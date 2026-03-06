ZUS podniósł emerytury milionom Polaków. Pieniądze trafiają na konta bez żadnego wniosku

6 marca 2026 19:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miliony emerytów w Polsce otrzymują już wyższe świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę podwyższonych emerytur w ramach corocznej waloryzacji. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, wyższe kwoty trafiły już do około 2,8 mln osób.

Fot. Shutterstock

Wielu seniorów dostało więcej pieniędzy automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku

Co roku w marcu przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Jej celem jest podniesienie wypłat tak, aby częściowo zrekompensować rosnące koszty życia.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosły właśnie o taki procent.

Najniższe świadczenie zwiększyło się o prawie 100 zł miesięcznie.

Pierwsze przelewy jeszcze w lutym

Część seniorów otrzymała podwyższone emerytury już pod koniec lutego. Stało się tak dlatego, że 1 marca w 2026 roku przypadł w niedzielę.

W takiej sytuacji ZUS realizuje wypłaty wcześniej, aby pieniądze trafiły do świadczeniobiorców na czas.

Standardowe terminy wypłat emerytur to:

1 marca
6 marca
10 marca
15 marca
20 marca
25 marca

W tych dniach kolejne osoby otrzymują już wyższe przelewy.

Miliony emerytów z podwyżką

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podwyższone świadczenia otrzymało już około 2,8 mln osób.

Waloryzacja obejmuje zarówno emerytów, jak i rencistów.

Podwyżka dotyczy również niektórych dodatków wypłacanych razem z emeryturą, w tym między innymi renty rodzinnej czy świadczeń wdowich.

Co to oznacza dla seniorów

Dla wielu osób waloryzacja oznacza realny wzrost miesięcznych dochodów. Choć podwyżka liczona procentowo może wydawać się niewielka, w skali roku oznacza nawet kilkaset złotych więcej w domowym budżecie.

Najważniejsze jest jednak to, że podwyżka została wprowadzona automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych dokumentów ani wniosków – ZUS przelicza świadczenia sam i wypłaca nowe kwoty w standardowych terminach.

