ZUS rozpoczyna masowe kontrole. Tysiące osób muszą zwrócić pobrane pieniądze
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył zaktualizowane procedury i zaawansowane algorytmy, które w czasie rzeczywistym analizują miliony wystawianych zwolnień chorobowych na terenie całego kraju. Nawet 1 niefortunne wyjście z domu lub krótki wyjazd w trakcie trwania e-ZLA może doprowadzić do natychmiastowej utraty prawa do świadczenia i konieczności zwrotu pobranych pieniędzy powiększonych o odsetki. Kto w 1 kolejności znajduje się na liście do weryfikacji i jak nie stracić środków do życia podczas kuracji zdrowotnej?
Algorytmy typują do weryfikacji. Kto dokładnie znajduje się na celowniku inspektorów?
Nowoczesny system teleinformatyczny e-ZLA daje urzędnikom możliwości, o jakich jeszcze 5 lat temu mogli jedynie pomarzyć. Każde wystawione zwolnienie lekarskie trafia natychmiast do centralnej bazy danych, gdzie poddawane jest automatycznej analizie przez zaprogramowane systemy. Algorytmy potrafią w ułamku sekundy wychwycić anomalie i wytypować podejrzane przypadki do fizycznej kontroli w terenie. Na celowniku znajdują się w 1 rzędzie te osoby, które bardzo często korzystają z krótkich, kilkudniowych absencji, zwłaszcza jeśli terminy te zbiegają się z tak zwanymi długimi weekendami, dniami ustawowo wolnymi od pracy lub okresami przedświątecznymi.
Kolejną grupą podwyższonego ryzyka są pracownicy, którzy pobierają zasiłek chorobowy z 2 lub więcej tytułów jednocześnie, a także osoby zatrudnione na kilku etatach, z których u 1 pracodawcy zgłosiły chorobę, a u 2 nadal aktywnie wykonują swoje obowiązki zawodowe. System wyłapuje również przypadki, w których zwolnienie zostało wystawione przez lekarza specjalistę z zupełnie innej dziedziny medycyny niż wskazywałby na to oficjalny kod choroby, na przykład gdy zwolnienie na ostry ból kręgosłupa wystawia lekarz dermatolog. Każda taka nieścisłość to gwarantowana wizyta urzędników w miejscu zamieszkania chorego w przeciągu zaledwie kilku dni od momentu wpłynięcia dokumentu na serwery.
Kto ma prawo zapukać do drzwi? Uprawnienia kontrolerów oraz pracodawców
Wiele osób przebywających na L4 uważa, że kontrolę może przeprowadzić wyłącznie upoważniony pracownik państwowego urzędu. Przepisy prawa pracy stanowią jednak zupełnie inaczej. Prawo do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Oznacza to, że do drzwi Twojego domu może zapukać pracownik działu kadr lub specjalnie wynajęta przez firmę zewnętrzna agencja, której zadaniem jest weryfikacja Twojego stanu faktycznego i przestrzegania zaleceń lekarskich.
Kontrolerzy mają za zadanie sprawdzić, czy chory przebywa pod adresem wskazanym na dokumencie oraz czy nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych czynności, które mogłyby wydłużyć proces leczenia. W przypadku nieobecności pracownika pod wskazanym adresem, kontroler zostawia oficjalne zawiadomienie w skrzynce. Obywatel ma wtedy dokładnie 3 dni na przedstawienie wiarygodnego uzasadnienia swojej nieobecności przed organem. Może to być na przykład potwierdzona paragonem wizyta w aptece, pilna konsultacja w przychodni lekarskiej lub konieczność odbycia zabiegu rehabilitacyjnego. Brak sensownego wytłumaczenia i twardych dowodów w wyznaczonym terminie równa się bezpowrotnej utracie prawa do wypłaty za cały okres trwania danego zwolnienia.
Kody na zwolnieniu a zakres swobody chorego. Co wolno, a czego bezwzględnie unikać?
Kluczowe znaczenie dla oceny zachowania pracownika podczas nieobecności w pracy mają kody cyfrowe widniejące na druku medycznym. Najważniejsze z nich to kod 1, który oznacza bezwzględny nakaz leżenia w łóżku, oraz kod 2, informujący inspektorów, że chory może chodzić. Zdecydowana większość bolesnych kar finansowych nakładanych na Polaków wynika z całkowicie błędnego interpretowania kodu 2. Fakt, że lekarz zezwolił na poruszanie się, w żadnym wypadku nie oznacza, że pracownik może swobodnie dysponować swoim wolnym czasem, wyjechać na wakacje, uczestniczyć w imprezach okolicznościowych czy przeprowadzać gruntowny remont własnego mieszkania.
Kod 2 upoważnia chorego wyłącznie do wykonywania zwykłych, codziennych czynności, które są absolutnie niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a których nie może za niego wykonać inna osoba mieszkająca w 1 gospodarstwie domowym. Dopuszczalne jest zatem wyjście po podstawowe zakupy spożywcze, wizyta w pobliskiej aptece czy krótki spacer ze zwierzęciem domowym, jeśli mieszkamy sami. Jakakolwiek aktywność wykraczająca poza ten ścisły i zamknięty katalog, udokumentowana przez kontrolerów lub lekkomyślnie uwieczniona na zdjęciach w mediach społecznościowych, zostanie uznana za wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem i przepisami prawa.
Surowe konsekwencje finansowe oraz procedura odwoławcza. Ile kosztuje złamanie zasad?
Konsekwencje prawne i finansowe udowodnienia nieprawidłowości są niezwykle bolesne dla każdego domowego budżetu. Organ wypłacający świadczenie w 1 kolejności wydaje decyzję o utracie prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zakwestionowanym zwolnieniem, a nie tylko za 1 wybrany dzień, w którym przeprowadzono fizyczną kontrolę w terenie. Następnie chory otrzymuje pismo wzywające do zwrotu nienależnie pobranych środków w pełnej kwocie brutto, wraz z doliczonymi odsetkami ustawowymi za zwłokę. Urząd ma pełne prawo dochodzić zwrotu tych pieniędzy aż do 3 lat wstecz, co w przypadku długotrwałych absencji oznacza konieczność natychmiastowego oddania od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Obywatel ma prawo do obrony swoich racji. Od decyzji wstrzymującej wypłatę przysługuje odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Na złożenie stosownego dokumentu pracownik ma równo 1 miesiąc, licząc od dnia doręczenia listownego niekorzystnej decyzji. W trakcie postępowania przed sądem to ubezpieczony musi bezsprzecznie udowodnić, że jego zachowanie w trakcie zwolnienia nie wpłynęło negatywnie na proces leczenia i było podyktowane nagłą koniecznością życiową. Procesy te potrafią ciągnąć się długimi miesiącami, a koszty ewentualnego zastępstwa przez radcę prawnego leżą wyłącznie po stronie odwołującego się podatnika.
Co to oznacza dla Ciebie? Krok po kroku do pełnego bezpieczeństwa w trakcie choroby
Rygorystyczne podejście instytucji państwowych i nasilenie kontroli w terenie oznaczają, że przebywając na L4, musisz zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać reguł narzuconych przez przepisy. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Po 1 i absolutnie najważniejsze: zawsze, ale to zawsze upewnij się, jaki adres pobytu w trakcie choroby został wpisany przez lekarza specjalistę na generowanym druku. Jeśli z powodu złego samopoczucia przenosisz się do rodziców, dorosłych dzieci lub rodziny, by zapewnili Ci niezbędną opiekę, musisz poinformować o tym medyka w trakcie wystawiania e-ZLA, aby od razu wpisał prawidłowe dane lokalizacyjne. Jeśli zmienisz adres już po wystawieniu dokumentu, masz ustawowy obowiązek poinformować o tym fakcie zarówno swojego pracodawcę, jak i państwowy urząd w ciągu maksymalnie 3 dni.
Po 2, zapomnij o jakiejkolwiek, nawet najmniejszej aktywności w internecie i mediach społecznościowych w trakcie trwania kuracji. Inspektorzy oraz czujni pracodawcy rutynowo weryfikują profile na popularnych portalach, a także zachęcają współpracowników do zgłaszania nieprawidłowości. Publikacja zdjęcia z weekendowej wycieczki za miasto, relacja z wyjścia do restauracji lub uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu to dla nich gotowy, niepodważalny materiał dowodowy, z którym nie wygrasz w 1 instancji. Po 3, regularnie odbieraj pocztę tradycyjną i sprawdzaj na bieżąco swoją skrzynkę na rządowej platformie cyfrowej. Zawiadomienia o wstrzymaniu przelewów i wszczęciu kontroli bardzo często przychodzą drogą elektroniczną, a przeoczenie terminu na złożenie niezbędnych wyjaśnień, który wynosi zazwyczaj zaledwie 14 dni, definitywnie i bezpowrotnie zamyka drogę do szybkiego załatwienia sprawy i odzyskania zablokowanych środków do życia.
