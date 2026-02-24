ZUS przelewa dodatkowe pieniądze jeszcze w lutym. Zobacz nowe stawki dodatków dla seniorów.

Luty 2026 roku to czas wzmożonych wypłat świadczeń dodatkowych, które dla wielu seniorów stanowią istotny zastrzyk gotówki przed wielką marcową waloryzacją. ZUS przypomina o katalogu dodatków, które przysługują z urzędu lub na wniosek, a ich kwoty uległy zmianie w nowym roku budżetowym.

Kto może liczyć na dodatkowe środki w lutym?

Dodatki do emerytur i rent są przyznawane osobom, które spełniają konkretne kryteria życiowe, zdrowotne lub stażowe. W lutym 2026 r. katalog tych świadczeń jest szeroki – od najpopularniejszego dodatku pielęgnacyjnego, po specjalistyczne świadczenia dla grup zawodowych. Warto sprawdzić, czy kwota na Twoim koncie zgadza się z nowymi stawkami.

Zestawienie dodatków ZUS. Tabela stawek luty 2026

Poniżej prezentujemy aktualne kwoty najczęstszych dodatków wypłacanych wraz z podstawowym świadczeniem:

Rodzaj dodatku Kwota (brutto) Dla kogo?
Dodatek pielęgnacyjny 330,07 zł Osoby powyżej 75. roku życia lub niezdolne do pracy
Dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł Osoby pobierające rentę rodzinną (bez obojga rodziców)
Dodatek kombatancki 330,07 zł Osoby o statusie kombatanta
Ryczałt energetyczny 299,81 zł Kombatanci i żołnierze zastępczej służby wojskowej

Świadczenie honorowe, dla kogo rekordowe kwoty?

Artykuł zwraca uwagę na specjalny rodzaj dodatku, jakim jest świadczenie honorowe dla stulatków. Osoby, które ukończyły lub ukończą 100 lat w lutym 2026 roku, otrzymają dożywotni dodatek w wysokości 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Raz przyznana kwota nie ulega zmianie i jest wypłacana obok standardowej emerytury.

Jak uzyskać pieniądze ekstra? Zasady 2026

Zasady przyznawania dodatków różnią się w zależności od ich charakteru:

  • Automatycznie (bez wniosku): Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75. rok życia, ZUS przyznaje z urzędu. Pieniądze po prostu pojawiają się w terminie płatności emerytury.
  • Na wniosek: Większość pozostałych dodatków (kombatancki, dla sieroty zupełnej, ryczałt energetyczny) wymaga złożenia odpowiedniego formularza oraz zaświadczeń potwierdzających uprawnienia.
  • Terminy wypłat: Dodatki są wypłacane razem z emeryturą lub rentą w standardowych terminach ZUS (1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca).

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal dotyczącego dodatków do emerytur i rent wypłacanych przez ZUS w lutym 2026 r.

 

