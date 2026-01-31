ZUS robi przelewy, na konta trafia nawet 1900 zł. Sprawdź, czy pieniądze są już u Ciebie
Koniec miesiąca to dla wielu polskich rodzin czas finansowego zastrzyku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił wypłaty w ramach programu „Aktywny Rodzic”. Środki trafiają do opiekunów najmłodszych dzieci, niezależnie od tego, ile zarabiają rodzice. Jeśli masz w domu malucha, który nie skończył jeszcze trzech lat, na Twoje konto mogło wpłynąć nawet 1900 złotych.
Program wspierający rodziców w powrocie na rynek pracy działa na pełnych obrotach. Jego głównym założeniem jest ułatwienie godzenia kariery zawodowej z opieką nad małym dzieckiem. Co kluczowe, ustawodawca całkowicie zrezygnował z kryterium dochodowego. Oznacza to, że pieniądze należą się każdej uprawnionej rodzinie, bez względu na to, czy zarabia ona średnią krajową, czy znacznie wyższe kwoty.
Wypłaty realizowane są w ściśle określonych terminach. Dla części świadczeń kluczową datą był 30 stycznia, kiedy to ZUS zlecił przelewy dla rodziców korzystających z bezpośrednich form wsparcia.
Trzy filary wsparcia. Wybierz ten, który pasuje do Twojej rodziny
System został skonstruowany w taki sposób, aby każdy rodzic dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia mógł znaleźć rozwiązanie dopasowane do swojej sytuacji życiowej. Należy jednak pamiętać o żelaznej zasadzie: na jednego potomka przysługuje tylko jedno świadczenie w danym miesiącu. Rodzice muszą więc zdecydować, która opcja jest dla nich najkorzystniejsza.
Program dzieli się na trzy główne moduły:
- Aktywni rodzice w pracy – dedykowane osobom aktywnym zawodowo.
- Aktywnie w żłobku – zastępujące dawne dofinansowanie do opieki instytucjonalnej.
- Aktywnie w domu – dla tych, którzy opiekują się dzieckiem osobiście i nie pracują.
Nawet 1900 złotych dla pracujących i korzystających ze żłobków
Najwyższe kwoty przewidziano w dwóch pierwszych wariantach. Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” (często nazywane potocznie „babciowym”) to zastrzyk w wysokości 1500 złotych miesięcznie. Pieniądze te są wypłacane przez dwa lata (od 12. do 35. miesiąca życia dziecka) i trafiają bezpośrednio do kieszeni rodziców, którzy mogą przeznaczyć je na przykład na wynagrodzenie dla niani lub babci. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, kwota ta wzrasta do 1900 złotych.
Podobne stawki obowiązują w module „Aktywnie w żłobku”. Tutaj również mowa o dopłacie do 1500 złotych (lub 1900 zł w przypadku niepełnosprawności), jednak środki te nie trafiają do rodzica, lecz pokrywają czesne w placówce (żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna). Ważnym zastrzeżeniem jest limit opłat – jeśli czesne w danej placówce przekracza 2200 złotych miesięcznie, dofinansowanie nie zostanie przyznane. Wypłaty w tym wariancie realizowane są zazwyczaj 20. dnia każdego miesiąca.
Mniejsze wsparcie dla pozostających w domu
Trzeci filar, czyli „Aktywnie w domu”, skierowany jest do rodziców, którzy nie są zatrudnieni i nie posyłają dziecka do placówki. W tym przypadku wsparcie wynosi 500 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 24 miesiące. Jest to rozwiązanie alternatywne dla tych, którzy nie kwalifikują się do wyższych świadczeń. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do dawnego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, tutaj nie ma możliwości wyboru pobierania 1000 zł przez rok – stawka jest stała i rozłożona na dwa lata.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło rok, ale nie ma jeszcze trzech lat, sprawdź swoje finanse.
1. Zweryfikuj konto bankowe Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” lub „Aktywnie w domu”, przelew powinien pojawić się na Twoim koncie w okolicach ostatniego dnia roboczego miesiąca. W tym przypadku wypłaty ruszyły 30 stycznia. Jeśli pieniędzy nie ma, sprawdź status wniosku na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
2. Pilnuj terminów w żłobku Jeżeli korzystasz z dofinansowania do żłobka, pamiętaj, że tu terminy są inne – ZUS przelewa środki do 20. dnia miesiąca. Upewnij się w placówce, czy wpłata dotarła i czy Twoje opłaty zostały odpowiednio pomniejszone.
3. Monitoruj wysokość czesnego Jeśli wybrałeś opcję „Aktywnie w żłobku”, zwracaj uwagę na podwyżki w placówce. Przekroczenie progu 2200 złotych czesnego (bez wyżywienia) sprawi, że automatycznie stracisz prawo do dofinansowania w wysokości 1500 zł.
