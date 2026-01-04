ZUS stawia granicę. Powyżej tej kwoty czternastej emerytury nie będzie
We wrześniu 2026 roku seniorzy ponownie otrzymają czternastą emeryturę, ale nie wszyscy w tej samej wysokości. Nowe zasady sprawią, że część świadczeniobiorców dostanie dodatek pomniejszony, a osoby z emeryturą powyżej 4 820,98 zł brutto nie otrzymają go wcale. Wszystko rozstrzygnie jeden próg dochodowy i mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Czternasta emerytura w 2026 roku będzie niższa dla części seniorów. Obowiązuje sztywny próg dochodowy
We wrześniu 2026 roku seniorzy po raz kolejny otrzymają czternastą emeryturę. Nie wszyscy jednak dostaną ją w pełnej wysokości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe świadczenie zostanie zmniejszone lub całkowicie odebrane osobom z wyższymi emeryturami i rentami. Kluczowe znaczenie ma próg 4 820,98 zł brutto.
Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku
Wysokość czternastej emerytury jest powiązana z waloryzacją świadczeń, która odbywa się co roku 1 marca. Według obecnych prognoz wskaźnik waloryzacji w 2026 roku ma wynieść około 4,9 proc. Oznacza to, że pełna czternasta emerytura wyniesie 1 970,98 zł brutto.
Ostateczna kwota zostanie jednak potwierdzona dopiero po ogłoszeniu danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń, co nastąpi na początku 2026 roku.
Kto dostanie pełną czternastkę
Pełną kwotę 1 970,98 zł brutto otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekroczy 2 900 zł brutto. W tym przypadku nie ma żadnych potrąceń wynikających z zasady „złotówka za złotówkę”.
Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków do ZUS.
Zmniejszona 14. emerytura – jak działa zasada „złotówka za złotówkę”
Seniorzy, których emerytura lub renta przekracza 2 900 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę w pomniejszonej wysokości. Każda złotówka powyżej tego progu obniża wysokość dodatku o dokładnie taką samą kwotę.
W praktyce oznacza to, że im wyższe podstawowe świadczenie, tym niższa czternasta emerytura.
Jeśli po pomniejszeniu kwota dodatku wyniesie mniej niż 50 zł, świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone.
Kto nie dostanie czternastej emerytury w 2026 roku
Czternasta emerytura nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta przekroczy 4 820,98 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu prawo do dodatku wygasa całkowicie.
Świadczenia nie otrzymają także:
- osoby z zawieszoną emeryturą lub rentą (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),
- sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,
- osoby pobierające emeryturę olimpijską,
- świadczeniobiorcy, których świadczenie po pomniejszeniu byłoby niższe niż 50 zł.
Ważna informacja dla seniorów
Czternasta emerytura jest objęta ochroną przed egzekucją komorniczą. Nie może zostać zajęta przez komornika i nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej czy dodatków. Od świadczenia potrącana jest jednak składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota „na rękę” może się różnić.
Dla wielu seniorów wrześniowa wypłata będzie realnym wsparciem, ale dla części – wyraźnie niższym niż w poprzednich latach. Decyduje jeden próg i konkretna kwota brutto.
