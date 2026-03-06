ZUS podniósł emerytury milionom Polaków. Pieniądze trafiają na konta bez żadnego wniosku
Miliony emerytów w Polsce otrzymują już wyższe świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę podwyższonych emerytur w ramach corocznej waloryzacji. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, wyższe kwoty trafiły już do około 2,8 mln osób.
Wielu seniorów dostało więcej pieniędzy automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku
Co roku w marcu przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Jej celem jest podniesienie wypłat tak, aby częściowo zrekompensować rosnące koszty życia.
W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosły właśnie o taki procent.
Najniższe świadczenie zwiększyło się o prawie 100 zł miesięcznie.
Pierwsze przelewy jeszcze w lutym
Część seniorów otrzymała podwyższone emerytury już pod koniec lutego. Stało się tak dlatego, że 1 marca w 2026 roku przypadł w niedzielę.
W takiej sytuacji ZUS realizuje wypłaty wcześniej, aby pieniądze trafiły do świadczeniobiorców na czas.
Standardowe terminy wypłat emerytur to:
1 marca
6 marca
10 marca
15 marca
20 marca
25 marca
W tych dniach kolejne osoby otrzymują już wyższe przelewy.
Miliony emerytów z podwyżką
Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podwyższone świadczenia otrzymało już około 2,8 mln osób.
Waloryzacja obejmuje zarówno emerytów, jak i rencistów.
Podwyżka dotyczy również niektórych dodatków wypłacanych razem z emeryturą, w tym między innymi renty rodzinnej czy świadczeń wdowich.
Co to oznacza dla seniorów
Dla wielu osób waloryzacja oznacza realny wzrost miesięcznych dochodów. Choć podwyżka liczona procentowo może wydawać się niewielka, w skali roku oznacza nawet kilkaset złotych więcej w domowym budżecie.
Najważniejsze jest jednak to, że podwyżka została wprowadzona automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych dokumentów ani wniosków – ZUS przelicza świadczenia sam i wypłaca nowe kwoty w standardowych terminach.
