ZUS rozpoczął wysyłkę do milionów seniorów. Sprawdź, kiedy musisz działać natychmiast
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął masową wysyłkę formularzy PIT do milionów emerytów i rencistów w całym kraju. Choć dla wielu seniorów odebranie listu z urzędu oznacza koniec podatkowych formalności, dla sporej grupy osób dokument ten jest dopiero sygnałem do działania. Zignorowanie rodzaju otrzymanego formularza lub przeoczenie terminów może skutkować nie tylko problemami z fiskusem, ale przede wszystkim utratą szansy na wysoki zwrot podatku. Sprawdź, czy Twój PIT-40A lub PIT-11A zmusza Cię do złożenia własnej deklaracji.
Wszystkie osoby, które w minionym roku pobierały jakiekolwiek świadczenia z ubezpieczeń społecznych – od emerytur po zasiłki – muszą otrzymać od ZUS roczne podsumowanie wypłat oraz pobranych zaliczek na podatek. Dokumenty te są już dostępne w systemach elektronicznych PUE i eZUS, a ich papierowe wersje będą docierać do skrzynek pocztowych sukcesywnie do końca lutego.
PIT-40A czy PIT-11A? Od tego zależy Twoja rola
Kluczem do spokoju jest zweryfikowanie, jaki konkretnie druk przesłał urząd, ponieważ każdy z nich niesie za sobą inne skutki prawne:
PIT-40A (Pełne rozliczenie): Otrzymują go osoby pobierające emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne przez cały rok. Jeśli nie masz innych dochodów i nie korzystasz z ulg, ZUS rozliczył Cię całkowicie i nie musisz nic robić.
PIT-11A (Informacja o dochodach): Trafia do osób, które np. przestały pobierać świadczenie w trakcie roku. W tym przypadku samodzielne złożenie zeznania podatkowego jest zazwyczaj konieczne.
PIT-11: Dokument ten pojawia się w sytuacjach szczególnych, np. przy świadczeniach pobieranych po zmarłym członku rodziny lub przy potrąceniach alimentacyjnych.
Kiedy emeryt musi sam złożyć zeznanie?
Nawet jeśli otrzymałeś PIT-40A, automatyczne rozliczenie przez ZUS nie zawsze jest dla Ciebie korzystne. Musisz działać samodzielnie, gdy:
Chcesz skorzystać z ulg: ZUS nie uwzględnia automatycznie ulgi rehabilitacyjnej (np. na leki) czy odliczeń z tytułu darowizn.
Rozliczasz się z małżonkiem: Wspólne rozliczenie z mężem lub żoną zawsze wymaga złożenia własnego dokumentu PIT.
Masz dodatkowe dochody: Jeśli dorabiasz na etacie, umowie zleceniu lub prowadzisz firmę, musisz połączyć wszystkie źródła dochodu w jednym zeznaniu.
Kwota wolna od podatku: Przy kilku źródłach dochodu kwota wolna (30 tys. zł) może nie zostać właściwie wykorzystana w ciągu roku, co często owocuje zwrotem pieniędzy po złożeniu deklaracji.
1,5% podatku – prosty formularz dla każdego
Jeśli Twoje rozliczenie przygotowane przez ZUS na druku PIT-40A jest ostateczne i nie chcesz składać pełnego zeznania, nadal masz prawo zdecydować, gdzie trafi 1,5% Twojego podatku. Wystarczy, że złożysz do urzędu skarbowego bardzo prosty formularz PIT-OP. Pozwala on wskazać wybraną organizację pożytku publicznego bez konieczności wypełniania skomplikowanych tabel z dochodami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.