ZUS odpuszcza? Tak niskich składek jeszcze nie było! Polacy w szoku
Zmiana, na którą czekały tysiące najmniejszych firm, wreszcie ma stać się faktem. Od 2026 roku Mały ZUS Plus zyska nową formułę, która znacząco ułatwi prowadzenie działalności i odciąży przedsiębiorców w momentach, gdy ich dochody są najniższe. To jedna z najkorzystniejszych reform dla mikrofirm od lat.
Świetne wieści dla przedsiębiorców. Mały ZUS Plus zmieni się już od 2026 roku
Rząd kończy prace nad zmianami, które dla tysięcy najmniejszych firm oznaczają realną ulgę w miesięcznych kosztach prowadzenia działalności. Od początku 2026 roku wejdzie w życie nowa formuła Małego ZUS Plus, a przedsiębiorcy zyskają możliwość szybszego powrotu do niższych składek. To jedna z najważniejszych korekt w systemie ubezpieczeń od lat, bo dotyczy osób, które dziś są najbardziej obciążone inflacją, rosnącymi kosztami i niestabilnymi dochodami.
Mały ZUS Plus działa od kilku lat, ale przedsiębiorcy stale zgłaszali, że przepisy są niejasne i pełne pułapek. Największym problemem był obowiązkowy okres karencji. Przedsiębiorca, który wykorzystał swoje 36 miesięcy ulgi, musiał czekać aż trzy lata, żeby w ogóle wrócić do preferencyjnych składek. W praktyce wiele firm nie miało szans, by ponownie z nich skorzystać, bo każda przerwa w działalności wydłużała okres oczekiwania, a drobne błędy w dokumentach często kończyły się odmową ze strony ZUS. Teraz ta bariera znika, a ustawodawca jasno określa, że powrót do ulgi będzie możliwy po dwóch latach przerwy.
To pozornie detal, ale dla przedsiębiorców oznacza to zupełnie nową możliwość planowania finansów. Wielu z nich prowadzi firmę sezonowo albo waha się między działalnością a etatem. W takiej sytuacji 24-miesięczna przerwa jest do udźwignięcia, podczas gdy dotychczasowe 36 miesięcy skutecznie zniechęcało do powrotu. Dzięki zmianie przedsiębiorca, który skończył korzystać z ulgi w marcu 2024 roku, już w kwietniu 2026 roku może zgłosić się ponownie, o ile spełni resztę warunków. To pierwszy raz, kiedy przepisy w tym zakresie są tak jasno sformułowane.
Od 2026 roku rośnie też minimalne wynagrodzenie, co automatycznie podniesie dolną granicę składek w Małym ZUS Plus. Nie zmienia to jednak faktu, że ulga wciąż będzie korzystna, bo pozwala na płacenie składek wyliczanych z realnego dochodu, a nie z narzuconej odgórnie podstawy. Dla wielu małych firm to nieoceniona pomoc w momentach, kiedy przychody są niskie albo gdy działalność dopiero się rozwija. Obecnie pełny ZUS bywa dla mikrofirm największym miesięcznym kosztem, często przewyższającym nawet ratę kredytu czy czynsz za lokal.
Nowe przepisy mają też zakończyć spory interpretacyjne z ZUS, które przez lata budziły frustrację przedsiębiorców. Do tej pory każdy oddział nieco inaczej oceniał sytuację osób, które próbowały wrócić do ulgi, a niejednolita interpretacja prowadziła do wielu odwołań i skarg. Teraz zasady mają być jasne i jednolite, bez luk prawnych, które można interpretować na niekorzyść przedsiębiorcy.
Projekt zmian trafi do przedsiębiorców w dobrym momencie. To właśnie małe firmy najbardziej odczuwają rosnące ceny energii, usług i materiałów. Ulga, która pozwala zmniejszyć miesięczne składki o kilkaset złotych, może przesądzić o tym, czy działalność przetrwa trudniejszy okres. Rząd argumentuje, że projekt nie tylko odciąży mikrofirmy, ale też uporządkuje cały system składkowy, co ma uprościć prowadzenie działalności i ograniczyć biurokrację.
Zmiana jest częścią większego pakietu ustaw deregulacyjnych i ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Jeśli zostanie uchwalona zgodnie z harmonogramem, przedsiębiorcy zyskają konkretny, przewidywalny i korzystniejszy system, który ma nie tylko zmniejszyć koszty, ale też wreszcie usunąć najczęściej zgłaszane błędy przepisów.
