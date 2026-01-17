ZUS przeleje dodatkową gotówkę, ale jest haczyk. Od 1 marca seniorzy dostaną 365 zł „na rękę”, chyba że popełnią ten błąd
Już za kilka tygodni portfele najstarszych Polaków zasilą większe pieniądze. Waloryzacja w 2026 roku przyniesie rekordową podwyżkę dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca kwota świadczenia wzrośnie do niemal 366 złotych miesięcznie. Uwaga! Część seniorów może wpaść w biurokratyczną pułapkę i stracić pieniądze przez nieświadome pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie. Sprawdź, czy jesteś bezpieczny.
Inflacja nie odpuszcza, a ceny w sklepach wciąż drenują domowe budżety emerytów. Jest jednak dobra wiadomość. Dzięki najnowszym danym GUS wiemy już, że marcowa waloryzacja będzie wyższa, niż prognozował rząd. Dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 348,22 zł, od 1 marca 2026 roku wzrośnie do kwoty 365,91 zł. To pieniądze, które są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i których nie może zająć komornik.
Magiczna granica 75 lat. Pieniądze płyną „z automatu”
Dla większości seniorów procedura jest bezobsługowa. Kluczowa jest metryka. Każdy, kto ukończył 75. rok życia, nabywa prawo do tego świadczenia z urzędu. Nie musisz składać żadnych wniosków, stać w kolejkach ani prosić o łaskę urzędników. ZUS sam doliczy kwotę 365,91 zł do Twojej emerytury począwszy od miesiąca następującego po Twoich urodzinach.
Sytuacja wygląda inaczej, jeśli nie masz jeszcze 75 lat, ale jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Wtedy musisz walczyć o swoje. Konieczne jest złożenie wniosku wraz z drukiem OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) i uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Śmiertelna pułapka „podwójnego przelewu”. ZUS bezlitośnie potrąci pieniądze
Największe zagrożenie czyha na tych, którzy nieświadomie pobierają dwa podobne świadczenia. Wielu seniorów myli dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS) z zasiłkiem pielęgnacyjnym (wypłacanym przez gminę/MOPS, wynoszącym obecnie 215,84 zł).
Prawo jest bezwzględne: nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Ponieważ ZUS przyznaje dodatek automatycznie po 75. roku życia, może dojść do sytuacji, w której na konto seniora wpłyną dublujące się środki. Jeśli tak się stanie, ZUS nie będzie pytał o zgodę – potrąci nienależnie pobrany zasiłek z Twojej emerytury i odda go gminie.
Komornik odejdzie z kwitkiem. Twoje 365 zł jest bezpieczne
Warto pamiętać o wyjątkowej ochronie tego świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny jest „nietykalny”. Nawet jeśli masz długi i Twoją emeryturę zajął komornik, kwota dodatku pielęgnacyjnego musi trafić do Twojej kieszeni w całości – wynika to wprost z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Co więcej, nie musisz wykazywać tych pieniędzy w rocznym zeznaniu PIT, bo są one zwolnione z podatku.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj daty 1 marca
Waloryzacja tuż-tuż. Oto co musisz zrobić, by spać spokojnie:
- Masz 75 lat? Sprawdź marcowy przelew z ZUS. Powinien być wyższy o kwotę nowego dodatku (365,91 zł).
- Pobierasz zasiłek z gminy? Jeśli właśnie kończysz 75 lat, pamiętaj, że ZUS przyzna Ci wyższy dodatek, ale stracisz prawo do niższego zasiłku z gminy. Nie wydawaj obu kwot, bo ZUS upomni się o zwrot.
- Jesteś w zakładzie opiekuńczym? Jeśli przebywasz w placówce finansowanej przez państwo (ZOL/ZPO) dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu, dodatek Ci nie przysługuje i zostanie zawieszony.
