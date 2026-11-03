ZUS rozesłał ponad 6 milionów decyzji. Seniorzy powinni sprawdzić kwoty. Na reakcję jest tylko miesiąc
Ponad 6,1 miliona decyzji trafiło do emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wielką akcję wysyłkową dotyczącą czternastych emerytur za 2026 rok. Nie wszyscy otrzymali jednak pełną kwotę dodatkowego świadczenia. Teraz warto dokładnie sprawdzić dokumenty, ponieważ osoby, które nie zgadzają się z wyliczeniami ZUS, mają ograniczony czas na odwołanie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 29 października ważny komunikat dotyczący milionów polskich seniorów.
Zakończyła się wysyłka decyzji w sprawie czternastych emerytur. Skala przedsięwzięcia jest ogromna.
ZUS przekazał ponad 6,1 mln decyzji, a łączna wartość przyznanych świadczeń przekroczyła 9,2 mld zł brutto.
Do emerytów i rencistów trafiło ponad 7,5 mld zł netto.
Choć wypłaty zostały już zrealizowane, dla części świadczeniobiorców sprawa nie musi być zakończona.
ZUS wysłał miliony pism. Sprawdź swoją decyzję
Czternaste emerytury za 2026 rok zostały wypłacone zasadniczo we wrześniu, razem ze standardowymi emeryturami i rentami.
Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków. ZUS przyznawał dodatkowe pieniądze automatycznie, na podstawie posiadanych danych.
Teraz zakończyła się wysyłka decyzji administracyjnych.
To ważne dokumenty, ponieważ wskazują, jaką kwotę dodatkowego świadczenia przyznano konkretnej osobie.
Nie należy jednak mylić decyzji z zapowiedzią kolejnego przelewu. Pismo dotyczy czternastej emerytury za 2026 rok, która została już wypłacona.
Nawet 1978,49 zł brutto. Ale nie wszyscy dostali tyle samo
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosiła 1978,49 zł brutto.
Taka kwota przysługiwała osobom, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto.
Powyżej tego progu obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że czternasta emerytura była pomniejszana o kwotę przekroczenia progu.
Przykładowo:
- Przy emeryturze 2900 zł brutto pełna czternastka wynosiła 1978,49 zł brutto.
- Przy emeryturze 3500 zł brutto czternastka wynosiła 1378,49 zł brutto.
- Przy emeryturze 4000 zł brutto czternastka wynosiła 878,49 zł brutto.
Są to przykładowe wyliczenia przed potrąceniami, zakładające spełnienie pozostałych warunków ustawowych.
Przy wyższych świadczeniach kwota dodatkowej emerytury mogła być jeszcze niższa, a po uwzględnieniu ustawowej minimalnej kwoty wypłaty — nie przysługiwać wcale.
Jeden szczegół w decyzji ma ogromne znaczenie
Seniorzy, którzy otrzymali mniej pieniędzy, niż się spodziewali, powinni przede wszystkim sprawdzić, jakie świadczenie podstawowe ZUS przyjął do obliczeń.
Warto zweryfikować również wysokość przyznanej czternastki i zastosowane pomniejszenie.
Szczególną uwagę na dokument powinny zwrócić osoby, których świadczenie znajdowało się w pobliżu progu 2900 zł brutto.
Nie każda różnica między kwotą brutto a przelewem na konto oznacza jednak błąd.
Na ostateczną kwotę netto wpływają bowiem ustawowe potrącenia, w tym składka zdrowotna i ewentualna zaliczka na podatek.
Masz tylko miesiąc na odwołanie. Termin już biegnie
To najważniejsza informacja dla osób, które nie zgadzają się z decyzją ZUS.
Od decyzji w sprawie czternastej emerytury można odwołać się w ciągu miesiąca od jej doręczenia.
Termin nie jest liczony od dnia wypłaty pieniędzy ani od daty wydania dokumentu.
Liczy się dzień, w którym decyzja została doręczona świadczeniobiorcy.
Dlatego osoby, które otrzymały pismo pod koniec października lub na początku listopada, nie powinny odkładać sprawdzenia dokumentu na później.
Jeśli wyliczenia budzą wątpliwości, warto jak najszybciej poprosić ZUS o wyjaśnienie.
Jak odwołać się od decyzji ZUS?
Odwołanie kieruje się do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale składa za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.
Można przygotować je na piśmie lub złożyć ustnie do protokołu w placówce.
W odwołaniu warto wskazać numer i datę decyzji, wyjaśnić, z którym wyliczeniem się nie zgadzamy, oraz przedstawić uzasadnienie.
ZUS może ponownie przeanalizować sprawę.
Jeśli uzna odwołanie za zasadne, może zmienić decyzję. W przeciwnym razie sprawa trafia do sądu.
Samo złożenie odwołania nie oznacza automatycznie przyznania dodatkowych pieniędzy.
Listopad przynosi kolejne zmiany. Niektórzy seniorzy muszą uważać na terminy
Na tym nie kończą się listopadowe informacje z ZUS.
W tym miesiącu część emerytów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle.
Powodem jest układ kalendarza.
Osoby, których standardowy termin wypłaty przypadał na 1 listopada, otrzymały listopadowe pieniądze jeszcze pod koniec października.
Z kolei termin 15 listopada wypada w niedzielę, dlatego świadczenia powinny zostać wypłacone wcześniej, najpóźniej w piątek 13 listopada.
To szczególnie istotne dla osób, które planują domowy budżet na podstawie stałych dat wpływu emerytury.
Wcześniejsza wypłata nie oznacza dodatkowej emerytury. To pieniądze należne za listopad, przekazane przed standardowym terminem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i otrzymałeś decyzję dotyczącą czternastki, warto poświęcić kilka minut na jej sprawdzenie.
Porównaj kwotę przyznanego świadczenia z wysokością swojej emerytury lub renty i zwróć uwagę na ewentualne pomniejszenie.
Jeżeli coś się nie zgadza, nie zwlekaj z wyjaśnieniem sprawy.
Najważniejszy jest miesięczny termin na odwołanie liczony od doręczenia decyzji.
Warto również przypomnieć o tym starszym członkom rodziny, którzy mogą potrzebować pomocy w przeczytaniu dokumentów.
Przy ponad sześciu milionach wysłanych decyzji informacja ta dotyczy ogromnej liczby polskich gospodarstw domowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.