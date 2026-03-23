ZUS rozesłał miliony listów do seniorów. Jeśli masz taki dokument, pilnuj terminu do 30 kwietnia
Do milionów emerytów i rencistów w całej Polsce trafiły ważne dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o formularze podatkowe dotyczące rozliczenia za 2025 rok. ZUS potwierdził, że zakończył już wysyłkę wszystkich deklaracji. Teraz seniorzy muszą sprawdzić, jaki formularz otrzymali i czy muszą podjąć jakiekolwiek działania przed 30 kwietnia.
Sezon rozliczeń podatkowych trwa, a dla wielu seniorów oznacza to konieczność sprawdzenia dokumentów przesłanych przez ZUS. Instytucja przekazała, że do świadczeniobiorców wysłano ponad 10 milionów formularzy podatkowych.
Dokumenty otrzymali wszyscy, którzy w 2025 roku choć raz pobrali świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych.
Jakie formularze wysłał ZUS
Do seniorów trafiły trzy rodzaje dokumentów:
PIT-40A
PIT-11A
PIT-11
Każdy z nich oznacza inną sytuację podatkową i inne obowiązki wobec urzędu skarbowego.
PIT-40A – kiedy nie trzeba nic robić
Osoby, które otrzymały PIT-40A, w większości przypadków nie muszą składać żadnego dodatkowego zeznania podatkowego.
Ten formularz trafia do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie przez cały rok, a wynik rozliczenia wynosi zero lub pojawia się niewielka niedopłata.
Jeśli wystąpi niedopłata podatku, ZUS potrąci ją automatycznie ze świadczenia wypłacanego w kwietniu.
Kiedy senior dostaje PIT-11A
Formularz PIT-11A trafia do osób, które w danym roku pobierały inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego, np.:
zasiłek chorobowy
zasiłek macierzyński
zasiłek opiekuńczy
świadczenie rehabilitacyjne
Dokument mogą otrzymać także emeryci i renciści, którzy:
nie pobrali świadczenia za grudzień
nie byli już świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia
mieli nadpłatę podatku
złożyli wniosek o inne zasady pobierania zaliczki na podatek
W takiej sytuacji senior może samodzielnie rozliczyć PIT lub poczekać, aż urząd skarbowy zrobi to automatycznie.
Kto otrzymał PIT-11
Formularz PIT-11 trafia do osób, które w ubiegłym roku otrzymały np.:
świadczenie należne po osobie zmarłej
alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez ZUS
W tych przypadkach konieczne może być samodzielne złożenie zeznania podatkowego.
Termin do 30 kwietnia
Kluczowa data dla wszystkich podatników to 30 kwietnia 2026 roku.
Do tego dnia można:
złożyć własne zeznanie PIT
skorygować dane w systemie Twój e-PIT
dodać ulgi podatkowe
Jeśli podatnik nic nie zrobi, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowane zeznanie.
Ulgi nie pojawią się automatycznie
Warto pamiętać, że automatyczne rozliczenie nie uwzględnia wszystkich ulg podatkowych.
Aby z nich skorzystać, trzeba samodzielnie złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36 i dodać odpowiednie odliczenia.
Dotyczy to m.in. ulg rehabilitacyjnych czy darowizn.
Seniorzy coraz częściej rozliczają PIT przez internet
Z danych badań wynika, że coraz więcej osób starszych korzysta z elektronicznych rozliczeń podatkowych.
Według jednego z sondaży aż ponad 76 procent osób powyżej 50. roku życia deklaruje, że rozlicza PIT przez internet.
Co to oznacza dla seniorów
Najważniejsze jest sprawdzenie, jaki dokument przyszedł z ZUS i czy wymaga on dodatkowych działań. W wielu przypadkach instytucja rozlicza podatek automatycznie, ale w niektórych sytuacjach konieczne jest samodzielne złożenie zeznania.
Dlatego seniorzy powinni uważnie przeczytać otrzymane formularze i pamiętać o terminie 30 kwietnia, który kończy tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych.
