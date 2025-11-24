ZUS rozdaje pieniądze. Setki tysięcy osób dostaje wyższe świadczenia. Przełom, który zmienia życie seniorów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił najnowsze dane dotyczące renty wdowiej – świadczenia, które w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy odmieniło sytuację finansową setek tysięcy Polaków. Program, o który środowiska emeryckie walczyły przez lata, okazał się jednym z najbardziej obciążonych wnioskami projektów w historii instytucji. Do końca lipca złożono ponad milion sześćdziesiąt tysięcy wniosków, a skala zainteresowania znacznie przekroczyła wstępne prognozy.
Od chwili uruchomienia systemu ZUS wypłacił już ponad 2,43 miliarda złotych, z czego tylko część stanowią dopłaty 15 procent świadczenia po zmarłym małżonku – ta część to aż 264 miliony złotych. Dzięki tym pieniądzom beneficjenci zyskują średnio 353,94 zł miesięcznie, co dla wielu seniorów stanowi realną różnicę w codziennym funkcjonowaniu. Łącznie pozytywne decyzje otrzymało 755,2 tysiąca osób, a to oznacza, że niemal trzy czwarte miliona gospodarstw domowych odczuło wyraźną poprawę poziomu życia.
Renta wdowia jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem, które pozwala wdowom i wdowcom zachować swoje świadczenie i jednocześnie pobierać część renty rodzinnej. System umożliwia wybór między dwiema konfiguracjami – pełną własną emeryturą i 15 procentami świadczenia zmarłego partnera lub odwrotnie. Mechanizm działa w sposób precyzyjnie opisany w przepisach, jednak jego praktyczne wdrożenie wymagało od ZUS-u stworzenia zaawansowanego algorytmu obsługującego aż 145 możliwych kombinacji świadczeń.
Choć skala pomocy jest imponująca, nie wszystkie wnioski zakończyły się sukcesem. Odnotowano prawie 94 tysiące decyzji odmownych. Najczęściej przeszkodą była zbyt wysoka kwota otrzymywanej już emerytury, przekraczająca trzykrotność najniższego świadczenia. W innych przypadkach problemem było nabycie prawa do renty rodzinnej zbyt wcześnie – przed określonym wiekiem – albo brak uprawnień po stronie zmarłego małżonka.
Co ciekawe, nie wszyscy beneficjenci otrzymują pieniądze z jednej instytucji. Około 10 procent przypadków obsługują KRUS, wojskowe i służbowe biura emerytalne oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W takich sytuacjach wypłaty pojawiają się w dwóch różnych terminach w miesiącu – 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.
Warunki przyznania renty wdowiej są ściśle określone. Kobieta musi mieć ukończone 60 lat, mężczyzna 65. Konieczne jest także pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera, brak nowego związku małżeńskiego oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyte w odpowiednim wieku. Dopiero spełnienie wszystkich wymogów pozwala skorzystać z pełni tego świadczenia.
Program renty wdowiej stał się jednym z największych projektów socjalnych ostatnich lat – i jednym z najbardziej odczuwalnych. Dla wielu Polaków to konkretne pieniądze, które trafiają na konto co miesiąc, poprawiając ich bezpieczeństwo finansowe i pozwalając na spokojniejsze planowanie codziennych wydatków.
