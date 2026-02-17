ZUS od marca wypłaci 2704 zł miesięcznie! To nowy dodatek dla konkretnej grupy osób.
Dla kogo 2704 zł? Warunki przyznawania świadczenia
Dodatek dopełniający nie jest świadczeniem powszechnym – został zaprojektowany z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej. Aby otrzymać te pieniądze w marcu 2026 roku, należy spełnić dwa warunki ustawowe:
- Posiadać prawo do renty socjalnej.
- Posiadać aktualne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Warto podkreślić, że osoby pobierające zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy (z FUS) obecnie nie są uprawnione do tego konkretnego dodatku, co pozostaje przedmiotem bieżących analiz prawnych i postulatów organizacji społecznych.
Łączna kwota wsparcia od 1 marca 2026
Dodatek dopełniający jest wypłacany jako oddzielny składnik, obok samej renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik 105,3%), łączne wsparcie dla uprawnionych osób wzrośnie do poziomu zbliżonego do płacy minimalnej.
|Składnik świadczenia
|Kwota od 1 marca 2026 (brutto)
|Renta socjalna (po waloryzacji)
|ok. 1 978,49 PLN
|Dodatek dopełniający
|2 704,71 PLN
|Łączna wypłata (suma)
|ok. 4 683,20 PLN
Formalności w ZUS: Kto musi złożyć wniosek?
ZUS automatyzuje proces wypłat dla części beneficjentów, jednak w niektórych przypadkach konieczna jest wizyta w urzędzie lub zalogowanie do platformy eZUS (PUE ZUS):
- Wypłata z urzędu: Dotyczy osób, które pobierały rentę socjalną i posiadały ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji przed wejściem w życie nowych przepisów (1 stycznia 2025 r.).
- Wypłata na wniosek (druk EDD-SOC): Muszą go złożyć osoby, które dopiero ubiegają się o rentę socjalną lub ich orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane po 1 stycznia 2025 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9).
„Wprowadzenie i waloryzacja dodatku dopełniającego to przełom w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Kwota 2704,71 zł ma w założeniu pokryć realne koszty opieki i rehabilitacji, które w 2026 roku znacząco obciążają budżety domowe” – wskazują eksperci finansowi.
Kluczowe informacje na luty 2026
- Harmonogram: Pierwsze wypłaty w nowej wysokości (2704,71 zł) trafią do odbiorców w standardowych terminach płatności ZUS w marcu.
- Ważność orzeczenia: Świadczenie jest wypłacane tylko w okresie ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Wsparcie dla opiekunów: Dodatek ten trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co pozwala na większą elastyczność w finansowaniu niezbędnych usług opiekuńczych.
