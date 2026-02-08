ZUS przyspiesza przelewy. Gotówka trafi na konta seniorów jeszcze w lutym. Sprawdź nową tabelę wypłat
Tegoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych przyniesie seniorom podwójną niespodziankę. Nie chodzi tylko o nową, wyższą kwotę świadczenia, która ma zrekompensować wzrost cen w sklepach. W 2026 roku kalendarz ułożył się w nietypowy sposób, wymuszając na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zmianę harmonogramu wypłat. Dzięki temu tysiące emerytów zobaczą podwyżkę na swoich kontach jeszcze w lutym, a nie – jak to bywało tradycyjnie – w marcu. Sprawdź, czy należysz do grupy uprzywilejowanych i o ile dokładnie wzrośnie Twoja emerytura.
Kalendarzowa anomalia. Dlaczego pieniądze przyjdą wcześniej?
Zasady waloryzacji są jasne: nowe stawki obowiązują od 1 marca każdego roku. Jednak prawo ubezpieczeń społecznych oraz przepisy bankowe zawierają bezpiecznik, który chroni seniorów przed opóźnieniami w dostępie do gotówki. Zgodnie z regulacjami, jeśli termin wypłaty świadczeniaypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto), ZUS ma obowiązek zrealizować przelew lub przekaz pocztowy w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.
W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę. Dla urzędników ZUS oznacza to stan wyższej gotowości. Seniorzy, których termin wypłaty przypada na 1. dzień miesiąca, nie będą musieli czekać do poniedziałku (2 marca). Pieniądze, już w nowej, zwaloryzowanej wysokości, trafią do nich w piątek, 27 lutego 2026 roku.
To nie jedyne przesunięcie w marcowym harmonogramie. Podobna sytuacja dotyczy osób otrzymujących świadczenia 15. dnia miesiąca. Ponieważ 15 marca 2026 roku również wypada w niedzielę, ta grupa seniorów otrzyma pieniądze w piątek, 13 marca.
Wskaźnik 5,08 proc. – ile to jest w portfelu?
Choć ostateczny komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji poznamy lada dzień (zazwyczaj w połowie lutego), dysponujemy już bardzo precyzyjnymi danymi. Wskaźnik ten jest wypadkową dwóch zmiennych:
- Inflacji emeryckiej: Czyli średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (GUS podał te dane w styczniu).
- Wzrostu płac: Do wskaźnika inflacji dodaje się co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.
Biorąc pod uwagę te dane, rządowe prognozy oraz wyliczenia ekonomistów wskazują na waloryzację na poziomie około 5,08 proc.
Nie jest to dwucyfrowa podwyżka, z jaką mieliśmy do czynienia w latach szczytowej inflacji, ale wciąż jest to zauważalny zastrzyk gotówki. Co ważne, waloryzacja ma charakter procentowy. Oznacza to, że im wyższe świadczenie pobierasz, tym większa kwotowo będzie Twoja podwyżka. Mechanizm ten ma na celu utrzymanie realnej wartości pieniądza w czasie.
Symulacja wypłat. Tabela brutto i netto
Wielu seniorów gubi się w wyliczeniach „na rękę”, ponieważ od kwoty brutto odliczana jest składka zdrowotna (9 proc.), a w przypadku wyższych świadczeń – również zaliczka na podatek dochodowy. Poniżej prezentujemy wyliczenia dla prognozowanego wskaźnika 105,08 proc.
|Obecna emerytura (Brutto)
|Obecna emerytura (Netto „na rękę”)
|Emerytura po waloryzacji (Brutto)
|Nowa wypłata (Netto „na rękę”)
|Twój zysk (Netto)
|1 780,96 zł (Min. emerytura 2025)
|ok. 1 620 zł
|1 871,43 zł
|ok. 1 703 zł
|+ 83 zł
|2 000 zł
|ok. 1 820 zł
|2 102 zł
|ok. 1 913 zł
|+ 93 zł
|2 500 zł
|ok. 2 275 zł
|2 627 zł
|ok. 2 390 zł
|+ 115 zł
|3 000 zł
|ok. 2 670 zł
|3 152 zł
|ok. 2 805 zł
|+ 135 zł
|3 500 zł
|ok. 3 060 zł
|3 678 zł
|ok. 3 200 zł
|+ 140 zł
|4 000 zł
|ok. 3 450 zł
|4 203 zł
|ok. 3 615 zł
|+ 165 zł
|5 000 zł
|ok. 4 250 zł
|5 254 zł
|ok. 4 455 zł
|+ 205 zł
Uwaga: Powyższe wyliczenia są szacunkowe. Ostateczna kwota netto może różnić się o kilka złotych w zależności od indywidualnych odliczeń podatkowych czy zajęć komorniczych.
Efekt domina. Wzrosną też „Trzynastki”
Marcowa waloryzacja to nie tylko wyższy przelew co miesiąc. Ma ona kluczowe znaczenie dla wysokości dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Przepisy wiążą wysokość „Trzynastki” z kwotą minimalnej emerytury obowiązującą od 1 marca danego roku.
Skoro minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do ok. 1871,43 zł brutto, to właśnie taka kwota wpłynie na konta wszystkich uprawnionych w kwietniu (wraz z kwietniową emeryturą). Oznacza to, że „Trzynastka” w 2026 roku będzie wyższa o blisko 90 zł brutto w porównaniu do roku ubiegłego.
Bez wizyt w urzędzie. Automat ZUS działa sprawnie
Warto przypomnieć, że cały proces waloryzacji odbywa się z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, pisać pism ani dzwonić na infolinię ZUS. System informatyczny Zakładu automatycznie przeliczy wszystkie świadczenia w nocy z 28 lutego na 1 marca (a dla wypłat wcześniejszych – odpowiednio wcześniej). Decyzję o nowej wysokości emerytury otrzymasz tradycyjną pocztą lub znajdziesz ją na swoim profilu PUE ZUS.
Jedynym obowiązkiem seniora jest dbanie o aktualność danych. Jeśli w ostatnim czasie zmieniłeś numer konta bankowego lub adres zamieszkania (a pobierasz emeryturę przez listonosza), musisz niezwłocznie zgłosić to w ZUS na druku EZP. W przeciwnym razie pieniądze mogą wrócić do Zakładu, co niepotrzebnie opóźni ich odbiór.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twój termin wypłaty emerytury to 1. dzień miesiąca, nie szukaj listonosza w marcu. Sprawdź konto lub skrzynkę pocztową w piątek, 27 lutego. To wtedy otrzymasz świadczenie już po podwyżce. Jeśli otrzymujesz pieniądze w inne dni (np. 5., 6., 10., 20., 25.), Twoje terminy pozostają bez zmian (z wyjątkiem 15 marca, który przesuwa się na 13 marca). Pamiętaj, że wyższa emerytura brutto może oznaczać przekroczenie progu podatkowego (30 000 zł rocznie kwoty wolnej), co sprawi, że od nadwyżki zostanie pobrana zaliczka na PIT.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.):
– Art. 88 i 89: Określają zasady waloryzacji świadczeń (termin 1 marca oraz wskaźnik waloryzacji oparty na inflacji i wzroście wynagrodzeń).
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230):
– Reguluje kwestie terminów wypłat świadczeń przez ZUS, w tym zasadę przesunięcia wypłaty na dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.