ZUS przelewa dodatkowe pieniądze jeszcze w lutym. Zobacz nowe stawki dodatków dla seniorów.
Luty 2026 roku to czas wzmożonych wypłat świadczeń dodatkowych, które dla wielu seniorów stanowią istotny zastrzyk gotówki przed wielką marcową waloryzacją. ZUS przypomina o katalogu dodatków, które przysługują z urzędu lub na wniosek, a ich kwoty uległy zmianie w nowym roku budżetowym.
Kto może liczyć na dodatkowe środki w lutym?
Dodatki do emerytur i rent są przyznawane osobom, które spełniają konkretne kryteria życiowe, zdrowotne lub stażowe. W lutym 2026 r. katalog tych świadczeń jest szeroki – od najpopularniejszego dodatku pielęgnacyjnego, po specjalistyczne świadczenia dla grup zawodowych. Warto sprawdzić, czy kwota na Twoim koncie zgadza się z nowymi stawkami.
Zestawienie dodatków ZUS. Tabela stawek luty 2026
Poniżej prezentujemy aktualne kwoty najczęstszych dodatków wypłacanych wraz z podstawowym świadczeniem:
|Rodzaj dodatku
|Kwota (brutto)
|Dla kogo?
|Dodatek pielęgnacyjny
|330,07 zł
|Osoby powyżej 75. roku życia lub niezdolne do pracy
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|620,36 zł
|Osoby pobierające rentę rodzinną (bez obojga rodziców)
|Dodatek kombatancki
|330,07 zł
|Osoby o statusie kombatanta
|Ryczałt energetyczny
|299,81 zł
|Kombatanci i żołnierze zastępczej służby wojskowej
Świadczenie honorowe, dla kogo rekordowe kwoty?
Artykuł zwraca uwagę na specjalny rodzaj dodatku, jakim jest świadczenie honorowe dla stulatków. Osoby, które ukończyły lub ukończą 100 lat w lutym 2026 roku, otrzymają dożywotni dodatek w wysokości 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Raz przyznana kwota nie ulega zmianie i jest wypłacana obok standardowej emerytury.
Jak uzyskać pieniądze ekstra? Zasady 2026
Zasady przyznawania dodatków różnią się w zależności od ich charakteru:
- Automatycznie (bez wniosku): Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75. rok życia, ZUS przyznaje z urzędu. Pieniądze po prostu pojawiają się w terminie płatności emerytury.
- Na wniosek: Większość pozostałych dodatków (kombatancki, dla sieroty zupełnej, ryczałt energetyczny) wymaga złożenia odpowiedniego formularza oraz zaświadczeń potwierdzających uprawnienia.
- Terminy wypłat: Dodatki są wypłacane razem z emeryturą lub rentą w standardowych terminach ZUS (1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca).
