i rehabilitacji, które w 2026 roku znacząco obciążają budżety domowe” – wskazują eksperci finansowi.

Kluczowe informacje na luty 2026

  • Harmonogram: Pierwsze wypłaty w nowej wysokości (2704,71 zł) trafią do odbiorców w standardowych terminach płatności ZUS w marcu.
  • Ważność orzeczenia: Świadczenie jest wypłacane tylko w okresie ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Wsparcie dla opiekunów: Dodatek ten trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co pozwala na większą elastyczność w finansowaniu niezbędnych usług opiekuńczych.
Artykuł opracowany na podstawie publikacji Forsal.pl

 

