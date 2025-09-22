ZUS ostrzega! Seniorzy tracą pieniądze przez brak tego formularza
Wielu seniorów wciąż nie wie, że prosty wniosek w ZUS może zwiększyć wysokość ich 13. i 14. emerytury. Wystarczy jeden formularz, by zyskać nawet kilkaset złotych rocznie i poprawić domowy budżet bez dodatkowych formalności.
Jeszcze wyższa 13. i 14. emerytura. Wystarczy jeden wniosek w ZUS
Dla setek tysięcy seniorów w Polsce dodatkowe kilkaset złotych rocznie jest w zasięgu ręki. Kluczem okazuje się prosty formularz EPD-21, który można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą uniknąć poboru zaliczek na podatek dochodowy. W efekcie ich świadczenia – w tym trzynastki i czternastki – stają się wyższe.
Dlaczego seniorzy tracą pieniądze?
Choć świadczenia emerytalne w Polsce regularnie podlegają waloryzacji, wielu seniorów wciąż żyje na granicy minimum. ZUS podkreśla, że to nie tylko efekt niskich składek czy długiego stażu pracy, ale także niewiedzy o dostępnych rozwiązaniach prawnych. Wielu emerytów błędnie sądzi, że wysokość ich świadczenia jest niezmienna, a każdy dodatkowy wniosek może jedynie skomplikować sytuację. Tymczasem rzeczywistość jest odwrotna – brak formalności oznacza realne straty w portfelu.
Jak działa formularz EPD-21?
Formularz EPD-21 to narzędzie umożliwiające rezygnację z poboru zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy go wypełnić i złożyć w najbliższym oddziale ZUS, wysłać pocztą lub wypełnić online poprzez platformę PUE ZUS. Od miesiąca następującego po złożeniu dokumentu emerytura netto wzrasta, ponieważ świadczenie trafia do seniora w pełnej kwocie – bez odliczeń na poczet podatku, którego i tak nie musiałby płacić, bo jego dochód nie przekracza ustawowego progu.
ZUS szacuje, że ponad 460 tys. emerytów i rencistów mogłoby skorzystać z tego rozwiązania. To przede wszystkim osoby, których podatek naliczany jest wyłącznie od dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura.
Ile można zyskać?
Według wyliczeń, osoba otrzymująca świadczenie w wysokości 2500 zł miesięcznie może odzyskać nawet 400 zł rocznie. Co ważne, ulga obejmuje także dodatkowe wypłaty, które w 2025 roku ponownie trafią do wszystkich seniorów. W praktyce oznacza to, że trzynasta i czternasta emerytura mogą być wyższe, niż zakłada większość seniorów.
Prosty krok, duża zmiana
Eksperci podkreślają, że wniosek EPD-21 to jeden z najprostszych sposobów na poprawę domowego budżetu seniorów. Nie wymaga skomplikowanych procedur, długiego oczekiwania ani dodatkowych dokumentów. To zwykła formalność, której brak sprawia, że pieniądze trafiają do fiskusa zamiast zostać w kieszeni emerytów.
ZUS już teraz dołącza formularze do deklaracji PIT wysyłanych emerytom i rencistom. Dzięki temu seniorzy mają jasną informację, jak działa mechanizm i jakie korzyści mogą odnieść. Ci, którzy złożą dokument, od kolejnego miesiąca zobaczą wyraźnie wyższe przelewy na swoich kontach.
