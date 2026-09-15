ZUS przeliczy emerytury tych kobiet. Niektóre mogą dostać nawet 772 zł więcej miesięcznie
Dla części kobiet urodzonych w 1961 roku ukończenie 65 lat oznacza kolejne przeliczenie emerytury. ZUS przeprowadzi je z urzędu, więc zainteresowane seniorki nie muszą składać specjalnego wniosku. W niektórych przypadkach nowa kwota może być wyraźnie wyższa. Modelowe wyliczenia pokazują różnicę sięgającą nawet około 772 zł miesięcznie przy kapitale wynoszącym milion złotych. Nie każda 65-latka skorzysta jednak z tego mechanizmu.
W 2026 roku 65. urodziny obchodzą kobiety z rocznika 1961. Dla części z nich będzie to szczególnie istotna data, ponieważ właśnie wtedy kończy się wypłata okresowej emerytury kapitałowej, a ZUS ponownie oblicza emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Nie jest to nowy program ani jednorazowa akcja ZUS. Mechanizm wynika wprost z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Te kobiety dostaną nowe wyliczenie z ZUS
Zmiana dotyczy kobiet, którym po osiągnięciu 60. roku życia ZUS przyznał emeryturę z FUS oraz okresową emeryturę kapitałową.
Takie świadczenie może przysługiwać kobiecie należącej do OFE, która ma odpowiednio wysoką kwotę zapisaną na subkoncie w ZUS. Okresową emeryturę kapitałową wypłaca się razem z emeryturą z FUS, zasadniczo do ukończenia przez kobietę 65 lat.
Po osiągnięciu tego wieku sytuacja się zmienia. Ustawa stanowi, że osobie, która pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego 65. urodziny, ZUS ponownie oblicza emeryturę z urzędu.
Oznacza to, że seniorka nie musi specjalnie pilnować terminu ani składać wniosku tylko po to, żeby uruchomić to przeliczenie.
Dlaczego świadczenie może wzrosnąć?
Przy ponownym obliczeniu ZUS bierze pod uwagę m.in. zwaloryzowane składki zgromadzone na koncie, kapitał początkowy oraz środki zapisane na subkoncie. Następnie ustaloną podstawę dzieli przez średnie dalsze trwanie życia przewidziane dla osoby w wieku 65 lat.
I właśnie tutaj pojawia się istotna różnica.
Według tablic GUS obowiązujących od 1 kwietnia 2026 roku średnie dalsze trwanie życia wynosi:
dla osoby w wieku 60 lat – 268,9 miesiąca,
a dla osoby mającej 65 lat – 222,7 miesiąca.
Im mniejsza liczba miesięcy, przez którą dzielony jest kapitał emerytalny, tym – przy tej samej podstawie – wyższy miesięczny wynik.
Nawet 772 zł różnicy. Tak wyglądają przykładowe obliczenia
Można to pokazać na prostym modelu, wykorzystując aktualne wartości z tablic GUS.
Przy hipotetycznej podstawie wynoszącej 300 tys. zł różnica pomiędzy podzieleniem tej kwoty przez 268,9 a podzieleniem jej przez 222,7 wynosi około 232 zł miesięcznie.
Przy 800 tys. zł jest to około 617 zł, a przy podstawie wynoszącej 1 mln zł – około 772 zł miesięcznie.
To właśnie stąd biorą się pojawiające się w mediach kwoty przekraczające 700 zł.
Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć: nie jest to obietnica podwyżki o 772 zł dla każdej kobiety z rocznika 1961.
To model pokazujący wpływ różnicy w średnim dalszym trwaniu życia. Faktyczne wyliczenie ZUS zależy od indywidualnej historii ubezpieczenia, wartości konta i subkonta, waloryzacji oraz wcześniej pobieranych świadczeń.
ZUS nie może na tym przeliczeniu obniżyć emerytury
Przepisy zawierają dla seniorek ważne zabezpieczenie.
Po ponownym ustaleniu wysokości świadczenia emerytura z FUS nie może być niższa od łącznej kwoty emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej, która przysługiwała kobiecie dzień przed ukończeniem 65 lat.
W praktyce oznacza to, że ustawowy mechanizm nie powinien spowodować, że po 65. urodzinach kobieta otrzyma mniej tylko dlatego, że skończyła się wypłata okresowej emerytury kapitałowej.
Nie każda kobieta z rocznika 1961 dostanie taką podwyżkę
To najważniejsze zastrzeżenie.
Sam rok urodzenia nie wystarcza. Mechanizm dotyczy kobiet, które faktycznie miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej. ZUS wskazuje, że świadczenie to przysługuje przy spełnieniu dodatkowych warunków, m.in. dotyczących członkostwa w OFE i odpowiedniej wartości środków zgromadzonych na subkoncie.
Nie należy więc przedstawiać sprawy jako automatycznej podwyżki dla wszystkich emerytek urodzonych w 1961 roku.
Pracowałaś już na emeryturze? Jest jeszcze druga możliwość
Osobna sytuacja dotyczy kobiet, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały i od ich wynagrodzenia odprowadzano kolejne składki.
Takie składki mogą również zwiększyć świadczenie, ale tutaj potrzebne jest działanie emerytki. ZUS wyjaśnia, że można wystąpić o ponowne obliczenie emerytury i uwzględnienie składek zapisanych na koncie już po przyznaniu świadczenia. Służy do tego m.in. formularz ERPO.
Jeżeli osoba nadal pracuje, z takim wnioskiem można wystąpić po upływie roku kalendarzowego. Po zakończeniu zatrudnienia nie trzeba czekać do końca roku – wniosek można złożyć bezpośrednio po zakończeniu pracy.
W 2026 roku warto dokładnie przeczytać decyzję z ZUS
Dla kobiet z rocznika 1961 pobierających okresową emeryturę kapitałową 65. urodziny oznaczają więc ważną zmianę sposobu wyliczania świadczenia.
ZUS dokona podstawowego przeliczenia automatycznie. Wysokość podwyżki będzie jednak indywidualna: u jednej osoby może być niewielka, u innej może wynieść kilkaset złotych miesięcznie.
Dlatego po otrzymaniu nowej decyzji warto sprawdzić przede wszystkim podstawę obliczenia emerytury, stan uwzględnionych środków oraz zastosowane średnie dalsze trwanie życia. A jeśli emerytka po 60. roku życia nadal pracowała, powinna dodatkowo sprawdzić, czy może wystąpić o doliczenie kolejnych składek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.